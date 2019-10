'Djeca su plakala': Prvašićima se udžbenici raspali u rukama

Imali smo roditeljski sastanak ovaj tjedan kako bi nas učiteljica obavijestila da umirimo našu djecu jer su u školi plakala zbog udžbenika iz hrvatskog koji se stranu po stranu raspadao.

Rekla nam je to mama prvašića iz jedne osnovne škole u Zagrebu.

Njezina kći koja je tek krenula u školu, također je plakala zbog pokidanog udžbenika.

- Svojoj kćeri sam rekla kako mora paziti na knjige, iako ih ne trebamo vraćati jer to su radni udžbenici. Naravno da je plakala kad joj se raspao udžbenik jer je mislila kako je ona kriva. Nevjerojatno je da se udžbenik po kojem trebaju crtati i pisati cijelu godinu raspadne nakon dva tjedna - kaže nam majka i opisuje kako je izgledalo korištenje tog udžbenika.

- Svaka stranica koju su okrenuli doslovno se raspala, a kad bi pisali po papiru, probili bi ga ako malo jače stisnu olovku - govori razočarano.

Udžbenik koji se raspao prvašićima iz Zagreba zove se “Škrinjica slova i riječi” iz hrvatskog jezika, a namijenjen je za prve razrede osnovne škole. Nakladnik je Alfa te smo im poslali upit da nam objasne zbog čega je došlo do situacije da se prvašićima udžbenik raspada u rukama.

- Istina je da smo početkom školske godine dobili nekoliko primjedbi na kvalitetu udžbenika “Škrinjica slova i riječi” te smo uvidjeli da je doista manja količina tog naslova bila tehnički neispravna. Na taj propust nismo mogli nikako utjecati, ali smo zato reagirali vrlo žurno pa smo u najkraćem roku te udžbenike zamijenili s novima. Taj postupak zamjene protekao je vrlo brzo i vrlo uspješno - rekao nam je voditelj marketinga Domagoj Dedić.

Također smatra da nema mjestu nekakvom senzacionalizmu s obzirom na to da je propust bio zaista malen.

- Nema mjesta nikakvoj panici i traženju uzroka u nečem trećem jer smo od 176 naslova imali tek jedan manji propust na dijelu jednog naslova koji smo odmah i zamijenili - rekao je Dedić.

Alfa je uz Školsku knjigu nakladnik čije je udžbenike izabralo najviše učitelja i nastavnika. S drugim udžbenicima zasad nije bilo primjedbi, saznajemo.

Udžbenik koji se raspao radni je udžbenik pripreman za prvi razred koji ove godine ide po programu frontalne reforme.

Osim novog sadržaja, udžbenici su tehnički izvedeni po standardu novog Zakona o udžbenicima, koji propisuje da najveća dopuštena masa svih obveznih udžbenika za prvi, drugi, treći i četvrti razreda osnovne škole iznosi tri kilograma.

'To nije naš problem'

Ove godine radili su se potpuno novi udžbenici, koji su u škole stizali od 15. kolovoza. Ministarstvo je propisalo i debljinu, te broj stranica po udžbeniku.

Ipak, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, koje je standard propisalo, kažu kako “to nije njihova stvar”.

- Sve je propisano u Zakonu o udžbenicima. Ako se drugi udžbenici nisu raspali, dakle nema tu nekih pravila, nego je jednostavno dio njih bio loše napravljen i mi na to ne možemo utjecati. Koliko mi znamo, samo je Alfa imala problema, no oni su brzo reagirali i zamijenili pokidane udžbenike novima. Sumnjam da će itko od nakladnika kriviti ministarstvo zbog toga - rekao nam je Miro Alavanja, glasnogovornik Ministarstva.

No upravo Zakon o udžbenicima, koji je propisalo ministarstvo, stvara određene poteškoće nakladnicima koji su nam to i potvrdili. Upite o udžbenicima poslali smo i drugim nakladnicima koji su pripremili udžbenike za sve propisane predmete, a to su, osim Alfe, Školska knjiga, Alka Script i Profil Klett.

- Nismo dobili pritužbe iz osnovnih škola na naše udžbenike. Ne garantiram da nam se neće javiti, no za sada nismo imali problema - rekao nam je Darko Simić iz Alke Script.

Ne žele ulaziti u probleme drugih nakladnika, no nisu pretjerano zadovoljni Zakonom o udžbenicima.

Problemi i u tiskari

- Standard koji je propisan malo je problematičan. Primjerice, određeno nam je koliko mora biti papir tanak, koliko neki udžbenik najviše može imati stranica, pa onda takav tanak papir mora biti i u boji, a to utječe na njegovu kvalitetu. Iz ministarstva su propisali tanak papir i broj stranica samo da torba ne bude teška, no to, naravno, znači i slabiju kvalitetu, zbog čega pati i sadržaj knjige - ističe Simić, dodajući kako za ovakve probleme s udžbenicima dio odgovornosti snosi i tiskara.

- Mi tiskari pošaljemo što i kako treba izgledati te tiskara to onda rješava. Nismo imali problema i sve smo na vrijeme stigli riješiti - kaže nam Simić.

- Ministarstvo nije trebalo propisati na takav način izgled udžbenika, nego su mogli preporučiti, a onda je na nakladniku da odluči hoće li to raditi na takav način ili ne. Naravno da je problem kad se, primjerice, morate ograničiti na određeni broj stranica - zaključio je glasnogovornik Alke Script.

Tko snosi posljedice?

Dakle, ministarstvo se ogradilo za loše udžbenike tvrdeći da nije do njih, iako njihov Zakon o udžbenicima koji su propisali direktno utječe na kvalitetu i sadržaj. Nakladnici, s druge strane, tvrde da ako se udžbenik raspadne ili nastane neki problem to nije do njih, nego do tiskare koja ih je napravila.

Tko onda snosi posljedice za užbenike koji se raspadaju djeci u rukama? Upit smo poslali i Školskoj knjizi te Profilu Klet s obzirom na to da su osmislili udžbenike za sve predmete, no do kraja ovog izdanja nismo dobili odgovore na pitanja o Zakonu o udžbenicima te koliko im on stvara ili ne stvara poteškoće u stvaranju kvalitetnog sadržaja za djecu.

