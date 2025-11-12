Dijana Hrka: 'Vučiću, reci istinu! Ako umrem - znate tko je kriv!'

Dijana Hrka, koja već danima štrajka glađu, obratila se danas novinarima iscrpljena, ali prkosna.

- Malo sam više malaksala, pao mi je tlak, nije mi dobro - rekla je Hrka, uz drhtav glas.

- Jučer je VBA rekao predsjedniku da sam snimala razgovor! Neka me slobodno kontaktiraju, ja sam civil, nisam vojnik! - poručila je.

Unatoč slabosti, Dijana ne odustaje. Kako kaže, da štrajk neće prekidati i u slučaju da joj zdravlje bude ugroženo.

- Ako mi ne bude dobro, primit ću infuziju, ali štrajk ne prekidam! Ostat ću ovdje do kraja. Što bude bit će. Ovo nije normalna situacija, nije normalan život! Mi samo preživljavamo već godinu dana. Nemojte širiti laži o meni i mojoj obitelji - rekla je odlučno.

Hrka ističe da iza nje ne stoji nitko. Sama je odlučila da će štrajkati i vrlo je ozbiljno prihvatila situaciju u kojoj se našla.

- Nitko mi ne govori što da radim, sve sam odlučila sama. Kad sam rekla da ću štrajkati, svi su ostali šokirani. Shvatila sam situaciju ozbiljno. Ovo može biti kobno za mene, ali možda će to donijeti nešto dobro drugima. Možda će naša djeca konačno živjeti normalno - priznala je Hrka.

Otvoreno je prozvala predsjednika Srbija Aleksandra Vučića da laže. Hrka tvrdi da je Vučić nadležan za tužiteljstvo iako on to opovrgava kad mu to tako odgovara.

- Rekao mi je da nije nadležan za tužiteljstvo. Reći ću mu izravno da je to laža. Kad mu je odgovaralo, tvrdio je da jest nadležan. Ako bude trebalo, objavit ću naš razgovor. Netko od njegovih ljudi snimio je taj razgovor. Neka kaže o čemu smo pričali - poručila je.

Dijana Hrka ističe da je Vučić obećao da će svi biti procesuirani kad je pala nadstrešnica, ali do danas nije nitko procesuiran.

- On meni nema što oprostiti. Kako ga nije sram - rekla je ogorčeno.

Na kraju je uputila dramatično upozorenje:

- Zašto se prijeti mom odvjetniku Ivanu Niniću? Zato što nije odustao od mene. Ako se njemu nešto dogodi - znate tko je kriv. Ako se meni nešto dogodi - isto znate tko je kriv. Ovo je otišlo predaleko - poručila je.