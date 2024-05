Godina od masakra: Dječak (13) ušetao u školu i ubio 9 kolega i domara. Imao je popis smrti...

Godinu dana prošla je od stravičnih događaja u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar". Bila je to srijeda, trebao je biti još jedan običan i prosječan dan za sve učenike i djelatnike, ali se pretvorio u noćnu moru. Oko 8.40 iz škole su se čuli prvi pucnjevi. No nitko tad još nije znao što se događa, djeca su mislila da to netko baca petarde.

Uskoro je počela panika.

Tog jutra u školu je ušetao tad 13-godišnji učenik K.K. Bio je naoružan s dva pištolja koja pripadaju njegovom ocu, u ruksaku je imao molotovljeve koktele. Odmah na ulazu u školu ubio je domara. Policija je kasnije objavila da je dječak imao popis za likvidaciju, na kojem se nije nalazilo ime nesretnog domara. Čovjek je samo bio na krivom mjestu...

Beograd: Policija blokirala prometnice kod škole gdje je dječak ubio učenike i profesoricu | Foto: Milos Tesic/ATA Imagesj/PIXSELL

Djeca se skrivala pod stolovima

Odmah nakon njega K.K je upucao i ubio dvije dežurne učenice koje su bile na ulazu u školu. Ni one navodno nisu bile na njegovom popisu.

Napunio je pištolj i nastavio se dalje kretati po školi, iduća meta bio mu je sat povijesti. Upao je u učionicu i počeo pucati...

- Čuo sam da je pucano na satu povijesti. Pogledam raspored, ona ima prvi sat povijest. Supruga je vrištala na telefon, dali su joj službeni auto da dođe do škole. Pozlilo joj je, dali su joj sedative. Djeca su plakala, grlila se. Djevojčica je bila u krvavoj majici jer je pala preko dječaka koji je upucan. Mnogi roditelji nisu mogli dobiti djecu na telefon. Mojoj kćeri je, na primjer, ostao telefon u učionici. Nastavnici su gledali da se djeca što prije zbrinu kod roditelja. Sakrili su se ispod stolova i on je išao redom i pucao - ispričao je za srpske medije nakon strašnog zločina otac jedne od učenica koje su bile na satu povijesti.

Beograd: Građani se upisuju u knjigu žalosti ispred osnovne škole "Vladislav Ribnikar" | Foto: Milos Tesic

Krvi je bilo na sve strane. Istražitelji su bili u šoku kad su ušli u školu...

- Prvo su čuli pucnjavu, svi su mislili da su petarde. Ali nastavnica je promijenila izraz lica jer je shvatila što se događa. Tada je upao u učionicu. Dvije djevojčice su pogođene i pale su na klupu kao da spavaju. Dječak koji je upucan u nogu je istrčao prvi, moja kći za njim. Pogledao ju je u oči, ali je pištolj bio okrenut na drugu stranu. Vidjela je kada je djevojčicu upucao u glavu - ispričao je otac jedne od djevojčica koje su preživjele masakr.

Roditelji čekali djecu. Nikad nisu izašla...

Vijest o masakru brzo se proširila. Zabrinuti roditelji pristizali su pred školu i čekali svoju djecu da izađu, da ih zagrle, da ih odvedu kod kuće na sigurno... Nažalost, osmero djece i domar ležali su mrtvi u školi. Još jedna učenica kasnije je podlegnula teškim ozljedama...

- Iz škole više ne izlaze djeca, ali ja i dalje stojim ispred, zovem ljude telefonom pokušavajući saznati bilo što. Netko mi kaže da se javimo u policijsku stanicu. Odlazim u policiju. Čekam. Mene prozivaju. Ulazim i inspektor kaže: 'Žao mi je...'. Više ga ne čujem. Netko me je odveo na ulicu, roditelji druge djece su tu i svi smo se grlili - ispričala je majka jedne ubijene učenice.

Ukupno je K.K u svojem pohodu ubio desetero ljudi. Devet svojih školskih kolega te domara. Molotovljevim koktelima planirao je prepriječiti prolaz školi policiji, ali na kraju je mirno priveden. Ispucao je 52 metka po školskim kolegama i djelatnicima..

- Oko 8.40 policiju je nazvala Ivanka Jovanović, prijavila je da je u školu ušlo dijete i da se puca. Zatim je zvao K.K te je rekao da je pucao u više osoba. Planski i organizirano je ovo mjesec dana planirano. Nacrtao je i ulaz i izlaz u školu te, kako je sam rekao, odredio je prioritetne mete. Skica izgleda kao iz video igrice i horor filma, što ukazuje da je detaljno planirao kako ući u koju učionicu - kazao je nakon zločina načelnik beogradske policije Veselin Milić i pokazao popis djece koje je K.K odlučio likvidirati.

Beograd: Priče s obiteljima ubijene djece u školi | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Srbija, ali i cijela regija, bili su u šoku. Nitko nije mogao vjerovati da je ovakvo nešto moguće. Da dijete počini takav stravičan masakr.

- Ne očekujete od djeteta koje viđate svaki dan da će izvaditi pištolj i pucati u vas - ponavljali su šokirani roditelji druge djece.

K.K (14) se danas nalazi na Klinici za neurologiju i psihijatriju za djecu i omladinu. Po srpskim zakonima, zato što je u trenutku zločina imao 13 godina, nije kazneno odgovoran. Napunio je 14 godina na ljeto 2023. godine.

Kao motiv zločina najčešće se spominjala osveta. Dječaka su u školi prije zločina navodno zadirkivali. Zbog toga je bio prešao i u drugi razred.

Beograd: Suze i zapaljene svijeće ispred škole gdje je ubijeno osam učenika i zaštitar | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

"Kažu da su bili sretna obitelj. Kako sretno dijete to napravi?"

- Ja konkretno imam osjećaj da je meni svakoga dana sve teže. Nekako, tek sada kada se približava tih godinu dana, ja se nisam pomirila s njezinim odlaskom. Tih prvih par mjeseci prošlo je u magli. Jedino je stalna ta bol i ta svijest da je više nema. Nekad nemate taj osjećaj i varate sebe - kazala je za HRT-ovu emisiju Labirint majka jedne od ubijenih djevojčica.

Otac stradale djevojčice govori kako ta djeca nisu ubijena već su ona streljana.

- Ona nije ratovala, ona je bespomoćno sjedila bez ičega - rekao je, a zatim se nadovezala majka:

- Bitno je nazivati stvari pravim imenom.

Beograd: Ispred osnovne škole "Vladislav Ribnikar" neprestano pristižu građani kako bi zapalili svijeću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Obitelji su zgrožene ponašanjem roditelja dječaka ubojice.

- Dijete je imalo problem i oni to nisu vidjeli. Oni kažu da su oni bili sretna obitelj i kako s njim nije bilo problema. Pa koje sretno dijete ovo napravi? Vi imate roditelje koji se ne osjećaju odgovornima za masovno ubojstvo. Što to meni govori kao roditelju. Ovime ste se vi odrekli svoga djeteta. Meni je njega žao - poručuju.

Terete i roditelje

Majku ubojice terete za teško kazneno djelo - Neovlaštena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih tvari, dok oca terete za počinjenje kaznenog djela - Teško djelo protiv opće sigurnosti.

Beograd: Cvijeće, crteži i rijeka suza za stradale učenike i zaštitara | Foto: Milos Tesic

Za majku je tužiteljstvo predložilo kaznu zatvora od dvije i pol godine, a za oca, kojeg smatraju odgovornim da je 14-godišnjeg dječaka naučio pucati, traže 12 godina.

- Sumnja se da ga je u tri navrata odveo u Streljački klub 'Partizan Praktično streljaštvo' i na otvoreni prostor u Etno selo 'Gostoljubje' u Mionici, iako takva aktivnost i treninzi očigledno nisu primjereni njegovom uzrastu. - stoji u priopćenju tužiteljstva.

Tijekom istrage, istražitelji su utvrdili da je okrivljenik, otac maloljetnog ubojice, vatreno oružje držao u koferima za prijevoz oružja i streljiva, umjesto u sefu pričvršćenom na zid u ormaru u hodniku. Na taj je način okrivljenik omogućio djetetu da dođe u posjed pištolja, za koje ga je prethodno obučavao pucati u streljačkom klubu.

Roditelji, ali instruktor iz streljane te njezin vlasnik, kojima se također sudi i za kojeg tužiteljstvo traži po tri godine zatvora, poriču krivnju.

Beograd: Ispred osnovne škole "Vladislav Ribnikar" neprestano pristižu građani kako bi zapalili svijeću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Otac nije htio odgovarati pred sudom

- Ne mogu razumjeti što se dogodilo mome sinu da napravi tragediju kakva se ne pamti - rekao je na sudu otac ubojice početkom travnja ove godine.

Odbio je tad odgovoriti sutkinji na pitanje o odnosima i atmosferi u njegovoj obitelji prije masakra u školi. Također, je odbio odgovoriti na pitanje je li mu se sin ponašao čudno, je li vrijeme provodio sam te je li nešto pisao i crtao.

- Iz poštovanja prema žrtvama, neprimjereno je da govorim o tome kakav je dječak tada bio moj sin, kakva je tada bila moja obitelj i koliko sam bio pažljiv roditelj. Volio bih da se sve ovo nije dogodilo. Da sam ja kao otac i liječnik bilo što primijetio ili da mi je netko sugerirao da se nešto događa s mojim sinom, djelovao bih da se to ne dogodi. Ne mogu razumjeti i shvatiti što mu se dogodilo da ovako nešto napravi, da napravi tragediju kakva se ne pamti - ponovio je otac ubojice tijekom ročišta.

Sutkinja je inzistirala da se koncentrira i odgovori na pitanja, na što je on rekao da "nije u stanju".

- Od 3. svibnja ja sam mrtav i jedini razlog zašto sam ovdje je moja kćerka koja je također žrtva svog brata - kazao je.

Beograd: Priče s obiteljima ubijene djece u školi | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Obitelji ubijenih učenika preko odvjetnik su poručili da je ovo što su vidjeli na sudu od oca dječaka ubojice - neprihvatljivo.

- Jedini razlog njegovog pojavljivanja u sudnici je lažno davanje sućuti. Zašto je onda dolazio? Jedino da izvede performans jer ako nije htio svjedočiti, nije trebao ni dolaziti - rekao je odvjetnik.

Ubijena djeca imala su između 11 i 14 godina. Domar je imao 53 godine. U napadu je ranjeno još šest učenika i jedna učiteljica.

Beograd: Suze i zapaljene svijeće ispred škole gdje je ubijeno osam učenika i zaštitar | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Srbi ustali protiv nasilja

Dan nakon masakra u Beogradu Uroš B. (21) krenuo je u svoj ubilački pohod po Mladenovcu. Iz oružja je ubio devetero ljudi.

Zgroženi ovim događajima Srbi su izašli na ulice te su krenuli veliki prosvjedi po kojima bi se okupljalo na desetke tisuća ljudi, a koje su Vučićevi mediji svim silama pokušavali prikazati kao 'malene prosvjede'. Ipak, u doba interneta, teško je nekog uvjeriti da je na prosvjedu bilo 2.000 ljudi, ako je na njemu bilo po 30 ili 40 puta više osoba...