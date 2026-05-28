Brat španjolskog premijera pred sudom: Optužen za nezakonito zapošljavanje u javnoj službi

U gradu Badajozu, na zapadu Španjolske, danas počinje suđenje bratu španjolskog premijera Pedra Sancheza pod optužbom da je nezakonito bio zaposlen na javnu funkciju, izvijestila je španjolska televizija RTVE. Pedro Sanchez, aktualni premijer, bio je glavni tajnik Socijalističke stranke (PSOE) od 2014. do listopada 2016. kada je napustio tu funkciju. Malo iza toga je u Badajozu, gdje je na vlasti bio PSOE, stvoreno radno mjesto Koordinator aktivnosti županijskih konzervatorija, odnosno stručnih glazbenih škola. Bilo je odbijeno deset kandidata za to radno mjesto, izvijestio je RTVE. Glazbenik David Sanchez, koji je tada bio bez posla, potpisao je ugovor dva mjeseca nakon što je Pedro Sanchez ponovno preuzeo kontrolu nad strankom u svibnju 2017.

Desno orijentirane organizacije Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa, Udruga Liberum i Zaklada kršćanskih odvjetnika, kao i oporbene političke stranke Vox i Narodna stranka (PP), optužile su Davida Sancheza da je posao dobio zahvaljujući bratu, odnosno da je ta pozicija bila stvorena kako bi ga se zaposlilo ondje.

Pokrenule su sudski postupak, a lokalni sud je prihvatio optužnicu pa će od danas do 4. lipnja trajati saslušanje.

Među optuženima je više dužnosnika i članova PSOE-a koji su tada bili na upravljačkim funkcijama u Badajozu.

Obrana Davida Sancheza ustvrdila je da se sve svodi na "pretpostavke i hipoteze" te da nije počinjeno kazneno djelo.

Pedro Sanchez, kojeg iduće godine čekaju parlamentarni izbori u Španjolskoj, posljednjih se mjeseci nalazi pod pritiskom nekoliko slučajeva u kojima su optuženi članovi njegove obitelji i stranke.

Njegova supruga Begona Gomez optužena je da je kao suvoditeljica postdiplomskog studija na sveučilištu u Madridu pogodovala nekim kompanijama i poduzetnicima. Ona je rekla da je nedužna.

U srijedu je policija ušla u sjedište PSOE-a u Madridu tražeći isplate i dokumente pod sumnjom da su bivši tajnik stranke i jedna bivša članica stvorili nezakonitu financijsku shemu kojom su nastojali potkupiti istražitelje, policajce i pravosudne dužnosnike. Policija osim toga istražuje tu bivšu članicu stranke, te još nekoliko osoba, i pod sumnjom da su stvorili tvrtku preko koje su uzimali nezakonite provizije od kompanija koje su dobivale novac i ugovore od državnog holdinga SEPI.

Premijer Pedro Sanchez rekao je u srijedu da njegova stranka surađuje s istražiteljima, te je pozvao na presumpciju nevinosti. Odbio je zahtjev desne oporbe za raspisivanje prijevremenih izbora.

Sanchez je na vlasti od ljeta 2018. kada je u parlamentu bilo izglasano nepovjerenje tadašnjem konzervativnom premijeru Marianu Rajoyu, jer je njegova Narodna stranka bila osuđena za korupciju.

Španjolska se lani nalazila na 49. mjestu od 182 zemlje prema percepciji građana o korupciji, podatak je organizacije Transparency International. Zemlje u vrhu su najmanje korumpirane prema percepciji građana.