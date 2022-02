Predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Zvonimir Frka-Petešić u programu HTV-a komentirao je obnovu državnog stana i podruma u kojem pohranjuje knjige. Govorio je i o sporu Predsjednika RH i Vlade oko Ukrajine, o Bosni i Hercegovini te odnosima s Francuskom i nabavci aviona Rafale.

Otkrio je kako to da je baš njegova zgrada među prvima obnovljena.

- Rekao bih da je to čudan splet sretnih i nesretnih okolnosti. Ja sam najmoprimac, a ne vlasnik. To je jedna od zgrada kojom upravljaju Državne nekretnine i oni su obišli sve zgrade koje imaju i ustanovili su da je stan u kojem stanujem najoštećeniji jer je stan star, to je nesreća što sam se našao u staroj zgradi i to na zadnjem katu.

Stan je bio u lošem stanju, statičari su došli dva dana nakon i rekli da se moramo iseliti da nije sigurno za život, a meni to opcija nije bilo u tom trenutku. Nije mi palo na pamet da premijeru kažem da u se baviti svojom selidbom. Mi smo mjesec i pol dana živjeli u dnevnom boravku i spavali na kauču - rekao je Frka-Petešić.

Dodao je i kako je sretna okolnost da je bračni par Čurić koji se bavi građevinom okupio sve ostale vlasnike kako bi krenuli u brzu obnovu zgrade.

- Morale su se uključiti i Državne nekretnine - rekao je te dodao kako on nije intervenirao.

- Ja nisam sigurno intervenirao, to možete pitati bilo koga - rekao je.

Komentirao je i famozni podrum.

- Problem je podrum koji je vlažan jer knjige to ne trpe. Kad mi je ponuđen stan odmah sam pitao ima li podrum gdje mogu knjige i arhive ostaviti. Naslijedio sam ljubav prema knjigama od svog oca - rekao je.

- Nisam uzeo podrum nego sam pitao postoji li nešto gdje mogu posložiti svoje podrumske police gdje slažem i rekli su da nemaju, ali da imaju skladište gdje drže namještaj s kojim opremaju državne stanove te da u jednom kutku mogu ostaviti svoje stvari, ali kad treba uzeti nešto trebam kontaktirati Državne nekretnine - rekao je.

- Ondje sam stavio stvari koje ne stanu u stan - rekao je.

Komentirao i to da ima parking, kako kaže, pitali su ga treba li mu. Istaknuo je kako parking ne plaća, a ne plaćaju ga ni drugi, rekao je.

- Moja savjest je čista, ja znam da nisam ništa napravio, a da jesam ja bi isti čas podnio ostavku. Ne mogu se oteti dojmu da nisam meta nego kolateralna meta. Ovo je politički obračun gdje su sva sredstva dopuštena, ide se na najbliže suradnike. Nemam nikakvih problema da se sve ispita - komentirao je.

Komentirao je i cijenu koju plaćaju za stan, tako za stan od 90 kvadrata izdvojit će oko 500 kuna.

- Ja sam svjestan svega toga, ali ne mogu ja na to utjecati - rekao je te dodao kako su mu dali i 6 kvadrata više jer je to bilo najbliže kvadraturi koja mu je potrebna.

Na upit je li mu žao što se vratio, odgovorio je ne.

- Ja nisam ovdje došao zarađivati nego služiti domovini. Ja služim na ovaj način na koji to radim danas - govori.

Uskoro više...