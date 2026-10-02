Donald Trump krenuo u veliku predizbornu ofenzivu: 'Glasajte kao da se ja kandidiram...'

Američki predsjednik Donald Trump započeo je 32-dnevnu predizbornu kampanju obilaskom Teksasa i Oklahome, nastojeći ojačati pozicije republikanskih kandidata dok se njegova stranka bori za očuvanje tijesne većine u Kongresu na izborima u studenome. Neki republikanski kandidati nisu sigurni hoće li im Trumpova potpora pomoći ili odmoći, no predsjednik želi biti glavno lice stranačke kampanje za međuizbore te planira sudjelovati u nizu neizvjesnih utrka za Zastupnički dom i Senat.

"Molim vas, glasajte kao da se ja kandidiram", rekao je Trump u četvrtak na skupu u Durantu u Oklahomi.

Trump je kampanju počeo u područjima u kojima republikanci tradicionalno uvjerljivo pobjeđuju, najprije u Dentonu u Teksasu, a potom u Oklahomi, nastojeći stvoriti zamah prije ulaska u neizvjesnije izborne utrke.

No njegovi posjeti republikanskim uporištima izazvali su zabrinutost dijela stranačkih dužnosnika zbog broja mjesta koja bi republikanci mogli izgubiti, kao i zbog mogućnosti da neki kandidati ne žele nastupati uz predsjednika koji je nepopularan.

Po dolasku u Teksas Trump je rekao da su njegova putovanja ovog tjedna, uključujući posjet Alabami u petak, znak "poštovanja" prema saveznim državama koje su ga podržale u njegove tri predsjedničke kampanje.

U 55-minutnom govoru Dentonu Trump je rekao da se u potpunosti uključuje u republikansku kampanju za međuizbore.

"Nikad prije nisam bio toliko posvećen ovome", rekao je.

Izrazio je zabrinutost zbog rezultata republikanskih kandidata u nekim ključnim saveznim državama.

"Zabrinuti smo zbog Michigana, Teksasa i još nekoliko saveznih država", rekao je okupljenima u Oklahomi te ih pozvao da potaknu prijatelje u drugim državama da izađu na izbore.

Trump je u srijedu na događaju u Bijeloj kući rekao da dosad nije dovoljno dobro predstavio rezultate svoje gospodarske politike otkako se u siječnju 2025. vratio u Bijelu kuću.

Nezadovoljstvo birača stanjem gospodarstva promijenilo je izbornu kartu, pa se neka tradicionalno sigurna republikanska mjesta sada smatraju neizvjesnima, prema procjenama političkih analitičara.

"Imamo najbolje brojke od bilo kojeg predsjednika u povijesti naše zemlje, a ne uspijevam to dovoljno dobro predstaviti javnosti", požalio se Trump u četvrtak na skupu u Teksasu.

Neizvjesna utrka u Teksasu Teksas je jedna od osam saveznih država u kojima se utrka za mjesto u Senatu smatra neizvjesnom.

Republikanski kandidat za Senat Ken Paxton, glavni državni odvjetnik Teksasa, u četvrtak se pojavio s Trumpom, dan nakon objave snimke na kojoj navodno govori donatorima kampanje da je Trumpov stranački skup u rujnu naštetio njegovoj kampanji, kao i drugim republikanskim kandidatima.

Trump je Paxtona nazvao jednim od "najodanijih ljudi", a dan ranije je rekao da nije čuo za snimku.

Paxtonova kampanja okarakterizirala ju je kao "manipuliranu besmislicu".

"Mogu vam reći da je skup bio nevjerojatan", rekao je Trump u Ovalnom uredu.

Trump je podržao Paxtona na republikanskim predizborima protiv aktualnog senatora Johna Cornyna. Nakon što je Paxton pobijedio, na općim izborima suočit će se s demokratskim kandidatom Jamesom Talaricom.

Teksas se tradicionalno smatra sigurnim republikanskim uporištem, no ovogodišnja utrka za Senat neizvjesnija je, zbog čega republikanci moraju izdvojiti znatna sredstva kako bi zadržali mjesto u Senatu pred demokratskim kandidatom Jamesom Talaricom.

Cijene dizela

Trump se suočio s kritikama diljem svijeta zbog uvođenja carina. Tijekom posjeta Teksasu, uključujući obilazak tvornice Peterbilt, branio je svoju trgovinsku politiku.

Neke su kompanije Trumpove carine osporile na sudovima, no njegova administracija tvrdi da carine potiču proizvodnju i zapošljavanje u SAD-u. Kao primjer navodi PACCAR, vlasnika Peterbilta, za koji tvrdi da je zahvaljujući carinama na kamione otvorio više od 2.000 radnih mjesta diljem zemlje, uključujući oko 1.000 u tvornici u Teksasu.

Cijene goriva za dizelske i benzinske kamione nedavno su dosegnule rekordne razine u Teksasu, što se povezuje s gospodarskim posljedicama rata s Iranom.

Cijena dizela u toj je saveznoj državi prije dva tjedna dosegnula rekordnih 5,97 dolara po galonu, dok prosječna cijena benzina od 3,92 dolara po galonu iznosi gotovo 44 posto više nego godinu dana ranije, prema podacima automobilskog kluba AAA.

Za vikend kampanja u neizvjesnim saveznim državama

Trump će nastaviti predizborne skupove u Alabami, još jednoj saveznoj državi u kojoj republikanci tradicionalno imaju čvrstu potporu.

U subotu bi trebao posjetiti politički neizvjesniji Ohio, saveznu državu u kojoj je na izborima 2024. osvojio 55 posto glasova, ali gdje se senator Jon Husted sada suočava s tijesnom utrkom za novi mandat.

Trump će u ponedjeljak održati skup i u Nebraski, gdje se republikanci suočavaju s neizvjesnom utrkom za Zastupnički dom u Omahi, kao i s utrkom za Senat koja se posljednjih dana počela zaoštravati.