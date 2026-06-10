Bosilj tvrdi da se varaždinski sud gradi bez dozvole, Habijan opovrgava: 'Sve je zakonito'

Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj u srijedu je prozvao Ministarstvo pravosuđa da se radovi na obnovi zgrade pravosudnih tijela rade mimo građevinske dozvole, no ministar Damir Habijan tvrdi da je projekt zakonit a izmjene posljedica utvrđenih sigurnosnih nedostataka konstrukcije. Bosilj je ustvrdio da stanje na terenu nije u skladu s građevinskom dozvolom izdanom 26. rujna 2024. godine za projekt rekonstrukcije i energetske obnove zgrade pravosudnih tijela u Varaždinu, vrijedan više od 22 milijuna eura, koji se financira kroz program "Justice for Business", uz zajam Svjetske banke. Rekao je da je dozvolom predviđeno uklanjanje svih etaža iznad prizemlja te nenosivih dijelova prizemlja, uz zadržavanje nosivih armirano-betonskih elemenata i temelja. „Ovdje je apsolutno sve uklonjeno. Ministar Habijan je 29. rujna snimio jedan video u kojem je svjestan da rade mimo građevinske dozvole i zanima me tko je rekao i naredio da se dalje to radi”, izjavio je Bosilj.

Dodao je da Gradu Varaždinu nije upućen zahtjev za izmjenom građevinske dozvole, te ustvrdio kako se projekt više ne može nazivati rekonstrukcijom.

„Temeljem čega se sad rade ovi iskopi, temeljem čega se radi dalje? Građevinske dozvole nema i zaista je katastrofalno da si Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije to dozvoljava”, poručio je Bosilj.

Podsjetio je i da je ranije predlagao izgradnju podzemne garaže uz kompleks, no tvrdi da je tada objašnjeno kako uvjeti financiranja preko Svjetske banke dopuštaju samo rekonstrukciju postojeće građevine, a ne gradnju novih objekata.

Habijan: Na gradilištu je potpuno transparentna situacija

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan odbacio je tvrdnje o netransparentnosti i nezakonitosti projekta.

„Potpuno je transparentna situacija na ovom gradilištu. Prilikom uklanjanja cijele građevine, utvrdilo se da konstrukcija ne zadovoljava uvjete, prije svega sigurnosne i iz tog razloga se odlučilo ostaviti dvije temeljne stope i ojačati, odnosno krenuti od temelja izgradnje nove zgrade”, rekao je Habijan.

Istaknuo je da projekt prolazi evaluaciju Svjetske banke, te da je cilj osigurati sigurnost zaposlenika i stranaka koje će koristiti pravosudnu zgradu.

Habijan je kritizirao varaždinsku gradsku vlast, izrazivši žaljenje zbog odnosa gradske uprave prema projektu nove zgrade pravosudnih tijela, čija priprema traje od 2006. godine.

„Prilično sam razočaran odnosom gradske vlasti, prije svega uskočkog optuženika, njegovog zamjenika, ali i drugih ljudi u gradu Varaždinu, redom SDP-ovaca. Od 2006. traje cijela ova priča oko nove zgrade pravosudnih tijela u gradu Varaždinu i drago mi je da se našlo sredstva da se ova zgrada napravi”, rekao je.

Dodao je kako Varaždin zaslužuje modernu pravosudnu infrastrukturu s obzirom na važnost institucija koje djeluju u gradu.

Komentirajući pitanje izmjene građevinske dozvole, ministar je rekao da je postupak u tijeku.

„Građevinska dozvola postoji, ona se radi po postojećim uvjetima, a ono što slijedi je samo izmjena zbog toga što se uklonilo prizemlje”, rekao je Habijan.