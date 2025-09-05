Dok Komora šuti, HUBOL o otkriću 24sata: 'Vinogradska je napravila propust u vezi Beroša'

Nakon što su 24sata otkrila da je KBC Sestre milosrdnice Viliju Berošu propustio dati otkaz ugovora o radu kad je izabrao model 6+6, a u ravnateljstvu se istodobno suzdržavaju od komentara, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika dr. Ivana Šmit za 24sata je poručila kako je to očiti propust.

- Koliko nam je poznato, dužnosnicima se nakon završetka mandata čuva radno mjesto s kojeg su stupili na neku dužnost. Tako je i s Berošem. Onog trenutka kad se odlučio na 6+6 mjeru, trebalo mu je vjerojatno uručiti otkaz. Zašto je Pravna služba KBC-a Sestre milosrdnice to propustila učiniti, ostaje nam nepoznato. Odgovor leži u KBC-u - kazala je za 24sata dr. Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL), te istaknula da se u svakom slučaju radi o propustu i pravnoj zavrzlami. Hrvatska liječnička komora nije nam htjela komentirati ovu situaciju. Berošu je, dok je bio u Ministarstvu zdravstva, radni odnos u Vinogradskoj bolnici bio zamrznut, a posao ga je čekao nakon prestanka obavljanja dužnosti, ali je nakon izlaska iz zatvora aktivirao mjeru 6+6. Iz KBC-a Sestre milosrdnice, gdje je bio pročelnik Zavoda za endokranijalnu neurokirurgiju u KBC-u, Vili Beroš otišao je u veljači 2018. i to na mjesto pomoćnika ministra zdravstva, a tu je funkciju obnašao sve do 2020. godine.

Tad je postao ministar zdravstva, nakon što je njegov prethodnik Milan Kujundžić smijenjen zbog afere s imovinskom karticom i neprijavljenom imovinom. Ubrzo je počela pandemija koronavirusa, kad je Berošu porasla popularnost jer je svakodnevno bio u medijima sudjelujući na konferencijama za novinare kao član Kriznog stožera.

Protiv Beroša podignuta optužnica zbog sumnje u primanje mita od 75.000 eura

Nakon što je zamijenio Kujundžića na mjestu ministra, Beroš je još dva puta imenovan za ministra zdravstva. Na parlamentarnim izborima u srpnju 2020. osvojio je najviše preferencijalnih glasova, više i od predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića. Potom je ponovno imenovan ministrom zdravstva nakon što je HDZ pobijedio na parlamentarnim izborima u travnju 2024. No Beroš je u studenom uhićen zbog sumnje u korupciju, a u srpnju ove godine protiv njega je podignuta optužnica zbog sumnje u primanje mita od 75.000 eura u slučaju nabave mikroskopa za bolnice.

Budući da mu je Vinogradska propustila otkazati ugovor o radu, formalno je i dalje njihov zaposlenik, što stvara velike probleme toj bolnici, koja je raspisala natječaj za neurokirurga, koji je završio 14. kolovoza, a upravo se Beroš javio na taj natječaj, pa se ne zna kako će sve raspetljati.