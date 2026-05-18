Reporteri 24sata u Drnišu! Evo kako su našli ubojicu! Mještani: 'Luka je bio jako dobro dijete'

Pognute glave, pogleda zakucanog u pod i izvrnutih džepova vodili su interventni policajci monstruoznog ubojicu Kristijana Aleksića iz policijske postaje u Drnišu. Imao je prugastu majicu, dugu prosijedu bradu, kao da ju nije šišao tako skoro. Cijeli prostor osiguravali su interventni policajci s dugim cijevima. Jer taj čovjek je sijao strah po Drnišu i taj mali grad, ali i cijelu Hrvatsku, zavio u crno.

Aleksić je, podsjetimo, u subotu oko 23 sata naručio hranu iz obližnjeg restorana. Dostavio mu ju je Luka Milovac (19). Dječak, maturant srednje škole, koji je tek počeo raditi taj posao kako bi si zaradio džeparac. Aleksić je u njega, bez trunke milosti, ispalio nekoliko hitaca iz vatrenog oružja.

Potom se dao u bijeg. Više od 24 sata skrivao se od policije koja ga je tražila uz pomoć dronova, helikoptera i potražnih pasa. Angažirali su maksimalan broj policajaca. Doslovno su bili blokirali sve izlaze iz grada i patrolirali ulicama u potrazi za monstruoznim ubojicom

Uputili su i dramatični apel stanovnicima da, ako sretnu Aleksića, dojave policiji te da mu se ne približavaju jer je naoružan i opasan. Na ulice u tim satima nitko nije izlazio od straha.

Aleksić je, u to vrijeme, na sve načine pokušavao zametnuti trag. Posipao je papar kako ga psi tragači ne bi nanjušili. A onda je, u noći na ponedjeljak oko 2.30 sati, lociran u blizini svoje kuće, u travnatom predjelu. Navodno je bio potpuno gol.

Nekoliko sati kasnije, prebacili su ga iz drniške postaje, gdje je i snimljen. Scenu, u kojoj ga vode policajci, osim novinara promatrala je i jedna žena. Nije se htjela predstaviti. Samo je kratko rekla:

- Osjećam se užasno. Poznajem obitelj ubijenog. Otac je doslovno zanijemio kad je čuo tragične vijesti - izjavila je, tužno pognula glavu i otišla.

A tako se ova dva dana osjeća cijeli Drniš. Za mladim maturantom Lukom pale se svijeće, ostavljaju cvijeće. U centru je stavljena i njegova osmrtnica. Deseci prijatelja i rodbine tuguju za mladićem kojeg svi opisuju kao dobrog i radišnog dječaka.

- Svima nam se odmah vratio film od prije 15 godina kad je točno u ovo doba nestala Antonija Bilić, isto maturantica kao i Luka. Ljudi kad vide policiju znaju da se ovdje nešto dogodilo užasno. Koliko možete biti neispravni da ubijete dijete s 10 metaka koje vam je donijelo obrok, a onda bježite jer zapravo i znate što ste napravili - tužno dodaju Drnišani.

Susjedi u šoku prepričavaju zločin koji se zbio u maloj ulici.

- To dobro dijete nije ni slutilo ni najmanje zlo. Svom je prijatelju, kojeg je dopala dostava u nesretnu ulicu, a koji je rekao da se boji, mladić je rekao da idu skupa. Da ništa se loše ne može dogoditi. I eto, dogodila se tragedija - priča nam mještanka koja je živi nedaleko od mjesta ubojstva i koja je istrčala na ulicu kad je začula buku.

Kaže kako se čulo nekoliko hitaca, a vrlo brzo su stigli policija i Hitna pomoć.

Aleksićev bijeg nisu vidjeli. U strahu su se svim zatvorili u kuće, a policija je pokrenula veliku potragu. Ubojica je, kažu susjedi, dobro poznavao grad kao i okolicu. Naime, nadničario je po poljima.

- Nedavno je umro čovjek kod kojeg je radio po poljima. Ostao je bez prihoda. Živio je samo od socijalne pomoći. Tad je potpuno izgubio kompas - kažu susjedi. Ističu i kako s bratom nije bio u dobrim odnosima. Kristijan je živio s nepokretnom majkom koja je umrla prija par godina, a navodno se tada s bratom posvađao oko mjesta ukopa majke.

- Ni s kim se nije družio, ali je mnogo vremena provodio van kuće. Pokojni otac mu je radio na željeznici i sigurno je da je imao veliki radijus kretanja, pa smo svi mislili da je uspio pobjeći prema granici s BIH, ili prema Promini, a našli su ga u neposrednoj blizini kuće u kojoj je živio - kazuje susjed.

- Muški rod je izbjegavao, a sa ženama je bio bahat. U osnovi smo ga smatrali čudakom. Znali smo da je ubio, odradio zatvorsku kaznu. Svi smo ga izbjegavali - dodaje.

Aleksić je policiji uspio bježati gotovo 30 sati. Naposljetku je, kako smo i ranije napisali, pronađen nedaleko od svoje kuće. Navodno ga je locirao dron, a na terenu su mu prišli pripadnici ATJ-a Lučko te ga uhitili. Pretpostavlja se da se vraćao prema kući.

Svladali su ga uz uporabu sredstava prisile, tjelesna snaga i sredstva za vezivanje, istaknuli su iz Policijske uprave šibensko-kninske. Dodali su i kako su kod Aleksića pritom pronašli vatreno oružje i nož dužine oštrice od 20 centimetara.

O svemu se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

- Još jednom izražavam duboku sućut obitelji i bližnjima 19-godišnjeg mladića koji je brutalno ubijen. Riječ je o strašnoj tragediji koja je s pravom potresla hrvatsku javnost, a hrvatska policija pokazala je i u ovom slučaju da je opremljena, uvježbana i spremna odgovoriti i na najopasnije sigurnosne situacije - rekao je Božinović.

Podsjetio je kako je policija i ranije postupala prema Aleksiću i više ga puta kazneno prijavila, nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen, a policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava protiv njega.

