Drnišani organiziraju prosvjed nakon ubojstva Luke: 'Ogorčeni smo, potreseni i slomljeni...'

Drniš i cijela Hrvatska zavijeni su u crno nakon ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke u Drnišu. Mladić je dostavljao pizzu, samo je radio svoj posao, htio je zaraditi džeparac... Kad ga je upucao Kristijan Aleksić (50), već ranije osuđivan zbog ubojstva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Drnišani o ubijenom mladiću: 'Predivno dijete, sjajan učenik. Pristojan. Sportaš. U šoku smo' | Video: 24sata/Duško Jaramaz/PIXSELL

U utorak je na rasporedu sprovod ubijenog mladića, u Drnišu je proglašen dan žalosti. Luku će pokopati u odijelu u kojem je ovaj petak trebao plesati na svojoj maturalnoj. Tuga je prevelika...

A u srijedu su Drnišani organizirali mirno okupljanje i prosvjed.

- Drniš ne pamti ovakvu tugu. Grad je zavijen u bol, nevjericu i osjećaj duboke nepravde nakon tragedije koja je zauvijek ugasila jedan mladi život i otvorila pitanje koje danas odzvanja među svim građanima – kako je moguće da je sustav ponovno zakazao - objavio je na društvenim mrežama Radio Drniš.

U objavi dalje stoji:

- Potreseni, slomljeni i ogorčeni građani Drniša organiziraju mirno okupljanje i prosvjed koji će se održati u srijedu, 20. svibnja 2026. godine u 19 sati na Poljani. Iza okupljanja ne stoji nijedna politička stranka, niti bilo kakva udruga. Neće biti govora i obraćanja. Iza njega stoje ljudi. Građani. Roditelji. Prijatelji. Susjedi. Grad koji tuguje. Okupljene će u molitvi za Luku, njegovu obitelj i cijeli Drniš ujediniti župnik i dekan fra Lukica Vojković. Okupljanje je poziv svima koji žele odati posljednju počast Luki, mladiću čiji je život prerano i nasilno ugašen, ali i svima koji žele jasno i glasno poručiti da društvo više ne smije zatvarati oči pred opasnošću - stoji u objavi...

Dalje se navodi kako su građani Drniša godina živjeli uz Aleksića, od kojeg su strahovali.

- Građani Drniša godinama su živjeli uz osobu za koju su znali da je već oduzela ljudski život. Osobu od koje se strahovalo. Osobu koja je prijetila ljudima po gradu i zbog koje su mnogi sa zebnjom govorili kako je samo pitanje vremena kada će se tragedija ponoviti. Nažalost, njihove su se slutnje obistinile. Zato ovo nije samo okupljanje tuge. Ovo je vapaj zajednice koja pita zašto nitko nije reagirao na vrijeme? Zašto su upozorenja ostala bez odgovora? Zašto je sigurnost građana ponovno pala pred očima sustava koji ih je trebao štititi? - stoji u objavi...

Pozivaju sve da ponesu cvijeće i svijeće koje će se položiti kod srednje škole na Poljani, navodi se kako će grad Drniš također osigurati svijeće.

- Drniš nikada nije govorio mržnjom pa neće ni ovaj put. Iz nas progovaraju tuga i istina - stoji u pozivu na prosvjed kojeg potpisuju 'građani Drniša'...

Šibenik.in objavio je kako je u utorak u 12 sati organiziran prosvjed "19 minuta šutnje za Luku" ispred Županijskog suda u Šibeniku.

Ovdje pratite sve oko ubojstva u Drnišu iz minute u minutu