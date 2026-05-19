Državni tajnik: 'Aleksić je u zatvoru izazvao 31 incident'

Ministar Habijan odmah je na teren poslao pravosudne inspektore i naložio im je provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora na Općinskom sudu u Šibeniku i na Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Rezultati ovog nadzora mogu se očekivati do kraja ovog tjedna i tada će ministar sukladno svojim ovlastima povući poteze, odnosno zatražiti provođenje stegovnog postupka protiv odgovornih, izjavio je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Ivan Crnčec.

On je gostovao u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog" zajedno s voditeljem Službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije Ivicom Kropekom, odvjetnikom Mirkom Miličevićem i neuropsihijatrom Ivanom Urlićem. Tema je dakako ubojstvo u Drnišu...

Crnčec je naglasio da se radilo o jednostavnom postupku, odnosno o kaznenom djelu nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja eksplozivnih tvari i oružja. Napomenuo je kako je od Kristijana Aleksića oduzet improvizirani pištolj te je zatraženo izricanje bezuvjetne zatvorske kazne.

- Važno je reći da je naše sudstvo neovisno i da je Državno odvjetništvo samostalno, što znači preuzimanje odgovornosti za donošenje ili ne donošenje određenih odluka - smatra i dodaje

- Zakonska politika je vrlo stroga, no sudska politika je vrlo blaga i izriču se niske kazne.

Kropek smatra kako je legitimno da se građani pitaju kako je moguće da je netko poput Aleksića bio na slobodi.

- Policija je u postupanje prema Aleksiću za sva kaznena djela koja je počinio postupala pravovremeno i u posljednjem slučaju tražila određivanje istražnog zatvora. Policija se trudi profesionalno odraditi svoj posao. Naš cilj je da kroz svoje postupanje prikupiti dovoljno dokaza kako bi se osiguralo kažnjavanje počinitelja kaznenih djela - poručio je.

Urlić je ustvrdio kako u slučaju Kristijana Aleksića imamo sve elemente koji govore o tome da je on bio spriječen u normalnom razvoju.

- Mi psihijatri možemo procijeniti kako u osnovi ličnosti izgleda igra mehanizama obrane kojih u psihološkom smislu ima preko 30. Neki od tih mehanizama ukazuju na psihotičan razvoj ličnosti. Kod toga se odvaja razumski dio od emocionalnog i osoba ostane hladna, neempatična i što god zamisli nema korekciju u emocionalnim odnosima s okolinom te dolazi do psihopatizacije ličnosti.

Crnčec je iznio podatak da je Aleksić tijekom izdržavanja zatvorske kazne imao 31 stegovni prijestup i u dva mu je navrata određena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja.

- Treba se preispitati institut zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne kako bi zadržali nadzor nad osobom - rekao je.

Miličević je kazao da ako se utvrdi da se radi o ubrojivom počinitelju, može se očekivati izricanje maksimalne kazne, a to je 40 godina zatvora.