PROMETNA IZ 2022.

Nastavljeno suđenje bivšem HDZ-ovom županu Dekaniću: 'Pred auto je iskočila lisica'

Piše HINA,
Nastavljeno suđenje bivšem HDZ-ovom županu Dekaniću: 'Pred auto je iskočila lisica'
Osijek: Nastavak suđenja bivšem županu vukovrasko srijemske županije Damiru Dekaniću i ostalima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Bivši vukovarsko-srijemski župan tvrdi da nije trgovao utjecajem dok Uskok tereti njega i rođaka za lažiranje prometne nesreće iz 2022.

Bivši vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić, kojeg Uskok tereti za lažiranje okolnosti prometne nesreće iz 2022. godine, u utorak je u svojoj obrani na osječkom Županijskom sudu izjavio kako nikada nije zlouporabio svoje ovlasti i položaj niti je na bilo koji način trgovao utjecajem. Na upit predsjednice sudskog vijeća Sanje Voller Jakšić, želi li iznositi svoju obranu Dekanić je kazao da u cijelosti potvrđuje prethodni iskaz na ispitivanju tijekom istrage u Uskoku koji sadrži sve što ima za reći, a na pitanja ne želi odgovarati. 

- Mogu samo reći da nikada nisam zlouporabio svoje ovlasti i položaj niti sam na bilo koji način trgovao svojim utjecajem. Izražavam žaljenje zbog cjelokupne nastale situacije - rekao je Dekanić.

S obzirom da nije želio ponavljati svoj iskaz iz istrage sud je reproducirao snimku Dekanićeva ispitivanja i iznošenja obrane pred Uskokom. 

U tom iskazu Dekanić je naveo kako je spomenutog dana bio kafiću i tamo je sreo svoga rođaka Krešimira Bičanića koji je, kako tvrdi, umjesto njega vozio službeni automobil županije, s obzirom da je on bio pod utjecajem alkohola.

- Na ulazu u Cernu pred vozilo je izletjela lisica, uslijedio je udarac u automobil.  Nakon nekoliko minuta izašla je vlasnica kuće, koju sam pitao sam možemo li ići na dogovor oko izvješća o nezgodi, ali u međuvremenu je došla policija i u razgovoru je otklonjena ta mogućnost. Alkotestirani smo rođak i ja, policija je uzela izjave. Poslije je uslijedila medijska pompa i navala, a od jedne prometne nesreće napravio se događaj 'broj jedan u državi' - rekao je Dekanić tijekom istrage u Uskoku. Ustvrdio je da, ni u jednom trenutku, na nikoga nije utjecao ni tijekom očevida niti poslije.

Isti način obrane izabrala je i drugookrivljena Nikolina Meseljević u čiji je automobil udarilo vozilo kojim je, prema optužnici upravljao Dekanić a ne njegov bratić pa je u sudnici reproduciran i njezin iskaz tijekom ispitivanja u Uskoku.

Tada je odbacila optužbe o dogovoru s Dekanićem, kazavši da je po izlasku iz kuće, na ulici zatekla dvije osobe, Dekanića i njegovog rođaka Krešimira Bičanića, a da joj je Bičanić rekao kako je on upravljao vozilom koje je udarilo u njezin automobil i ogradu kuće.

I Dekanićev rođak Bičanić ostao pri iskazu iz Uskoka

Okrivljeni Dekanićev rođak Bičanić također je tražio reprodukciju svoga iskaza u Uskoku, kada je rekao da je na ulazu u terasu kafića sreo bratića Damira Dekanića, koji ga je zamolio da ga odveze do njegove vikendice u Cerni, jer se on napio.

- Na ulasku u Cernu ja sam vozio, a u jednom trenutku pred automobil je iskočila lisica. Probao sam zakočiti, ali sam skrenuo naglo ulijevo te sišao s ceste. Izgleda da sam u nešto udario, u nekakav beton pa su se aktivirali zračni jastuci. Nakon toga sam udario u automobil Nikoline Meseljević, a vozilo se dodatno odbilo u ogradu - ispričao je u Uskoku Bičanić.

U nastavku ročišta obrane bi trebali iznijeti i ostali okrivljenici, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislav Farkaš, i policajac iz očevidne ekipe Mijo Pranjkić

Ured predsjednika osječkog Županijskog suda odbacilo je jučerašnji zahtjev obrane za izuzeće predsjednice sudskog vijeća Sanje Voller Jakšić, a vijeće je potom kao neosnovan odbacilo i prijedlog Dekanićevog odvjetnika Davora Ćavara za izuzećem predsjednika osječkog Županijskog suda Davora Mitrovića, jer ne sadrži okolnosti koje ukazuju na zakonsku osnovu za traženje izuzeća.

Uskok tereti bivšeg župana Damira Dekanića za lažiranje i zatakšavanje okolnosti prometne nesreće, koju je koju je 17. travnja 2022. pijan izazvao službenim automobilom Vukovarsko-srijemske županije.

Optužnicom, koja je podignuta potkraj listopada 2023. godine, obuhvaćeni su Nikolina Meseljević, na čiji je parkirani automobil i ogradu naletio bivši župan, Dekanićev rođak Krešimir Bičanić, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislav Farkaš, i policajac iz očevidne ekipe Mijo Pranjkić. 

Optužena policajka priznala nedjelo pa osuđena na uvjetnu kaznu 

Policajka Marija Serezlija se krajem listopada 2024. godine nagodila s Uskokom i priznala krivnju, pa je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora, uz četverogodišnji rok kušnje, a izrečena joj je i zabrana obavljanja policijskih dužnosti na dvije godine.

Optužnica Dekanića tereti da je 17. travnja 2022. u Cerni vozio službeni automobil pod utjecajem alkohola od 1,44 promila te zbog nedopuštene i neprilagođene brzine kretanja prouzročio prometnu nezgodu, u kojoj su oštećena dva vozila te ograda obiteljske kuće.

U nakani da izbjegne odgovornost za prouzročenu nesreću, s vlasnicom oštećenog vozila i svojim bratićem koji je na njegovo traženje sa svojim automobilom ubrzo stigao na mjesto nesreće, dogovorio kako će u slučaju dolaska policije neistinito prikazati da je službenim automobilom upravljao Bičanić i da je do nesreće došlo uslijed izbjegavanja naleta na životinju na cesti, dok se Dekanić nalazio na mjestu suvozača.

Uskok navodi da su, nakon što je policija dobila dojavu o nesreći, optuženi policajci prihvatili Dekanićevo traženje da neistinito prikažu da je Bičanić skrivio prometnu nesreću upravljajući službenim vozilom županije, kao i da neistinito prikažu okolnosti uslijed kojih se prometna nesreća dogodila.

Dekanić je 20. lipnja 2024. godine podnio ostavku na dužnost vukovarsko-srijemskog župana, nakon što je pod utjecajem alkohola, od 0,84 promila u krvi, ponovno izazvao prometnu nesreću, u kojoj je pet osoba lakše ozlijeđeno, među kojima i dvoje djece.

