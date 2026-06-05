EU i zapadni Balkan traže izlaz iz zastoja: Samit u Crnoj Gorio obilježio veliki granični sukob

Samit EU–zapadni Balkan koji je u Crnoj Gori okupio europski politički vrh zasad je obilježen zastojima u prometu i na granicama, ali se zemlje kandidatkinje nadaju da će skup pomaknuti s mrtve točke najvažniji zastoj - u proširenju EU-a. Sastanak na vrhu EU– zapadni Balkan najveći je politički skup koji se održava u samostalnoj Crnoj Gori. U zemlju s oko 620 tisuća stanovnika stigli su, između ostalih, francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen te predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola koja se u četvrtak obratila u crnogorskoj skupštini. Ondje su i hrvatski premijer Andrej Plenković i šef diplomacije Gordan Grlić Radman.

Prve napetosti oko skupa koji čuva oko 1500 policajaca pojavile su se već u srijedu, kad su crnogorske vlasti na zračnoj luci Tivat zabranile ulazak devedesetorici državljana Srbije, koje su mediji zbog kriminalnih dosjea prozvali Vučićevim batinašima. Vraćeni su natrag zbog sumnje na "subverzivno djelovanje", kako su to priopćile crnogorske vlasti.

Srbija je u četvrtak odgovorila praktičkom blokadom granice s Crnom Gorom na koju su stigli agenti srbijanske tajne službe BIA-e. Mnogim crnogorskim državljanima je nakon nekoliko sati čekanja odbijen ulazak u Srbiju, poput roditelja koji su vozili svoju djecu na natjecanje u kajaku u Nišu ili autobusa s korisnicima staračkog doma, prenijeli su crnogorski mediji.

Vučić, koji je naknadno priznao da mu je netko iz njegova okruženja i bez njegova znanja organizirao čarter podrške kako bi se lakše nosio s "negativnostima kojima će biti izložen u Crnoj Gori", potom je iz Tivta pozvao tajnu službu da se povuče s granice, što je ponovno normaliziralo promet, barem za crnogorske državljane.

Manje sreće bili su novinari koji su u Tivat, gradić s oko 10 tisuća stanovnika, stizali iz cijele Europe i bili prisiljeni čekali na crnogorskim cestama zbog prolaska političkih delegacija. Jedan od njih je talijanski novinar Francesco koji tvrdi da je „među sretnijima” jer je na cesti čekao samo tri sata, dok su neki na putu proveli više od deset sati.

Očajni novinari u službenoj WhatsApp grupi samita okrenuli su se humoru, pa se tako proširila i i AI slika 'Sedam godina u Tivtu', referenca na slavni film u kojem je Brad Pitt toliko vremena proveo Tibetu.

I dok su europski novinari zastali na cestama, europski političari pokušavaju ubrzati zastoj u proširenju Europske unije koja se od 2013. i hrvatskog ulaska, nije povećala ni za jednu članicu.

Uoči skupa u Tivtu počeo je cirkulirati francusko-njemački 'non-paper' koji predlaže postepenu integraciju država zapadnog Balkana i Moldavije u europske procese, ovisno o provođenju reformi.

Dvije najveće članice EU-a, između ostalog predlažu sudjelovanje kandidatkinja na europskim sastancima i u programima poput Erasmusa+, tješnju sigurnosnu suradnju i uključivanje u jedinstveno tržište EU-a u pojedinim sektorima.

Ohrabrujuća je i odluka Vijeća Europske unije od četvrtka da odobri otvaranje pregovora s državama zapadnog Balkana o proširenju programa 'Roam Like Home' koji bi korisnicima omogućio da koriste svoje telefone po istim uvjetima kao kod kuće.