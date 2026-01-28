Obavijesti

News

Komentari 2
ŠEF EUROPSKE NARODNE STRANKE:

'EU treba predsjednika. Dosta je gledanja u Trumpa, treba voditi politiku na europski način!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
'EU treba predsjednika. Dosta je gledanja u Trumpa, treba voditi politiku na europski način!'
Foto: Philipp von Ditfurth/DPA

Šef EPP-a predlaže spajanje dviju najmoćnijih funkcija u EU, novo širenje Unije i kraj blokada koje koče zajedničku politiku

Admiral

Predsjednik Europske narodne stranke (EPP) Manfred Weber (CSU) izašao je s prijedlogom koji bi mogao temeljito promijeniti način funkcioniranja Europske unije. Smatra da EU treba novu, snažnu funkciju, europskog predsjednika.

- Vrijeme je da prestanemo reagirati na svaki tweet iz Washingtona i počnemo voditi politiku na pravi europski način - poručio je Weber u razgovoru za njemački Der Spiegel.

DOLAZE Nevjerojatno. Trumpov ICE koji ubija ljude stiže u Europu. Osiguravat će Olimpijske igre!
Nevjerojatno. Trumpov ICE koji ubija ljude stiže u Europu. Osiguravat će Olimpijske igre!

Prema njegovoj ideji, nakon sljedećih europskih izbora trebalo bi spojiti dvije ključne funkcije, predsjednika Europske komisije i predsjednika Europskog vijeća, u jednu. Time bi, tvrdi Weber, Europa dobila jasnije vodstvo.

Naglasio je da ima veliko poštovanje prema aktualnoj predsjednici Komisije Ursuli von der Leyen i predsjedniku Vijeća Antóniju Costi, ali smatra da Uniji treba još jača figura. - Europa treba snažno europsko lice. Europskog predsjednika. To bi bila iznimno moćna pozicija - rekao je.

KAOS I PANIKA U SAD-U 'Trump namjerno uvodi kaos da bi mogao sve kontrolirati. To je njegova opsesija, ali i neznanje'
'Trump namjerno uvodi kaos da bi mogao sve kontrolirati. To je njegova opsesija, ali i neznanje'

Osim institucionalnih promjena, Weber se založio i za novo proširenje Europske unije. Poručio je da zemlje zapadnog Balkana, kao i Moldavija i Ukrajina, pripadaju u zajedničku Europu. Dodao je i da interes za EU pokazuju Grenland i Island.

Weber ide i korak dalje pa predlaže sklapanje novog europskog ugovora, po uzoru na eurozonu i Schengen, koji bi se odnosio na vanjsku i sigurnosnu politiku. Trenutačna pravila, upozorava, obvezuju Uniju na jednoglasnost u tim pitanjima, što često blokira donošenje odluka.

Njemački ministar obrane Pistorius traži ispriku: Izjave Trumpa o NATO saveznicima u Afganistanu su nepoštovanje!
Pistorius traži ispriku: Izjave Trumpa o NATO saveznicima u Afganistanu su nepoštovanje!

- To ozbiljno usporava EU. Zato nam treba novi ugovor o suverenitetu, koji bi državama koje to žele omogućio bližu suradnju u vanjskoj i sigurnosnoj politici - poručio je Weber i dodao da politički lideri moraju preuzeti odgovornost.

Takav model, tvrdi, spriječio bi pojedine čelnike da blokiraju cijelu Uniju. - Tada Viktor Orbán u Mađarskoj ili Robert Fico u Slovačkoj više ne bi mogli držati EU kao taoca. Umjesto toga, morali bi objasniti zašto su ostali sami - rekao je.

OGLASILA SE BIJELA KUĆA Fico je na 'sva zvona' hvalio Trumpa, a evo što sada priča: 'Postao je opasan i izvan sebe'
Fico je na 'sva zvona' hvalio Trumpa, a evo što sada priča: 'Postao je opasan i izvan sebe'

Kao dokaz da je takav pristup izvediv, Weber navodi euro i Schengen, projekte u kojima nisu sudjelovale sve članice EU. - Sada nam je isti model potreban i u vanjskoj i sigurnosnoj politici - istaknuo je.

Nada se da će njegov prijedlog dobiti potporu ključnih europskih lidera, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, talijansku premijerku Giorgiu Meloni i njemačkog kancelara Friedricha Merza.

ODBIJENICA TRUMPU Andrej Plenković: Čuo sam se s Milanovićem. Hrvatska neće ulaziti u Trumpov Odbor za mir
Andrej Plenković: Čuo sam se s Milanovićem. Hrvatska neće ulaziti u Trumpov Odbor za mir

Weber je za vikend sazvao zatvoreni sastanak članova EPP-a u Zagrebu, na kojem se očekuje dolazak političkih teškaša poput Merza i poljskog premijera Donalda Tuska.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Sedam uhićenih zbog trgovine drogom, među njima i policajac. Osumnjičene dovode u USKOK
IZ MINUTE U MINUTU

Sedam uhićenih zbog trgovine drogom, među njima i policajac. Osumnjičene dovode u USKOK

Naime, u zamjenu za novac, međunarodni trgovci drogom angažirali su ih da drogu prebacuju između država EU-a
VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...
STRAŠNA SNIMKA

VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...

Na snimci se vidi kako su radnici bili u blizini skele, srećom, sve je prošlo bez tragedije...
Plenković: 'Ne znam zašto mi se Milanović noćas nije javio...'
PROPUŠTENI POZIV

Plenković: 'Ne znam zašto mi se Milanović noćas nije javio...'

Odgovorio je na navode predsjednika Zorana Milanovića koji je ranije rekao da ga je premijer zvao "usred noći, ali da mu se nije javio"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026