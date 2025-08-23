DORH o prometnoj nesreći u Karlovcu: Pretjecao kolonu, izazvao smrt vozača i pobjegao

DORH je objavio priopćenje o prometnoj nesreći na turanjskoj obilaznici, u kojoj je čovjek je poginuo, a dvoje je teško ozlijeđeno. Čovjek za kojeg se smatra da je prouzročio ovu prometnu nesreću, nakon što ju je izazvao, pobjegao je s mjesta nesreće.

Kako su priopćili, dežurni zamjenik županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu, je u suradnji s policijskim službenicima Postaje prometne policije Karlovac, proveo očevid prometne nesreće koja se dogodila dana 22. kolovoza 2025. oko 20:10 na dionici „Turanska obilaznica“.

- Prema rezultatima očevida, do sada prikupljenim izvidnim radnjama prometnu nesreću prouzrokovao je za sada nepoznati vozač osobnog automobila koji je pretjecao kolonu vozila koja se kretala državnom cestom D1 iz smjera Slunja prema Karlovcu, iako prometna traka kojom je pretjecao nije bila slobodna na dovoljnoj udaljenosti za izvođenje te radnje, jer se u tom trenutku iz suprotnog pravca kretao osobni automobil kojim je upravljao bosansko-hercegovački državljanin (1969). Vozač tog osobnog automobila se u cilju izbjegavanja naleta s vozilom koje je pretjecalo, vozilom pomaknuo u desno prema desnom rubu kolnika, zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom, a zatim prešao na lijevu prometnu traku i naletio na osobni automobil kojim je u smjeru Karlovca upravljala 25-godišnja hrvatska državljanka. Za sada nepoznati vozač osobnog automobila koji je pretjecao kolonu vozila je bez zaustavljanja nastavio vožnju prema Karlovcu - napisali su.

U prometnoj nesreći smrtno je stradao 56-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, dok je dvoje hrvatskih državljana zadobilo teške tjelesne ozljede.

- Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu u suradnji s policijom poduzima sve radnje i mjere iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti nastanka ove prometne nesreće - priopćili su.

Na toj cesti, poginuo je i Pokrivač

Podsjetimo, za lokalce je ta obilazna tzv. crna točka u prometu zbog čestih najtežih nezgoda. Ondje je u travnju u sudaru četiri automobila život izgubilo dvoje, a teško su ozlijeđene još tri osobe. Među poginulima je bio poznati nogometaš Nikola Pokrivač, nekadašnji reprezentativac Hrvatske i bivši igrač Dinama. Tada je igrao lokalnog niželigaša NK Vojnić te se vraćao s treninga.