Ćorlukin otac: 'Vedran nije htio Marija Mamića za menadžera, a ipak se naplatio od transfera'

Iskazima očeva dvojice poznatih hrvatskih nogometaša na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Zdravku i Zoranu Mamiću te Damiru Vrbanoviću za izvlačenje novca iz Dinama.

Prvi je svjedočio Jozo Ćorluka, otac Vedrana Ćorluke, koji je sudu uvodno ispričao kako je njegov sin igrao za Dinamo od malih nogu. Prošao je sve uzraste i silno je želio biti Dinamovac, no do 17. godine nitko mu iz kluba nije ponudio stipendijski ugovor.

Slučaj je htio da na jednom turniru bude proglašen igračem utakmice, čime je „upao u oči“ Zdravku Mamiću, koji mu je potom ponudio stipendijski ugovor kakav su imali i ostali igrači. Ubrzo potom dao mu je i prvi profesionalni ugovor.

- Oko tih ugovora nije bilo pregovora. Što mu je ponuđeno, to je prihvatio. Ponudili su mu i menadžera, nekoga iz Mamićeve agencije, ali Vedran to nije htio jer je želio da obiteljski pratimo njegovu karijeru. Tada je počeo nastupati za A reprezentaciju i pojavile su se ponude za transfer. Pitao sam ga ide li mu se i rekao je da želi jer se u Dinamu više ne može razvijati. Došla je jedna ponuda od Tottenhama, ali je bila loša, te druga od Manchester Cityja koja je Vedranu svidjela. Nisam ih osobno vidio. Zdravko nam je to priopćio - ispričao je Jozo na sudu, dodajući kako su ubrzo nakon toga on i Vedran već letjeli za Manchester gdje su ih čekali Zdravko i Zoran koji su baš tada dogovorili i transfer Dudua u Arsenal.

- Od Manchestera smo dobili ugovor na četiri godine, s plaćom dogovorenom na tjednoj bazi. Rasla je svake godine i bile su ugovorene dobre nagrade, što je bilo enormno visoko u odnosu na ono što je Vedran imao u Dinamu. U Dinamu je bio jedan od najslabije plaćenih igrača; imao je ugovor na 70 tisuća eura bruto, a prije nego što je otišao potpisao je novi ugovor s Dinamom na 350 tisuća, samo kako bi se u Manchesteru prikazalo da je u klubu dobro plaćen. Taj ugovor nisam vidio - dodao je otac Ćorluka, rekavši kako on i sin nisu sudjelovali u pregovorima s Manchesterom, iako tada Vedran nije imao menadžera nego je sve sam dogovarao.

- Imali smo dogovoren sastanak s predstavnicima Manchester Cityja, tajnica je donijela ugovor kojega je Vedran pročitao i sve je bilo kako je Zdravko Mamić i najavio. Nitko treći nije sudjelovao u transferu. Pitao sam Zdravka imamo li mi pravo na dio transfera jer sam čuo da su takva prava imala dogovorena neki drugi igrači, Zdravko je rekao da nemamo. Nakon svega Zoran Mamić nam je u hotel donio kuvertu u kojoj je bio ugovor - pojasnio je svjedok rekavši i kako nisu imali nikakve ugovore s inozemnim tvrtkama niti osobama koje se vežu za njih.

- Sve sam to odbijao otkako je Vedran počeo igrati - kazao je Jozo Ćorluka.

No, prema optužnici, na ime tvrtke Crescendo Sports Limited isplaćeno je 1,2 milijuna eura za posredovanje u Ćorlukinom transferu. Vlasnik te tvrtke je Jerome Anderson koji je potom milijun eura prebacio na račune Marija Mamića, a on je taj novac, kako je i priznao, podizao i predavao svom ocu Zdravku. Prema navodima optužnice, tvrtka nije imala nikakvu ulogu u Ćorlukinom transferu.

- Za sve sam to saznao godinama kasnije, iz medija - kazao je otac Ćorluka.

Kada je Vedran išao u drugi transfer, u Tottenham, oko svega je posredovao Mario Mamić. Mario mu se sam ponudio jer su se dobro poznavali od malih nogu. Vedran je to dopustio jer mu je Mario rekao da će njegovo posredovanje platiti klub.

Potom su svjedočili bivši nogometaš Mihael Mikić i njegov otac Stjepan.

Mihaelu je Mamićev odvjetnik Filip Glavaš samo imao za pokazati dopis koji je sudu naknadno dostavio Zdravko Mamić i upitao ga je li on to vidio i potpisao.

- Samo zbog toga sam došao? To je moj potpis. Dopis je zapravo moja izjava od prije više od 20 godina i ne mogu reći da ga se sjećam. To je jedan od hrpe papira koje sam morao potpisati 2004. godine pri odlasku iz Dinama. Prema toj izjavi Dinamo je moj ugovor i dugovanje koje je imao prema meni prebacio na neku drugu korporaciju. U ranijem iskazu sam rekao da mi je Dinamo ostao dužan određenu cifru, ali nisam dobio kompletno dugovanje - rekao je Mihael.

- Na osnovu duga Dinama prema Mihaelu ja sam samo dolazio po gotovinu. To mi je isplaćivano na blagajni Dinama. Šest rata po 10 tisuća maraka. Svaki put sam potpisao potvrdu. Navodno nisu imali gotovinu pa su to isplaćivali na rate svaki mjesec. Nisam znao koliko točno mu je Dinamo dugovao jer se nisam petljao u te poslove - rekao je potom otac Mikić kojemu je također Mamićeva obrana na uvid dala potvrde u kojima piše da je primao i po 20 i 30 tisuća, a na kojima je njegov potpis.

- Ne znam zašto su tu navedeni ti iznosi jer sam preuzimao po 10 tisuća. Nakon što bih potpisao potvrde, od kluba ih nisam dobio - dodao je.