Britanac tražio Drakulin dvorac i nestao u planinama: Obustavili potragu zbog ekstremnih uvjeta

Obitelj osamnaestogodišnjeg britanskog studenta Georgea Smytha, koji je u studenom nestao u snježnim planinama Rumunjske nedaleko od poznatog "Drakulinog dvorca", objavila je tragičnu vijest kojom su potvrdili da su izgubili svaku nadu u njegov povratak. U dirljivom priopćenju pomirili su se s najbolnijim ishodom, poručivši kako sada moraju prihvatiti da su ga izgubili, ali da će ga jednog dana, kada to planina dopusti, vratiti kući, prenosi Mirror.co.

Potraga za mladićem, studentom Sveučilišta u Bristolu, privremeno je obustavljena zbog ekstremnih zimskih uvjeta i stalne opasnosti od lavina koje su onemogućile daljnji rad spasiocima u nepristupačnom planinskom lancu Bucegi.

Posljednji poziv iz snježne pustoši

George Smyth, mladić iz Newporta u Shropshireu, uputio se sam planinarenje ne obavijestivši svoju obitelj o putovanju. Krenuo je u nedjelju, 23. studenog, iz planinskog odmarališta Poiana Brașov s namjerom da stigne do sela Bran, svjetski poznatog po dvorcu koji se povezuje s legendom o Drakuli.

Tijekom večeri istoga dana, uslijedio je dramatičan poziv hitnoj službi. Prema rekonstrukciji njegova kretanja, George se nalazio u izoliranoj dolini Țigănești, na gotovo dvije tisuće metara nadmorske visine. U posljednjem razgovoru operateru je rekao da je potpuno iscrpljen, dezorijentiran i da pati od teške pothlađenosti, očajnički moleći za pomoć. To je bio posljednji put da se čuo njegov glas.

Potraga u nemogućim uvjetima

Odmah nakon poziva pokrenuta je opsežna potraga koju je vodila lokalna gorska služba spašavanja Salvamont Brașov. Više od dvadeset spasilaca, uz podršku helikoptera, danima se borilo s ekstremnim uvjetima. Snježni nanosi bili su duboki i do dva metra, a potragu su dodatno otežavali snažan vjetar, gusta magla i temperature duboko ispod ništice. U jednoj od akcija korišten je čak i helikopter Black Hawk kako bi se timovi spustili na nepristupačan teren, što je bio presedan za lokalne spasilačke službe.

Unatoč golemim naporima, spasioci su uspjeli pronaći samo njegov ruksak, u kojem je bila oprema za preživljavanje, uključujući šator i vreću za spavanje. Od Georgea nije bilo ni traga.

Sebastian Marinescu, direktor Salvamont Brașova, ranije je za BBC opisao u kakvim se uvjetima mladić našao.

​- Bio je na vrlo izoliranom i teško dostupnom planinskom području, a vremenski uvjeti bili su iznimno teški, s jakim vjetrom, obilnim snijegom i gustom maglom - rekao je Marinescu.

Zbog stalne i visoke opasnosti od lavina, koje su prijetile i životima samih spasilaca, aktivna potraga je na kraju privremeno obustavljena. Službe su poručile da će se nastaviti čim se snježni pokrivač stabilizira i uvjeti to dopuste, a poseban tim ostaje u pripravnosti ako se pojave nove informacije.

Obitelj se oprostila dirljivom porukom

Nakon dva mjeseca neizvjesnosti, obitelj Smyth objavila je priopćenje putem ragbi kluba Newport Salop, za koji je George igrao. Njihove riječi svjedoče o neizmjernoj boli, ali i ogromnoj ljubavi prema izgubljenom sinu.

"Surovo je i nevjerojatno bolno što smo Georgea sada izgubili, ali neizmjerno smo sretni što smo ga poznavali. Cijenit ćemo svaki trenutak koji smo proveli zajedno, unatoč neizmjernoj tuzi i tuzi što ga više ne možemo vidjeti, razgovarati s njim ili ga držati u naručju", stoji u priopćenju.

Obitelj se pomirila s najgorim ishodom, ispisavši riječi koje slamaju srce: "Kada planine koje su ga uzele budu spremne da ga puste, George će biti pronađen i vratit ćemo ga kući da se oprostimo."

Pozvali su sve koji su ga poznavali da podijele svoja sjećanja na njega kako bi zajedno proslavili njegov život. "George je bio fenomenalno dobra i nesebična osoba, žestoko odan svojim prijateljima i pun energije i entuzijazma za sve što je radio. Nikada nećemo zaboraviti njegov jedinstveni karakter. Unio je toliko toga u naše živote i u svojih osamnaest godina ostavio veći trag u svijetu nego što mnogi postignu za puno dužeg života."