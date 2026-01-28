'EU treba predsjednika. Dosta je gledanja u Trumpa, treba voditi politiku na europski način!'

Predsjednik Europske narodne stranke (EPP) Manfred Weber (CSU) izašao je s prijedlogom koji bi mogao temeljito promijeniti način funkcioniranja Europske unije. Smatra da EU treba novu, snažnu funkciju, europskog predsjednika.

- Vrijeme je da prestanemo reagirati na svaki tweet iz Washingtona i počnemo voditi politiku na pravi europski način - poručio je Weber u razgovoru za njemački Der Spiegel.

Prema njegovoj ideji, nakon sljedećih europskih izbora trebalo bi spojiti dvije ključne funkcije, predsjednika Europske komisije i predsjednika Europskog vijeća, u jednu. Time bi, tvrdi Weber, Europa dobila jasnije vodstvo.

Naglasio je da ima veliko poštovanje prema aktualnoj predsjednici Komisije Ursuli von der Leyen i predsjedniku Vijeća Antóniju Costi, ali smatra da Uniji treba još jača figura. - Europa treba snažno europsko lice. Europskog predsjednika. To bi bila iznimno moćna pozicija - rekao je.

Osim institucionalnih promjena, Weber se založio i za novo proširenje Europske unije. Poručio je da zemlje zapadnog Balkana, kao i Moldavija i Ukrajina, pripadaju u zajedničku Europu. Dodao je i da interes za EU pokazuju Grenland i Island.

Weber ide i korak dalje pa predlaže sklapanje novog europskog ugovora, po uzoru na eurozonu i Schengen, koji bi se odnosio na vanjsku i sigurnosnu politiku. Trenutačna pravila, upozorava, obvezuju Uniju na jednoglasnost u tim pitanjima, što često blokira donošenje odluka.

- To ozbiljno usporava EU. Zato nam treba novi ugovor o suverenitetu, koji bi državama koje to žele omogućio bližu suradnju u vanjskoj i sigurnosnoj politici - poručio je Weber i dodao da politički lideri moraju preuzeti odgovornost.

Takav model, tvrdi, spriječio bi pojedine čelnike da blokiraju cijelu Uniju. - Tada Viktor Orbán u Mađarskoj ili Robert Fico u Slovačkoj više ne bi mogli držati EU kao taoca. Umjesto toga, morali bi objasniti zašto su ostali sami - rekao je.

Kao dokaz da je takav pristup izvediv, Weber navodi euro i Schengen, projekte u kojima nisu sudjelovale sve članice EU. - Sada nam je isti model potreban i u vanjskoj i sigurnosnoj politici - istaknuo je.

Nada se da će njegov prijedlog dobiti potporu ključnih europskih lidera, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, talijansku premijerku Giorgiu Meloni i njemačkog kancelara Friedricha Merza.

Weber je za vikend sazvao zatvoreni sastanak članova EPP-a u Zagrebu, na kojem se očekuje dolazak političkih teškaša poput Merza i poljskog premijera Donalda Tuska.