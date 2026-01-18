EU sprema oštar odgovor SAD-u

Europske prijestolnice mogle bi pogoditi SAD s 93 milijarde eura (107,71 milijardi dolara) carina ili ograničiti američkim tvrtkama pristup tržištu bloka kao odgovor na prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa saveznicima NATO-a koji se protive njegovoj kampanji za preuzimanje Grenlanda, izvijestio je u nedjelju Financial Times.

Uzvratne mjere izrađuju se kako bi se europskim čelnicima dala prednost na ključnim sastancima s Trumpom na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu koji počinje u ponedjeljak, navodi u izvješću FT, pozivajući se na dužnosnike uključene u pripreme za sastanke u Švicarskoj.

Trump je u subotu najavio carine za osam zemalja koje su pristale doprinijeti osobljem za NATO-ovu vježbu na Grenlandu, autonomnom danskom teritoriju kojeg američki predsjednik svojata. Osim Danske, riječ je o Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj i Finskoj.

Dio država Europske unije, uključujući Njemačku i Francusku, osudile su u nedjelju Trumpove prijetnje carinama zbog Grenlanda kao ucjenu. Svih osam zemalja poslalo je manji broj vojnog osoblja na danski arktički otok, dok se spor sa Sjedinjenim Državama oko njegove budućnosti pojačava.

„Prijetnje carinama potkopavaju transatlantske odnose i donose rizik od opasne silazne spirale. Nastavljamo biti ujedinjeni i koordinirani u našem odgovoru. Predani smo zaštiti našeg suvereniteta“, reklo je osam zemalja u zajedničkoj izjavi.

Danska vježba na Grenlandu osmišljena je kako bi se ojačala arktička sigurnost i ne predstavlja prijetnju nikome, rekli su, dodajući da su spremni sudjelovati u dijalogu, na temelju načela suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

Britanski premijer Keir Starmer rekao je američkom predsjedniku da je uvođenje carina saveznicima "pogrešno", u telefonskom razgovoru u nedjelju poslije podne, objavio je Starmerov ured u Downing Streetu.

Starmer je održao niz telefonskih razgovora u nedjelju poslijepodne, među ostalim i s američkim predsjednikom, rekao je njegov ured.

Također je razgovarao s danskom premijerkom Mette Frederiksen, predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i šefom NATO saveza Markom Rutteom.

Glasnogovornica Downing Streeta rekla je: "U svim svojim pozivima, premijer je ponovio svoj stav o Grenlandu. Rekao je da je sigurnost na dalekom sjeveru prioritet za NATO saveznike kako bi štitili euroatlantske interese."

Danska premijerka Frederiksen izjavila je da je zadovoljna dosljednim porukama drugih država, dodajući da se Europa neće dati ucjenjivati, što je stav koji su ponovili njemačka ministrica financija i švedski premijer.

- To što on radi je ucjena - rekao je i nizozemski ministar vanjskih poslova David van Weel na nizozemskoj televiziji o Trumpovoj prijetnji.

Cipar, nositelj rotirajućeg šestomjesečnog predsjedništva EU-a, pozvao je veleposlanike na hitan sastanak u Bruxellesu kasno u nedjelju, dok su čelnici EU-a pojačali kontakte.

Danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen, posjetivši svog norveškog kolegu u Oslu, rekao je da će se Danska nastaviti fokusirati ​​na diplomaciju.

Izvor blizak Emmanuelu Macronu rekao je da francuski predsjednik vrši pritisak za aktiviranje skupa ekonomskih protumjera, tzv. Instrumenta protiv prisile.

On bi mogao ograničiti pristup javnim natječajima, ulaganjima i bankarskim aktivnostima ili ograničiti trgovinu uslugama u kojima SAD ima suficit s blokom, uključujući digitalne usluge.