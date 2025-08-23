Obavijesti

News

Komentari 0
TRAŽE POČINITELJA

DORH o prometnoj nesreći u Karlovcu: Pretjecao kolonu, izazvao smrt vozača i pobjegao

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
DORH o prometnoj nesreći u Karlovcu: Pretjecao kolonu, izazvao smrt vozača i pobjegao
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U prometnoj nesreći smrtno je stradao 56-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, dok je dvoje hrvatskih državljana zadobilo teške ozljede

DORH je objavio priopćenje o prometnoj nesreći na turanjskoj obilaznici, u kojoj je čovjek je poginuo, a dvoje je teško ozlijeđeno. Čovjek za kojeg se smatra da je prouzročio ovu prometnu nesreću, nakon što ju je izazvao, pobjegao je s mjesta nesreće.

ČOVJEK POGINUO Strava kod Karlovca! Pretjecao kolonu i izazvao smrt vozača pa pobjegao! Policija ga traži
Strava kod Karlovca! Pretjecao kolonu i izazvao smrt vozača pa pobjegao! Policija ga traži

Kako su priopćili, dežurni zamjenik županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu, je u suradnji s policijskim službenicima Postaje prometne policije Karlovac, proveo očevid prometne nesreće koja se dogodila dana 22. kolovoza 2025. oko 20:10 na dionici „Turanska obilaznica“.

TURANJSKA OBILAZNICA Teška nesreća kod Karlovca: U sudaru dva auta jedan poginuli
Teška nesreća kod Karlovca: U sudaru dva auta jedan poginuli

- Prema rezultatima očevida, do sada prikupljenim izvidnim radnjama prometnu nesreću prouzrokovao je za sada nepoznati vozač osobnog automobila koji je pretjecao kolonu vozila koja se kretala državnom cestom D1 iz smjera Slunja prema Karlovcu, iako prometna traka kojom je pretjecao nije bila slobodna na dovoljnoj udaljenosti za izvođenje te radnje, jer se u tom trenutku iz suprotnog pravca kretao osobni automobil kojim je upravljao bosansko-hercegovački državljanin (1969). Vozač tog osobnog automobila se u cilju izbjegavanja naleta s vozilom koje je pretjecalo, vozilom pomaknuo u desno prema desnom rubu kolnika, zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom, a zatim prešao na lijevu prometnu traku i naletio na osobni automobil kojim je u smjeru Karlovca upravljala 25-godišnja hrvatska državljanka. Za sada nepoznati vozač osobnog automobila koji je pretjecao kolonu vozila je bez zaustavljanja nastavio vožnju prema Karlovcu - napisali su.

DRAMA U CENTRU FOTO Range Roverom blokirala promet u Zagrebu pa napala vozača ZET-a?! 'Pao je na pod'
FOTO Range Roverom blokirala promet u Zagrebu pa napala vozača ZET-a?! 'Pao je na pod'

U prometnoj nesreći smrtno je stradao 56-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, dok je dvoje hrvatskih državljana zadobilo teške tjelesne ozljede.

- Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu u suradnji s policijom poduzima sve radnje i mjere iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti nastanka ove prometne nesreće - priopćili su.

STRAŠNO VIDEO Brutalni napad u Zagrebu u Tkalčićevoj ulici: 'Njih desetak maskiranih mlatilo je dvojicu!'
VIDEO Brutalni napad u Zagrebu u Tkalčićevoj ulici: 'Njih desetak maskiranih mlatilo je dvojicu!'

Na toj cesti, poginuo je i Pokrivač

Podsjetimo, za lokalce je ta obilazna tzv. crna točka u prometu zbog čestih najtežih nezgoda. Ondje je u travnju u sudaru četiri automobila  život izgubilo dvoje, a teško su ozlijeđene još tri osobe. Među poginulima je bio poznati nogometaš Nikola Pokrivač, nekadašnji reprezentativac Hrvatske i bivši igrač Dinama. Tada je igrao lokalnog niželigaša NK Vojnić te se vraćao s treninga.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Brutalni napad u Zagrebu u Tkalčićevoj ulici: 'Njih desetak maskiranih mlatilo je dvojicu!'
STRAŠNO

VIDEO Brutalni napad u Zagrebu u Tkalčićevoj ulici: 'Njih desetak maskiranih mlatilo je dvojicu!'

Zagrebačka policija objavila je da je 29-godišnjak teško ozlijeđen u napadu. Maskirani napadači udarali su ga tupim predmetom, najvjerojatnije palicom
FOTO Range Roverom blokirala promet u Zagrebu pa napala vozača ZET-a?! 'Pao je na pod'
DRAMA U CENTRU

FOTO Range Roverom blokirala promet u Zagrebu pa napala vozača ZET-a?! 'Pao je na pod'

Kontaktirali smo zagrebačku policiju, potvrdili su nam da su zaprimili dojavu no dolaskom na mjesto događaja nisu nikog zatekli
Gradonačelnik Benkovca o incidentu na festivalu: 'Nismo protiv slobode govora, ali...'
ČUO ZA PROSVJED

Gradonačelnik Benkovca o incidentu na festivalu: 'Nismo protiv slobode govora, ali...'

Provjerit ću svakako što je bilo, a ako je zaista tako, da vrijeđaju branitelje, onda će se i grad drukčije postaviti prema tome, rekao je kratko u petak uvečer HDZ-ov gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025