FOTO Jedna od mnogih žena na vojnom roku: 'Bila je čast nositi odoru za koju je prolivena krv'

Na sebi nosim 15-ak kilograma. Radi se o samoj odori, borbeni prsluk je na nama, borbeni ranac, rezervna odjeća, kabanica, čutura s priborom za jelo, kaciga i naoružanje, kaže nam Blaženka Bošnjak (29) dok opisuje svakodnevicu koju je posljednja dva mjeseca živjela u požeškoj vojarni. Ona je jedna od 82 žene koje su upravo završile Temeljno vojno osposobljavanje, a među ukupno 800 ročnika prve generacije koji su iz izašli iz vojarni u Kninu, Slunju i Požegi. Za Blaženku odlazak na vojnu obuku nije bio tek obični izazov.

- Sljedeće godine punim 30 godina i ovo mi je zapravo bila posljednja prilika da se iskušam u nečemu potpuno novome. Inspiracija su mi bili hrvatski branitelji, domoljublje i moj otac koji je kao policajac dragovoljno otišao u Domovinski rat s 20 godina - kaže Blaženka. Nakon prijave uslijedio je liječnički pregled, a potom i poziv za dolazak u vojarnu u Požegi. Prisjećajući se prvog dana, sve joj je djelovalo pomalo kaotično.

- Iznimna je čast bila prvoga dana odjenuti odoru za koju je prolivena krv. Došli smo u nešto potpuno novo. Nakon evidencije ide se u skladište gdje se zadužuju sve stvari. Imaš dojam da više ne znaš ni u koju zgradu trebaš ići, niti na koji kat, niti u koju prostoriju - kaže kroz osmijeh. No ta zbunjenost brzo je zamijenjena vojničkim životom. Dani su, otkriva nam, bili precizno isplanirani, gotovo do minute.

- Imamo tjedne rasporede. Svaki dan je isplaniran. Obuka traje od 9 do 13 sati i od 15 do 18 sati. Nekim danima radila se teorija, a nekim praksa, motorika, rukovanje naoružanjem i slično. Odlazili smo na hodanje do obližnjeg vježbališta gdje smo uvježbavali taktiku i do strelišta gdje smo provodili gađanja - opisuje Blaženka. Upravo joj je rad s oružjem, priznaje, ostao među najupečatljivijim iskustvima.

- Rukovanje naoružanjem i gađanje posebno bih izdvojila. Imali smo priliku gađati iz puške VHS-D1 i pištolja HS2000. Taktičko kretanje je nešto s čime se nitko u civilstvu ne susreće. Općenito i naredbe, kretanja, sve je to bilo novo - kaže Blaženka. Ročnici su tijekom obuke, govori Blaženka, koristili i sustav Miles, senzore koji evidentiraju blizak hitac i pogodak, a imali su priliku i letjeti helikopterom. Posebno ističe instruktore.

- Pohvaljujem sve instruktore koji su radili s nama, imali strpljenja i prenijeli znanja na nas - dodaje. Vojnički život, kaže, traži disciplinu i odricanje, ali i brzo prilagođavanje. Hrana je bila dobra, slobodnog vremena nije bilo mnogo, no dovoljno da se održi kontakt s obitelji i prijateljima. Jedan vikend tijekom dva mjeseca bio je slobodan, a vikendom su ročnici mogli u grad, subotom od 16 do 21 sat te nedjeljom od 15 do 21 sat.

- Mobitel smo koristili u slobodno vrijeme, od 13 do 15 sati te nakon večere do počinka u 22 sata. Htjeli priznati ili ne, većina ljudi je na neki način ovisna o mobitelima. Ali čak nije bio toliki problem smanjiti korištenje. Prije tjedan dana baš smo pričali o tome pa smo nas desetak otvorili postavke i provjerili koliko koristimo mobitel. Iznenadili smo se koliko smo ga zapravo malo koristili u odnosu na civilstvo - govori. Najviše su joj, priznaje, nedostajali obitelj, prijatelji i svakodnevica izvan vojarne.

- Moji ljudi, moja obitelj, moji prijatelji. Općenito civilstvo mi je nedostajalo. Inače sam i vani organizirana osoba, ali ovdje je sve isprogramirano. Točno se zna kada je objed, kada je postrojavanje - kaže nam. A kada konačno napusti vojarnu, plan joj je jednostavan.

- Družiti se s obitelji i prijateljima. Podijeliti s njima svoje doživljaje i iskustva. U ponedjeljak se vraćam na posao i tamo očekujem mnogo pitanja - kaže nam. Iako ne planira ostati u vojsci, iskustvo koje je stekla smatra neprocjenjivim.

- Radim kao nastavnica matematike u osnovnoj školi. Kako je poziv biti vojnik, tako je poziv biti i učitelj - kaže. Dodaje i da bi Temeljno vojno osposobljavanje preporučila svakome.

- I ljudima koji su obveznici i dragovoljnim ročnicima. Dva mjeseca nisu puno. Steći će nova znanja, iskustva i prijatelje - zaključuje. Da interes za vojnu obuku raste potvrđuje i ministar obrane Ivan Anušić koji je u petak u Đakovu izjavio kako obuka drugog naraštaja ročnika počinje 18. svibnja. Broj polaznika povećava se na 900, među kojima će biti 54 žene.