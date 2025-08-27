Država uvodi velike promjene za cijene taksija. Butković: 'Ne smijemo ugroziti ovaj posao...'

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u srijedu je najavio pokretanje izmjena Zakona o prijevozu u cestovnom prometu kako bi se ograničila maksimalna cijena taksistima jer se, rekao je, cijene dižu bez ikakvih kriterija.

- To ćemo još izračunati, vidjet ćemo koliko bi to bilo jer ne smijemo ugroziti da to postane posao koji više neće nitko raditi, ako ta cijena bude vrlo niska. To moramo dobro procijeniti - rekao je ministar Butković u Dnevniku Nove TV, komentirajući to što su ovo ljeto neki korisnici taksi usluga dobivali ekstremno velike račune za vožnju taksijima.

Osim što planira ograničiti cijene, Ministarstvo prometa razmatra i uvođenje posebnih registarskih oznaka za taksi vozila, kao i dodatne mjere prema aplikacijama i platformama koje povezuju vozače i putnike.

- Pojedinci koji obavljaju taksi vožnje uopće nisu označeni i nemaju oznaku da su taksi. Mi ćemo ići u prijedlogu prema Ministarstvu unutarnjih poslova da se ide s registarskim oznakama za taksije, tako da će oni biti označeni - najavio je Butković.

Ministar Butković rekao je i da bi vlasnik broda s azbestom "Moby Drea“ u utorak trebao ukloniti brod iz splitskog brodogradilišta i iz teritorijalnog mora Republike Hrvatske, jer tada ističe rok koji je dat brodaru, a ako se to ne dogodi, država će poduzeti zakonske mjere koje su joj na raspolaganju - od kazni koje su do 7.000 eura dnevno ako se brod ne makne do mogućnosti premještaja broda i drugoga što će se pokrenuti.

Na pitanje jesu li mogli spriječiti da taj brod dođe u RH, Butković je odgovorio da se riječ o brodu talijanske zastave, susjedne zemlje s kojom se na moru redovno surađuje.

- To je jedan od brodova pod talijanskom zastavom koji je došao u remont. Mi ne možemo takvom brodu zabraniti - ako posjeduje sve svjedodžbe - da ne može ući. Mi možemo očekivati onda da će se i naši brodovi u Italiji zaustaviti, a ima puno brodova i trajekata koji imaju azbest - rekao je ministar.

Objasnio je, međutim, da su tek nakon što je Ministarstvo zaštite okoliša provelo nadzore i inspekcije i obavješteni o tome da će doći do operacija s azbestom odnosno zbrinjavanja azbesta koji nije dozvoljen jer je to brod strane zastave, te su tada donijeli rješenja da brod mora napustiti Hrvatsku. "Jer smo zapravo prevareni u tom dijelu, mi to nismo znali, sve te detalje prilikom ulaska (broda)", objasnio je ministar Butković.

Za rast BDP-a rekao je da je to "zaista sjajna vijest i potvrda ispravne Vladine ekonomske politike".

Ministar Butković komentirao je i to što je festival "Nosi se" iz Benkovca "protjeran", a Zagreb ga hoće. Naime, gradonačelnik Tomislav Tomašević osudio je otkazivanje tog festivala u Benkovcu zbog prosvjeda branitelja i rekao da je to poraz državnih institucija te je pozvao organizatore da festival održe u Zagrebu, iako smatra da bi se trebao održati u Benkovcu.

- Zagreb je dozvolio i koncert Thompsona. Tako da me ne iznenađuje gradonačelnik Tomašević da on malo vrluda jer ide iz lijevo na desno - rekao je Butković.