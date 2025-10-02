EKSKLUZIVNO Vinogradska pozvala kandidate na razgovor: Hoće li se Vili Beroš pojaviti?

KBC Sestre milosrdnice ipak su, kako doznajemo, uspjele sastaviti Povjerenstvo koje će odlučivati o tome kojeg će neurokirurga zaposliti. Zakazali su za ponedjeljak razgovor za posao s njih trojicom, među kojima je i Vili Beroš, a ostaje za vidjeti hoće li se i on pojaviti na razgovoru za posao.

Bolnica je, kako ekskluzivno doznaju 24sata, poslala poziv na razgovor svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja objavljenom u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 30. 7. 2025. godine za radno mjesto doktora medicine specijaliste neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju i to na neodređeno vrijeme.

Vinogradska pozvala kandidate na razgovor: Hoće li se Vili Beroš pojaviti?

- Razgovori će se održati u ponedjeljak 6. 10. 2025. godine u 15.00 sati u tajništvu Klinike za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb. Termin razgovora je samo jedan - navodi se u pozivu bolnice.

Podsjetimo, 24sata ekskluzivno su otkrila da se Vili Beroš, bivši ministar zdravstva protiv kojega je podignuta optužnica u korupcijskoj aferi Mikroskop gdje ga se tereti da je primio mito od 75.000 eura, prijavio na natječaj za neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je radio prije odlaska u Ministarstvo zdravstva.

Natječaj gotov 14. kolovoza

Natječaj je završio još prije mjesec i pol, međutim, do danas nije odabran neurokirurg jer je bolnica imala problema s osnivanjem Povjerenstva koje će odlučiti o najboljem kandidatu.

S obzirom na to da je neurokirurzima rečeno da je uvjet kako smo ranije otkrili, bio upravo da glasaju za Beroša jer je naredba da ga se zaposli, neki su to odbili. Iz natječaja o odabiru neurokirurga povukao se i sam ravnatelj bolnice dr. Davor Vagić, na vlastiti zahtjev, dok smo ranije otkrili da mu je bolnica "zaboravila" dati otkaz ugovora o radu nakon što je aktivirao model 6+6. Međutim tu se uplelo Ministarstvo uprave koje je reklo da je sve ok i da se Beroš imao pravo prijaviti na natječaj.

Razne su tu malverzacije oko samog natječaja i okolnosti njegova provođenja, a sam Beroš iako ima pravo aktivirati saborski mandat i tako se "izvući" od posla te osigurati lakšu zaradu nego da radi u bolnici dežurstva i prekovremene, ipak se odlučio da neće aktivirati mandat te traži posao u bolnici.