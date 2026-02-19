Dabro reagirao na burne izjave u Otvorenom: 'Nisam došao 1993. iz Srbije u Hrvatsku'

Voditelj HRT-ove emisije Otvoreno Mislav Togonal uputio je ispriku saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri zbog netočne informacije iznesene u emisiji emitiranoj 18. veljače. Podsjetimo, Dabro se posljednjih dana našao u središtu pozornosti javnosti nakon što je objavljena snimka na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Snimka je izazvala oštre reakcije dijela političke scene i javnosti, a o njoj se raspravljalo i u emisiji Otvoreno.

Prema e-mailu koji je Togonal 18. veljače u 23.15 sati poslao Dabri, nakon njihova telefonskog razgovora usuglašen je tekst demantija koji će biti emitiran idućeg dana.

- U sinoćnoj emisiji Otvoreno netočno je rečeno da je Josip Dabro 1993. godine došao iz Srbije u Hrvatsku.

Naime, Josip Dabro je rođen u Beogradu 1983. godine zato što je njegova majka završila u Vojno medicinskoj akademiji zbog komplikacija u trudnoći. Deset dana nakon rođenja vraća se u roditeljski dom u Odžaku u Bosni i Hercegovini.

Nakon pada Odžaka 1992. godine dolazi u Otok kod Vinkovaca gdje živi do današnjeg dana. Otac Josipa Dabre, Pavo Dabro, bio je hrvatski branitelj od 1992. godine do kraja Domovinskog rata - stoji u poruci.

Uz demantij, Togonal je uputio Dabri i iskrenu ispriku zbog netočne informacije iz neprovjerenih izvora koju je spomenuo u emisiji u, kako navodi, žaru rasprave.