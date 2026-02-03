Francuska najavljuje moguću raspravu o tečajevima u G7

Francuska će uvrstiti oscilacije valutnih tečajeva na deviznim tržištima na dnevni red financijskih razgovora skupine G7, bude li potrebno, rekao je u utorak ministar financija Roland Lescure.

Američki dolar spustio se prošli tjedan na najnižu razinu prema euru u više od četiri i pol godine, a kineski juan slab je već godinama u odnosu na druge velike svjetske valute, pružajući kineskom izvozu konkurentsku prednost, primjećuje Reuters.

G7 je nekada bio vodeći forum industrijskih zemalja za rješavanje globalnih ekonomskih problema, a sada pokušavaju sačuvati ulogu relevantnog aktera, posebno nakon jednostranih poteza kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa koje su uznemirile saveznike.

Francuska je početkom godine preuzela predsjedateljsku dužnost i namjerava iskoristiti priliku da grupu potakne da poduzme mjere koje bi riješile pitanje "pogoršane globalne ekonomske neravnoteže”.

"Bude li potrebno, naravno da ću na dnevni red financijskih pregovora uvrstiti pitanje oscilacija na deviznom tržištu", rekao je ministar Lescure novinarima prilikom predstavljanja prioriteta u predsjedanju skupinom G7.

Francuska želi da se skupina usredotoči na neravnotežu koju su stvorili "prekomjerna potrošnja u SAD-u", nošena kreditima, te "nedovoljna ulaganja u Europi i kineski rast oslonjen na izvoz”.

„Nastavimo li ovim tempom bez dijaloga, bez dogovora o korektivnim mjerama, stvari će loše završiti, bilo da se riječ o ekonomskoj, financijskoj ili o političkoj krizi“, dodao je francuski ministar.

Ministri financija G7 trebali bi, po Lescureu, dogovoriti „katalog“ zajedničkih alata za rješavanje neravnoteža, potencijalno usmjerenih na specifične sektore poput rijetkih zemnih metala.

Francuska također želi iskoristiti predsjedanje skupinom za oživljavanje razgovora o koordinaciji međunarodnog oporezivanja multinacionalnih kompanija, dodao je.

U 2025. godini grupom je predsjedala Kanada, a u 2027. palicu bi trebale preuzeti Sjedinjene Države, prema podacima na stranici francuskog ministarstva financija.