Doktor o Banožiću: On se uopće ne sjeća sudara. Ozlijeđen mu je mozak, prsni koš, ekstremiteti

Ministar obrane Mario Banožić sudjelovao je jutros u prometnoj nesreći u kojoj je poginula jedna osoba, 40-godišnji otac dvoje djece, koji je vozio kombi.

POGLEDAJTE VIDEO: Vučna služba uklanja Banožićev terenac

Pokretanje videa ... banožićev auto | Video: Danijela Mikola/24sata

U tragičnom sudaru kod Vinkovaca Banožić je zaradio teške ozljede i nakon primarne obrade u vinkovačkoj bolnici prebačen je u KBC Osijek, gdje je sazvana press konferencija.

Medijima se o stanju ministra obraća dr. Krunoslav Šego, zamjenik ravnatelja KBC Osijek i šef kirurške službe.

- Danas oko 10:30 je dogovorno iz Vinkovaca u KBC Osijek prebačen gospodin Banožić. On je inicijalno obrađen u Vinkovcima, trenutačno je ovdje smješten u jedinici intenzivnog liječenja, mogu reći da je izvan neposredne životne opasnosti, iako moramo biti vrlo oprezni jer se zdravstveno stanje u takvim situacijama može iznenada pogoršati. On je pri svijesti, nije pri punoj svijesti. Uobičajeno za takav tip ozljede. Ima ozljede mozga, prsnog koša, indirektno trbuha, ozljede ekstremiteta... - kazao je doktor u startu i dodao:

- Bolesnik se ne sjeća događaja i nije u punom stanju svijesti. Dakle ne sjeća se da je doživio prometnu nesreću, to je u ovim slučajevima uobičajeno

Radi se o politraumi, višestrukim ozljedama tijela, ozljedama, mozga, prsnog koša, indirektno trbuha, ozljedama ekstremiteta, no dominantna je u ovom trenutku neurotrauma, naveo je Šego.

Kaže i da po trenutačnim pretragama nema znakova nikakvog unutarnjeg krvarenja.

Foto: Vinkulja/PIXSELL

"Bit će potrebna, ne operacija, nego zahvat repozicije imobilizacije ozljede ekstremiteta. Bolesnik je u ovom trenutku u takvom stanju da se zapravo ne sjeća događaja, a osim toga stanje svijesti nije puno stanje svijesti", rekao je.

Upitan hoće li ostati trajnije posljedice po Banožićevo zdravlje, uzvratio je kako se nadaju da neće.

"Svaka ozljeda ostavi posljedice ali ako stanje ostane ovakvo kakvo je i ako tijek oporavka bude onakav kakav mi predviđamo, ne bi trebale biti nikakve trajnije posljedice", rekao je zamjenik ravnatelja KBC Osijek dr. Krunoslav Šego.

Podsjećamo, nakon primarne obrade i zbrinjavanja u vinkovačkoj bolnici utvrđeno je da Banožić ima teže tjelesne ozljede, koje u ovom trenutku nisu bile opasne po život. Zbog potrebe za neurokirurškim nadzorom i opservacijom prebačen je u KBC Osijek.

- Imao je teže tjelesne ozljede, tipa nagnječenje mozga, ali cijelo vrijeme je bio pri svijesti, u kontaktu, kazao je dr. sc. Krunoslav Šporčić, ravnatelj vinkovačke bolnice i dodao da je u Osijek prebačen kako bi se prevenirale komplikacije.

MORH: Vozač kombija smrtno stradao

O svemu se oglasio i MORH

- U jutarnjim satima u subotu 11. studenoga 2023. godine na državnoj cesti DC-55 na izlazu iz Vinkovaca prema Županji dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovao ministar obrane Mario Banožić s osobnim vozilom te vozač kombija. Vozač kombi vozila u prometnoj nesreći je smrtno stradao. Liječnička pomoć ministru obrane zbog zadobivenih ozljeda pružila se u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci. U tijeku je očevid kojim rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru, objavio je MORH.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Prometni stručnjak: Vjerojatno ga je spasio terenac

Prometnu nesreću je za 24sata prokomentirao i prometni stručnjak Goran Husinec.

- To su područja gdje je ujutro velika magla i u ovim godišnjim dobima nije konstantna već je u segmentima. Vozači ulijeću u maglu i zbog tog je izuzetno opasna. Ovdje vidimo da su se oba vozila kretala velikim brzinama i da se dogodio klasičan sudar gdje je jedno vozilo djelomično prešlo u suprotni trak, a koje vozilo je prešlo to nam do sada nije poznato, ali su to izuzetno opasni sudari jer u takvima vrlo često pogibaju upravo vozači jer se sudaraju s dvije lijeve strane, vozačeve strane automobila - kaže Husinec i dodaje:

Foto: Vinkulja/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO: 24sata na mjestu nesreće

Pokretanje videa ... 24sata uživo s mjesta tragične nesreće | Video: Danijela Mikola/24sata

- Navodno, prema prvim saznanjima, ministar je preticao kamion te se nije uspio vratiti na svoju voznu traku na vrijeme, ali to su još samo preliminarna nagađanja jer prometno vještačenje još nije gotovo - rekao je Husinec i dodao kako je ministra od sigurne smrti spasilo vozilo, odnosno čvrsti i teški terenac.

Prijatelji u šoku

- Od kad sam doznao da je poginuo pod velikim sam šokom, kao i članovi obitelji s kojima sam se čuo. Svi smo jako potreseni. Znam ga već dugo godina i vrlo često smo se družili jer su nas povezivali zajednički prijatelji, a kako je on uvijek volio velika druženja i ekipu, često smo se nalazili na kućnim druženjima, kazao nam je kolega 40-godišnjeg vozača kombija koji je poginuo

Ovdje pratite situaciju s prometnom nesrećom iz minute u minutu