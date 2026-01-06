Björk poručila Grenlandu: 'Proglasite neovisnost i bježite od okrutnog kolonizatora'

Dragi Grenlanđani, proglasite neovisnos, napisala je u svojoj Facebook objavi glazbenica s Islanda, Björk, njezinim susjedima usred obnovljenih geopolitičkih napetosti.

Njezina poruka dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump, nakon hvatanja venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura, ponovno oživio svoje prijetnje o preuzimanju Grenlanda. Usred oštrih reakcija danskih i grenlandskih dužnosnika, Björk se uključila u raspravu pozivom da se Grenland oslobodi kolonijalnih stega, starih i novih.

Trump je novinarima nedavno izjavio kako SAD "treba Grenland sa stajališta nacionalne sigurnosti", navodeći stratešku važnost otoka. To je oživjelo strahove od moguće američke invazije na otok koji, iako ima samoupravu, i dalje je dio Kraljevine Danske, koja kontrolira njegovu vanjsku politiku i obranu. Islandska umjetnica na društvenim je mrežama podijelila poruku solidarnosti s narodom Grenlanda i upozorila na opasnost da iz ruku jednog "okrutnog kolonizatora" padnu u ruke drugog. Njezina objava odjeknula je snažno. Björk je povukla paralele s poviješću vlastite zemlje koja se od Danske odvojila 1944. godine.

- Svim Grenlanđanima želim blagoslov u njihovoj borbi za neovisnost. Islanđanima je iznimno laknulo što su se 1944. uspjeli odvojiti od Danaca, nismo izgubili svoj jezik (moja djeca bi sada govorila danski). Pucam od suosjećanja prema Grenlanđanima - napisala je.

Björk je istaknula kako joj "kolonijalizam uvijek izaziva jezu" te da je mogućnost da njezini susjedi prijeđu od jednog okrutnog vladara drugome "prebrutalna za zamisliti". Svoju je poruku sažela islandskom uzrečicom "Úr öskunni í eldinn", što u prijevodu znači "iz pepela u vatru", aludirajući na opasnost da se loša situacija samo pogorša.

Iako je njezina poruka potaknuta Trumpovim prijetnjama, veći dio objave bio je usmjeren na oštru kritiku danskog odnosa prema Grenlandu. Björk je podsjetila na mračna poglavlja iz povijesti, tvrdeći da Danci i danas tretiraju Grenlanđane kao "ljude drugog reda".

Posebno je istaknula skandal s prisilnom kontracepcijom, koji je izašao na vidjelo posljednjih godina. Između šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća, danski su liječnici ugradili intrauterine uloške (spirale) za otprilike četiri i pol tisuće inuitskih žena i djevojčica, neke starih tek 12 godina, često bez njihovog znanja ili pristanka. Cilj je bio smanjiti stopu nataliteta na otoku. Zbog te je prakse 143 žena tužilo dansku državu, tražeći odštetu od oko 40.000 eura po osobi.

- One su moje dobi ili mlađe... bez djece - napisala je potresena umjetnica.

Također je osudila i testove roditeljske kompetencije, koji su ukinuti tek u svibnju 2025. godine, a zbog kojih su inuitska djeca oduzimana roditeljima i davana danskim udomiteljskim obiteljima.

Reakcije na Trumpove prijetnje bile su oštre. Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen odbacio je Trumpove prijetnje kao "fantaziju" i poručio mu: "Dosta je bilo. Nema više pritiska. Nema više insinuacija."

Danska premijerka Mette Frederiksen otišla je korak dalje, upozorivši da bi američki napad na saveznicu iz NATO saveza značio kraj sigurnosne arhitekture uspostavljene nakon Drugog svjetskog rata.

‌- Ako Sjedinjene Države odluče vojno napasti drugu članicu NATO-a, onda sve staje. To uključuje i sam NATO, a time i sigurnost nakon Drugog svjetskog rata - izjavila je za dansku televiziju TV2.

Ovo nije prvi put da Björk poziva Grenland na neovisnost. Njezina pjesma "Declare Independence" s albuma "Volta" iz 2007. godine posvećena je upravo Grenlandu i Farskim otocima. Sada, gotovo dva desetljeća kasnije, njezine riječi imaju novu težinu, zaključujući poruku jednostavnim, ali snažnim pozivom: "Suosjećajne želje od vaših susjeda. Toplina."