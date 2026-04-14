Blokada Irana zasad bez većeg učinka: Brodovi i dalje prolaze

Prvi dan američke blokade brodova koji se zaustavljaju u iranskim lukama nije mnogo utjecao na promet u Hormuškom tjesnacu u utorak, pri čemu je najmanje osam brodova, uključujući tri tankera povezana s Iranom, prošlo kroz prolaz, pokazuju podaci o pomorskom prometu, javlja Reuters. Američki predsjednik Donald Trump je blokadu najavio u nedjelju nakon što mirovni pregovori u Islamabadu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nisu uspjeli dovesti do sporazuma Blokada je stvorila dodatnu nesigurnost za brodare, naftne kompanije i osiguravajuća društva. Sadašnji promet predstavlja tek djelić od preko 130 svakodnevnih prolazaka prije početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače, kazali su izvori iz industrije u utorak.

"Tijekom prva 24 sata nijedan brod nije prošao kroz američku blokadu", objavilo je američko Središnje zapovjedništvo na društvenoj platformi X, dodajući da je šest plovila poslušalo naredbu američkih snaga da se okrenu i vrate u iransku luku.

Tri broda povezana s Iranom koja su prošla kroz tjesnac nisu plovila prema iranskim lukama te se blokada na njih ne odnosi.

Tanker "Peace Gulf", koji plovi pod zastavom Paname, plovi prema luci Hamrija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pokazuju podaci londonske burze LSEG.

Brod u pravilu prevozi iranske naftne derivate u luke na Bliskom istoku, koje ne pripadaju Iranu, radi izvoza u Aziju, pokazali su podaci analitičke tvrtke Kpler.

Prije toga su dva tankera pod američkim sankcijama prošla kroz uzak tjesnac.

Tanker "Murlikishan" je na putu prema Iraku kako bi 16. travnja preuzeo loživo ulje, prema Kpleru. Brod, ranije poznat kao "MKA", prevozio je rusku i iransku naftu.

Drugi tanker "Rich Starry" mogao bi biti prvi koji je prošao kroz tjesnac te izašao iz Perzijskog zaljeva otkako je započela blokada, prema podacima LSEG-a i Kplera.

Protiv tankera i njegovog vlasnika, brodarske tvrtke "Shanghai Xuanrun ⁠Shipping Co", SAD je uveo sankcije zbog poslovanja s Iranom. Reuters nije mogao odmah stupiti u kontakt s tvrtkom radi komentara.

"Rich Starry" je u kineskom vlasništvu, članove posade čine kineski državljani, prevozi oko 250.000 barela metanola, a teret je ukrcao u luci Hamrija, prema podacima.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova je u utorak reklo da je američka blokada iranskih luka "opasna i neodgovorna", upozoravajući da će samo povećati napetosti. Ministarstvo nije spomenulo prolaze li kineski brodovi kroz tjesnac.

'Malo prometa u dogledno vrijeme'

Pet drugih brodova je prošlo kroz tjesnac otkako je blokada započela u 16 sati u ponedjeljak. Riječ je o dvama tankerima s kemijskim proizvodima i plinom, dvama brodovima s rasutim teretom i teretnom brodu "Ocean Energy" koji je pristao u iranskoj luci Bandar Abas.

Prema obavijesti američke vojske za moreplovce, u koju je uvid imao Reuters, humanitarne pošiljke će biti izuzete iz blokade.

"Sjedinjene Države ne trebaju blokirati svaku vrstu brodova ili ući u Hormuški tjesnac. One mogu provoditi sporadičnu blokadu", kazao je profesor politologije Fabrizio Coticchia sa sveučilišta u talijanskoj Genovi.

"Brodovi neće biti napadani, već preusmjeravani", kazao je Coticchia, dodajući da će američki ratni brodovi biti raspoređeni ispred tjesnaca u Omanskom zaljevu.

Premda se cijena osiguranja za brodove nije povećala od početka blokade, ona i dalje predstavlja dodatne tjedne troškove u iznosu od više stotina tisuća dolara, pri čemu procjenitelji rizika svakih 48 sati revidiraju pokriće osiguranja, tvrde izvori iz industrije.

"Povratak u 'normalnost' na Bliskom istoku se sada čini daljim nego prije tjedan dana, a naročito s obzirom na to da je američka mornarica započela blokadu", kazala je tvrtka za posredovanje između brodara i naručitelja prijevoza BRS u izvješću.

"Očekuje se da će biti malo ili nimalo komercijalnog prometa u tjesnacu u dogledno vrijeme".