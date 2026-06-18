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LIBERALIZACIJA TRŽIŠTA

Deset godina nakon dolaska Ubera: 'Cijene su pale, a broj taksija skočio na više od 9000'

Piše HINA,
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Deset godina nakon dolaska Ubera: 'Cijene su pale, a broj taksija skočio na više od 9000'
Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Liberalizacija tržišta taksi prijevoza donijela je veću konkurenciju, dostupnije usluge i rast broja vozača, pokazuje nova analiza ekonomskog analitičara Damira Novotnyja.

Liberalizacija tržišta taksi prijevoza imala je više pozitivnih efekata, pa tako i u vidu povećanja konkurencije, veće dostupnosti usluga te stvaranja novih radnih mjesta, pokazala je studija koju je u četvrtak predstavio ekonomski analitičar Damir Novotny. Skup Jutarnji Business Talk na temu "Deset godina liberalizacije prijevoza u Hrvatskoj - kako je otvoreno tržište promijenilo mobilnost građana i gospodarstva", održan je u povodu 10 godina Ubera u Hrvatskoj, a kako je istaknuo Novotny, dolazak te platforme sa svojim "inovativnim i disruptivnim" poslovnim modelom, a kasnije i drugih, hrvatskom tržištu je donio novu dinamiku. Predstavljajući svoju studiju o učincima liberalizacije tržišta prijevoza, rekao je da u Hrvatskoj u raznim sektorima postoji još oko 350 neliberaliziranih odnosno monopoliziranih usluga. S druge strane, tvrdi, gdje god su se usluge liberalizirale došlo je do pozitivnih pomaka za gospodarstvo, navevši primjere bankarskog i telekomunikacijskog tržišta.

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Novotny je istaknuo da je liberalizacija tržišta taksi usluga povećala konkurenciju, dostupnost i kvalitetu usluge, stvorila nova radna mjesta, pa tako i povećala prihode za državu.

Snižavanje ranijih relativno visokih cijena

Prema njegovim riječima, ključni neposredni ekonomski utjecaji se ogledaju i u snižavanju ranijih relativno visokih monopolističkih cijena, pri čemu je iznio podatke da je u Zagrebu cijena "starta" 2000. godine iznosila 3,33 eura, a lani se kretala od 1,3 do 2,5 eura, dok je prosječna cijena po kilometru prije 26 godina iznosila 93 eurocenta, a lani od 0,90 do 1,5 eura. Naravno, te brojke treba staviti u odnos s tadašnjom i trenutnom prosječnom neto plaćom.

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Također, došlo je i do snažnog rasta broja vozila i taksi poduzetnika, a posljedično i prihoda u sektoru.

Tako je još 2015. bilo od dvije do tri tisuće taksi vozila, a sada ih je više od devet tisuća, dok se broj vozača trenutno kreće oko 33 tisuće, a broj taksi poduzetnika premašuje tisuću. Naravno, rasli su i prihodi poduzetnika u sektoru, a prema podacima koje je iznio Novotny lani su dosegnuli 130 milijuna eura.

Rekao je i da su neistinite pojedine tvrdnje da digitalne platforme za dijeljenje prijevoza izbjegavaju plaćanje poreza.

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Multiplikacijski efekti liberalizacije

Dapače, kaže da model poslovanja putem digitalnih platformi predstavlja velik doprinos povećavanju fiskalne transparentnosti u sektoru. Također, pružanje taksi usluga putem platformi vodi i do rasta dohodaka i većih uplata poreza na dohodak, plaćanja poreza na dobit, kao i uključivanja većeg broja pružatelja usluga u sustav PDV-a, kazao je Novotny.

Liberalizacija autotaksi tržišta je dovela i do "multiplikacijskih učinaka uzduž lanca dodane vrijednosti", istaknuo je Novotny, ubrojavši u taj lanac dobavljače i servisere vozila, distributere goriva, pružatelje financijskih i kartičarskih usluga itd.

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Između ostalog, rekao je da je model pružanja taksi usluga putem platformi imao pozitivne učinke u turističkom sektoru, jer se povećala atraktivnost pojedinih destinacija, kao što je i rasla posjećenost nekim atrakcijama i ugostiteljskim objektima.

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