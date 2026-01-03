Obavijesti

'NAIŠLI SMO NA OTPOR'

Detalji američke operacije u Venezueli: Mjesecima su pratili Madura, pogođeni helikoperi

Detalji američke operacije u Venezueli: Mjesecima su pratili Madura, pogođeni helikoperi
Šef Združenog stožera otkrio nove detalje tajne operacije: američki zrakoplovi bili su pod vatrom, ali su se svi sigurno vratili, a Maduro je s obitelji odveden na ratni brod

Predsjednik Združenog stožera američkih oružanih snaga, general Dan Caine, iznio je nove informacije o velikoj američkoj vojnoj operaciji u kojoj je tijekom noći uhićen venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro.

Na konferenciji za novinare u Mar-a-Lagu, na kojoj je bio i predsjednik SAD-a Donald Trump, Caine je potvrdio da su američke snage tijekom akcije bile pod vatrom. Jedan zrakoplov je pogođen, ali je ostao potpuno operativan i sigurno se vratio u bazu.

– Jedan naš zrakoplov je pogođen, no cijelo vrijeme je bio sposoban za let. Svi su se vratili kući – rekao je Caine.

Američke snage naišle su na otpor i tijekom povlačenja iz Venezuele. General je potvrdio da je bilo više situacija samoobrane, dok su se postrojbe izvlačile iz zemlje.

Ranije je naveo da su helikopteri, pri dolasku u kompleks u kojem se nalazio Maduro, dočekani vatrom venezuelanskih snaga. Amerikanci su odgovorili nadmoćnom silom. Jedan helikopter je pogođen, ali je nastavio let.

Američke postrojbe stigle su do Madurova kompleksa oko 1:01 po istočnom američkom vremenu, brzo izolirale područje i provele uhićenje. Maduro i njegova supruga Cilia Flores ubrzo su odustali od otpora te su u 3:29 ukrcani na američki ratni brod USS Iwo Jima.

Caine je rekao da je riječ o mjesecima planiranoj i iznimno složenoj operaciji u kojoj su sudjelovale sve grane američke vojske, obavještajne službe i tijela za provođenje zakona. Pripreme su uključivale detaljno praćenje Madura – njegovih kretanja, navika i lokacija.

Prema ranijim navodima CNN-a, CIA je još tijekom ljeta rasporedila manji tim unutar Venezuele kako bi izbliza pratila njegove aktivnosti.

Uoči operacije, kasno u petak navečer, iz više od 20 baza diljem zapadne hemisfere poletjelo je više od 150 američkih zrakoplova. Helikopteri s timom za izvlačenje letjeli su nisko iznad mora, dok su ih iz zraka štitili borbeni avioni.

General je naglasio da je odabir trenutka bio presudan te da se čekalo povoljne vremenske uvjete kako bi se smanjio rizik za civile i zadržao element iznenađenja.

Američke snage, potvrdio je Caine, ostaju u regiji u visokom stupnju pripravnosti i nakon uhićenja Madura, spremne reagirati i štititi američke interese. Operaciju je opisao kao odlučnu poruku onima koji, kako je rekao, ugrožavaju mir i stabilnost.

