Grad Zagreb: Molimo roditelje u Donjem Dragonošcu da se strpe još godinu, gradit će se škola...

Dogradonačelnica Zagreba Danijela Dolenec uputila je molbu roditeljima iz Donjeg Dragonošca za strpljenje jer će sljedeće godine sasvim sigurno započeti gradnja osnovne škole u njihovome naselju. Podsjetimo, radi se o problemu s kojim se već pet godina nose roditelji i učenici, ali i cijela zajednica Donjeg Dragonošca, naselja u zagrebačkom predgrađu. Tamo od potresa 2020. čekaju novu školu jer je stara bila teško oštećena. Djeca otad prva četiri razreda pohađaju u tamošnjem vatrogasnom domu, u neprimjerenim uvjetima. Roditeljima je svega dosta i najavili su prosvjed za prvi dan nove školske godine.

Danijela Dolenec poručila je kako razumiju njihovo nezadovoljstvo, no da se radilo o zamjeni projekta manje četverogodišnje škole za projekt velike osmoljetke, što je itekako produžilo postupak.

- Mi smo cijele protekle godine aktivno komunicirali sa zajednicom i roditeljima u Donjem Dragonošcu. Radi se tu o novom projektu osmoljetke i taj projekt je pred ishođenjem građevinske dozvole. Dakle, mi govorimo o početku izgradnje sljedeće godine. Izmjene o kojima sam govorila, da se projekt male škole pretvori u veliku osmoljetku je odluka tamošnje zajednice i Vijeća četvrti. Mi sad govorimo o projektu vrijednosti 14 milijuna eura. Taj novac je osiguran u proračunu. Ni mi nismo zadovoljni brzinom kojom se to odvija, htjeli smo već u prvome mandatu riješiti sve škole oštećene od potresa. No ovim putem želim pružiti garancije ovoj zajednici u Dragonošcu da će imati fantastičnu školu. Sad je to pitanje brzine osiguranja izvođača radova i radova, ali to smo otvoreno komunicirali cijelo vrijeme. Nama je žao i molimo za strpljenje dok se škola ne izgradi - istaknula je Dolenec.

Na pitanje kakva je alternative za učenike koji su u vatrogasnom domu.

- I o tome se dosta razgovaralo o lokaciji u Brezovici, ali razumijemo da je roditeljima važnija lokacija od same kvalitete zgrade - kazala je.

'Ministarstvo kasni sa suglasnostima'

Grad Zagreb i dalje će plaćati privatne zaštitarske tvrtke kako bi sve zagrebačke škole od ponedjeljka imale zaštitare na ulaznim vratima. Iako je još proljetos formalno uspostavljeno radno mjesto operativnog djelatnika za sigurnost u školama, davanje suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, te zapošljavanje tih djelatnika je zapelo tijekom ljetnih mjeseci.

Kako su nas izvijestili iz Ministarstva, dosad je odobreno 440 radnih mjesta u osnovnim školama u cijeloj Hrvatskoj te 150 u srednjim školama. Sve škole koje su dostavile potpunu i potpisanu dokumentaciju, dobit će potrebne suglasnosti za zapošljavanje. Škole koje su obaviještene o potrebi nadopune dokumentacije, dobit će suglasnost čim pošalju traženo.

- Školama su odobravana dva operativna djelatnika koje u ovome trenutku obavljaju rad u dvije smjene, jednog operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu na puno neodređeno radno vrijeme i jednog operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu na puno određeno radno vrijeme, najduže do tri godine za osnovne škole. Za srednje škole odobravao se broj djelatnika sukladno službenoj dokumentaciji i procjeni, uzimajući u obzir broj smjena i objekata u kojima škola radi - pojasnili su iz Ministarstva.

No, uprava Grada Zagreba upozorava na predugo čekanje na odobrenje zapošljavanja. U ponedjeljak će nove djelatnike zadužene za sigurnost imati tek nekoliko škola, iako su sve zagrebačke osnovne škole tražile suglasnost još u srpnju, izvijestili su u četvrtak dogradonačelnica Danijela Dolenec i pročelnik za obrazovanje Luka Juroš.

- U ovom trenutku 93 osnovne škole su dobile suglasnost, ali vrlo nedavno, tako da smo u kratkom vremenskom roku u kojem škole moraju provesti natječaje da bi zaposlili navedene djelatnike. Zato smo danas organizirali sastanak sa svim ravnateljima. Oni će napraviti sve, uz maksimalnu žurnost. Tamo gdje to neće biti moguće riješiti do početka nastave u ponedjeljak, Grad će i dalje financirati privatne zaštitare. Očekujemo da sve zagrebačke škole vrlo brzo dobiju suglasnosti i zaposle djelatnike - istaknula je Dolenec.

Dogradonačelnica je podsjetila i da se na ovo radno mjesto može zaposliti osobu bez pravih kvalifikacija, uvjet je, podsjetimo, završena srednja škola. Onda ta osoba ima šest mjeseci za stjecanje potrebne kvalifikacije. Stoga u gradskoj upravi računaju kako će neke škole zaposliti i svoje postojeće djelatnike, ili će se na natječaje javiti zaštitari koji su radili u školama lani.

Mobiteli će se oduzimati

Grad Zagreb je početkom ovog tjedna izdao preporuke za svoje škole da u potpunosti zabrane mobitele tijekom boravka učenika u školama, čak i na odmorima. Napravili su to vođeni rezultatima istraživanja koja pokazuju kako pretjerano korištenje mobitela loše utječe na mentalno zdravlje djece, ali i mogućnosti učenja. Koristili su i iskustva zemalja poput Francuske i Italije koje su već zakonski zabranile mobitele u školama. U Hrvatskoj još nema zakonske zabrane, pa osnivači mogu izdati preporuke. Grad Zagreb ravnatelje je uputio u to da se zabrana uvede u kućni red škole, čime korištenje mobitela postaje prekršaj.

- Oko 70 gradskih škola već ograničava korištenje mobitela. Nadamo se kako će se ovom našom preporukom i uputama još više unaprijediti taj proces i da će se pridružiti i druge škole. Nismo stavili vremenski rok, već ponudili savjete, nastavnici su za to da se mobiteli zabrane. Sankcije se tiču kućih redova samih škola, primjerice, može se odrediti oduzimanje uređaja pa da roditelj mora doći u školu - kazala je dogradonačelnica.

Ove preporuke vrijede samo za osnovne škole, jer sva istraživanja pokazuju kako je ključno zaštititi upravo djecu od 6 do 13 godina zaštititi od prekomjernog izlaganja mobitelima.