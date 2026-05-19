Obavijesti

News

Komentari 30
SUSTAV OPET ZAKAZAO

Drnišani organiziraju prosvjed nakon ubojstva Luke: 'Ogorčeni smo, potreseni i slomljeni...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Drnišani organiziraju prosvjed nakon ubojstva Luke: 'Ogorčeni smo, potreseni i slomljeni...'
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL, Canva

"Drniš nikada nije govorio mržnjom pa neće ni ovaj put. Iz nas progovaraju tuga i istina", stoji u pozivu na prosvjed...

Drniš i cijela Hrvatska zavijeni su u crno nakon ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke u Drnišu. Mladić je dostavljao pizzu, samo je radio svoj posao, htio je zaraditi džeparac... Kad ga je upucao Kristijan Aleksić (50), već ranije osuđivan zbog ubojstva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Drnišani o ubijenom mladiću: 'Predivno dijete, sjajan učenik. Pristojan. Sportaš. U šoku smo' VIDEO
Drnišani o ubijenom mladiću: 'Predivno dijete, sjajan učenik. Pristojan. Sportaš. U šoku smo' | Video: 24sata/Duško Jaramaz/PIXSELL

U utorak je na rasporedu sprovod ubijenog mladića, u Drnišu je proglašen dan žalosti. Luku će pokopati u odijelu u kojem je ovaj petak trebao plesati na svojoj maturalnoj. Tuga je prevelika...

STRAVA U DRNIŠU Pavasović Visković o ubojstvu u Drnišu: Pravosuđe ne sprječava ništa, oni samo kažnjavaju ljude
Pavasović Visković o ubojstvu u Drnišu: Pravosuđe ne sprječava ništa, oni samo kažnjavaju ljude

A u srijedu su Drnišani organizirali mirno okupljanje i prosvjed.

- Drniš ne pamti ovakvu tugu. Grad je zavijen u bol, nevjericu i osjećaj duboke nepravde nakon tragedije koja je zauvijek ugasila jedan mladi život i otvorila pitanje koje danas odzvanja među svim građanima – kako je moguće da je sustav ponovno zakazao - objavio je na društvenim mrežama Radio Drniš.

U objavi dalje stoji:

TEŠKI PROPUSTI Dok dijelovi sustava prebacuju krivnju, likovi kao Kristijan u pozadini čekaju svoju priliku...
Dok dijelovi sustava prebacuju krivnju, likovi kao Kristijan u pozadini čekaju svoju priliku...

- Potreseni, slomljeni i ogorčeni građani Drniša organiziraju mirno okupljanje i prosvjed koji će se održati u srijedu, 20. svibnja 2026. godine u 19 sati na Poljani. Iza okupljanja ne stoji nijedna politička stranka, niti bilo kakva udruga. Neće biti govora i obraćanja. Iza njega stoje ljudi. Građani. Roditelji. Prijatelji. Susjedi. Grad koji tuguje. Okupljene će u molitvi za Luku, njegovu obitelj i cijeli Drniš ujediniti župnik i dekan fra Lukica Vojković. Okupljanje je poziv svima koji žele odati posljednju počast Luki, mladiću čiji je život prerano i nasilno ugašen, ali i svima koji žele jasno i glasno poručiti da društvo više ne smije zatvarati oči pred opasnošću - stoji u objavi...

Dalje se navodi kako su građani Drniša godina živjeli uz Aleksića, od kojeg su strahovali. 

- Građani Drniša godinama su živjeli uz osobu za koju su znali da je već oduzela ljudski život. Osobu od koje se strahovalo. Osobu koja je prijetila ljudima po gradu i zbog koje su mnogi sa zebnjom govorili kako je samo pitanje vremena kada će se tragedija ponoviti. Nažalost, njihove su se slutnje obistinile. Zato ovo nije samo okupljanje tuge. Ovo je vapaj zajednice koja pita zašto nitko nije reagirao na vrijeme? Zašto su upozorenja ostala bez odgovora?  Zašto je sigurnost građana ponovno pala pred očima sustava koji ih je trebao štititi? - stoji u objavi...

PREVELIKA TUGA Majka je odlučila Luku pokopati u odijelu u kojem je trebao na maturalnu: Plaču nebo i zemlja
Majka je odlučila Luku pokopati u odijelu u kojem je trebao na maturalnu: Plaču nebo i zemlja

Pozivaju sve da ponesu cvijeće i svijeće koje će se položiti kod srednje škole na Poljani, navodi se kako će grad Drniš također osigurati svijeće.

- Drniš nikada nije govorio mržnjom pa neće ni ovaj put. Iz nas progovaraju tuga i istina - stoji u pozivu na prosvjed kojeg potpisuju 'građani Drniša'...

Šibenik.in objavio je kako je u utorak u 12 sati organiziran prosvjed "19 minuta šutnje za Luku" ispred Županijskog suda u Šibeniku.

Ovdje pratite sve oko ubojstva u Drnišu iz minute u minutu

SVI PROPUSTI SUSTAVA PUSTILI STE GA DA UBIJE! Aleksić je ubio, napao u zatvoru, imao oružje.... Sud: 'Nije bilo hitno'
PUSTILI STE GA DA UBIJE! Aleksić je ubio, napao u zatvoru, imao oružje.... Sud: 'Nije bilo hitno'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 30
Majka je odlučila Luku pokopati u odijelu u kojem je trebao na maturalnu: Plaču nebo i zemlja
PREVELIKA TUGA

Majka je odlučila Luku pokopati u odijelu u kojem je trebao na maturalnu: Plaču nebo i zemlja

"Fenomenalno dijete, beskrajno drago i dobro" kaže ravnatelj srednje koju je Luka pohađao, Hrvoje Pekas.
Prijatelj ubijenog Luke (19): Bojao se ići tu, išao sam s njim. Aleksić je otvorio vrata i pucao
'VIDIO SAM LUKU KAKO PADA...'

Prijatelj ubijenog Luke (19): Bojao se ići tu, išao sam s njim. Aleksić je otvorio vrata i pucao

"Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan, otvara vrata i govori "uđi, uđi", međutim Luka mu ide predati dostavu i Aleksić u tom trenutku puca", priča prijatelj ubijenog Luke, Ivan...
Drnišani o ubijenom mladiću: 'Predivno dijete, sjajan učenik. Pristojan. Sportaš. U šoku smo'
'INSTITUCIJE SU ZAKAZALE'

Drnišani o ubijenom mladiću: 'Predivno dijete, sjajan učenik. Pristojan. Sportaš. U šoku smo'

"Institucije su zakazale, ovo je strašno...", kažu Drnišani nakon ogromne tragedije koja je zadesila grad. "Kao građanin, osjećam se tužno, jadno, bespomoćno i ljutito", kaže ravnatelj škole u koju je ubijeni mladić išao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026