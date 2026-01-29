EU olakšava boravišne uvjete za vozače kamiona: Mogla bi se okončati blokada na granicama

Blokada graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Srbije prema Hrvatskoj i drugim zemalja Europske unije koja traje već tri dana mogla bi biti okončana nakon najave Europske komisije (EK) o olakšanju boravišnih uvjeta za vozače kamiona.

Prema novoj viznoj strategiji EU-a, vozači kamiona iz zemalja Zapadnog Balkana bit će tretirani kao posebna kategorija, što će omogućiti dulje zadržavanje na teritoriju Unije i smanjiti prepreke za protok roba.

Blokada kamiona na graničnim prijelazima izazvana je ograničenjem boravka vozača na 90 dana u razdoblju od šest mjeseci, što stvara ozbiljne poteškoće u međunarodnom prijevozu i ima negativne posljedice na gospodarstva BiH, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto razgovarala je o tome u četvrtak s veleposlanikom EU-a u BiH Luigijem Sorecom koji ju je informirao o novoj viznoj strategiji EK.

Najavio je da će se 3. veljače održati sastanak ministara zemalja Zapadnog Balkana s predstavnicima EK kako bi se pokušao riješiti ovaj prijepor.

„Zajednički interes nam je nesmetan protok roba i očuvanje gospodarske stabilnosti“, izjavila je Krišto.

EK je najavila da će nova strategija olakšati putovanja profesionalnim vozačima, smanjujući administrativne prepreke i omogućujući brži i predvidljiviji protok roba. Očekuje se da će ta mjera imati pozitivne učinke i za druge profesije koje ovise o mobilnosti, kao što su umjetnici i sportaši.