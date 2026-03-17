Ćorić o Milanoviću: 'Pa kad bi to rekla gospođa Ljubica, kod koje na Kvatriću kupujem povrće…'

Ministar financija Tomislav Ćorić za Dnevnik Nove TV govorio je o inflaciji, cijenama energenata, ali i planovima Vlade za olakšanje života građanima u ovim kriznim vremenima. O svemu je s ministrom razgovarala Sabina Tandara Knezović.

Tandara Knezović odmah na početku je pitala ministra ima li odgovor za građane koji govore da ih je strah u ovoj neizvjesnoj situaciji, na što je odgovorio da za to nema potrebe.

- Na kraju krajeva, situacija u kojoj se nalazimo naravno zahtjeva pozornost svih nas, prije svega u kontekstu ekonomije, ali i geopolitike, međutim nema razloga za strah u ovom trenutku - umiruje Ćorić.

Međugodišnja stopa inflacije mjerena indeksom potrošačkih cijena u veljači je iznosila 3,8 posto, a mjesečna, u odnosu na siječanj ove godine, 0,3 posto.

Na pitanje, može li se inflacija dovesti u red do kraja godine, ministar odgovara:

- Do kraja godine ćemo ići za time da se inflacijska očekivanja smanje. Na žalost, postoje čimbenici na koje ne može utjecati, a to je situacija na Bliskom istoku i ukoliko se ona nastavi, to će uvjetovati povećanje stope inflacije, prije svega u segmentu energenata, ali onda i proizvoda jer je to vezano uz cijenu nafte i plina. To nije nešto što se može izbjeći.

Dodaje i kako je situacija u proračunu zadovoljavajuća u ovom trenutku.

Osvrnuo se i na sindikate koji hoće veće plaće te prijete štrajkom.

- Ja mislim da svi dionici pa u ovom konkretnom slučaju sindikalna strana, trebaju biti objektivni i realni u svojim očekivanjima. Proteklih nekoliko godina imali smo značajno povećanje prava kod javnih i državnih službi. Za ovu godinu je već donesena odluka o 3 postotna boda povećanja, 1+, 1+, 1 posto. I to je što se tiče mogućnosti vlade i na kraju krajeva mogućnosti proračuna. To je što možemo ponuditi. Nismo u mogućnosti kalkulirati, odnosno nismo u mogućnosti licitirati dalje - poručuje Ćorić.

Uskrs dolazi, a cijene hrane i dalje su previsoke. Na pitanje do kada, ministar odgovara:

- Inflacija koja nas je zadesila u proteklih nekoliko godina se doista očitovala u svim segmentima, isto tako i u dijelu hrane. Ono što je na ovim posljednjim podacima za veljaču vidljivo je da u segmentu hrane, cijena - jenjava, međutim usluge su one koje nas najviše brinu.

Tandara Knezović pitala ga je li pronašao model za obuzdavanje cijena usluga, na što Ćorić kaže:

- Racionalizacija u segmentu proračuna je nešto o čemu razmišljamo, međutim što se tiče samih usluga, njihova cijena je derivirana od strane onih koji ih nude. Ja mislim da oni moraju misliti isključivo na sebe. Ova sezona, govorimo o sektorima koji najviše profitiraju od turističke sezone, će donijeti odgovor na pitanje da li su u proteklim godinama previše dizane cijene usluga. Ono što nam svi pokazatelji govore je da bi taj porast morao stati. Ne možete nekog spriječiti da digne cijene u svom restoranu. Međutim potražnja će biti ta koja će ga otrijezniti jer mi u jednom trenutku možemo očekivati negativnu reakciju naših gostiju na cijene koje su istaknute.

Ministar je odgovorio i do kada Vlada može regulirati cijene goriva.

- Vlada će u narednom razdoblju učiniti sve što može, da porast cijene energenata u Hrvatskoj bude što je moguće manji. Naša protekla reakcija, odnosno reakcija prije desetak dana, je išla u tom smjeru i sljedeća reakcija će također ići u tom smjeru. Za sada ne trebamo strahovati da će cijene goriva odletjeti u nebo. Ono čemu se nadamo je da ova kriza na Bliskom istoku neće predugo trajati. To je pretpostavka svih pretpostavki - ističe Ćorić.

Pred nama je za desetak dana i novi paket proljetnih mjera. Ministar kaže da je Vlada već za sutrašnju sjednicu vlade pripremila produljenje mjere, odnosno snižene stope poreza na dodanu vrijednost, od 1. travnja.

- Dakle, to je dio tog paketa. Smanjena stopa PDV-a na plin, odnosno na čitav niz energenata. Vjerujem da će okolnosti u kojima se nalazimo donijeti vrlo slične odluke i u segmentu ostalih mjera koje su postojale prošle godine. Vjerujem da ćemo i na taj način pokušati olakšati našim građanima.

Evo što je u planu sa proširenjem liste smrznutih proizvoda.

- U ovom trenutku na razini Ministarstva gospodarstva se rade kalkulacije na tu temu, međutim ono što još jednom mogu reći je da ćemo učiniti sve kako bi ovaj inflacijski pritisak koji dolazi kroz cijenu energenata zauzdali.

Tvrdi i da će proračun za ovu godinu izdržati taj pritisak.

Tandara Knezović pitale je i ministra može li odgovoriti predsjedniku Milanoviću koji kaže da kreditni rejting ne znači ništa, da su bitne kamate po kojima se zadužuješ.

- Pa kad bi to rekla gospođa Ljubica, kod koje na Kvatriću kupujem povrće, onda bih razumio. Međutim, predsjednik države, koji je ujedno bio jedno vrijeme predsjednik vlade, jednostavno ne bi trebao ići s takvim izjavama. Upravo kreditni rejting, odnosno razina kreditnog rejtinga, jeste pretpostavka za određenu razinu kamata po kojoj se neka zemlja zadužuje.

Ministar je potom pojasnio što kreditni rejting A znači za građane.

- Za gospođu Ljubicu i za sve u Hrvatskoj. Povećanje kreditnog rejtinga znači objektivnu i vanjsku ocjenu da je stanje Hrvatske ekonomije uznapredovalo odnosno da je još i bolje nego je bilo u protekloj fazi. U ovom trenutku je jako dobro, a to potencijalnim investitorima i kreditorima ove zemlje jasno daje do znanja da je kupovati dug ove zemlje sigurna investicija, što znači da je kamata na taj dug niža. Iz te kamate na dug, odnosno iz tog duga, financiraju se prava i obveze Republike Hrvatske prema svim kategorijama građana. Dakle i za kumicu, i za vas, i za mene, to znači da će Republika Hrvatska, s obzirom na to da će plaćati manju kamatu na svoj dug, imati više novca za bilo koju od ovih proljetnih mjera ili bilo koju drugu svoju akciju koja je financirana iz proračuna. Dakle, učinak je ogroman - odgovara ministar.

Više od 20.000 građana dobilo je pogrešna porezna rješenja, odnosno porez na nekretnine.

- Ja vjerujem da će do rješenja ove situacije doći relativno brzo. Kao što znate, već smo u samom početku, odnosno kod prvih rješenja koja su bila poslana, uočili da je došlo do pogreške. Porezna uprava radi na otklanjanju tih pogrešaka. Nećemo upirati prst u druga tijela. Riječ je o evidencijama koje su kao takve propust nekih drugih. Svi ti građani koji su po tim rješenjima platili, eventualno poreznu obveznu, taj navod će im biti vraćen - najavio je ministar te otklonio mogućnost da ova godina za porez na nekretnine bude godina prilagodbe.

- Ne, ne možemo ići na taj način. Dakle, ono što je učinjeno, rješenja su izdana, sva ona koja su izdana u krivom smjeru bit će poništena. U narednim mjesecima bit će sve riješeno - za kraj je poručio ministar.

