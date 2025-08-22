Građane mlati, studentici prijeti silovanjem, Vučić ga odlikovao: 'On vodi policiju unutar policije'

Oni su policija unutar policije. Rade izvan zakona i izvan propisa. To je pretorijanska garda. Prekoračuju svoje ovlasti, otimaju i uhićuju ljude. Oni ne uhićuju na legalan način. To što oni rade se samo može nazvati otmicom. Gdje je brutalnost, tu su i oni, piše srpski N1 o srpskoj posebnoj policijskoj jedinici JZO (Jedinica za osiguranje određenih osoba i objekata).

Na čelu te jedinice, koja je poznata po svojoj izuzetnoj brutalnosti, je Marko Kričak. Njega je nedavno studentica Nikolina Sinđelić optužila da ju je šamarao, udarao joj glavom o zid, prijetio silovanjem...

- Govorio je da će me skinuti i silovati pred svima. Da će svi to gledati. Kazao mi je da ga trebam zamoliti da me prestane tući - ispričala je studentica, piše Radio Slobodna Europa.

I ona nije jedina koja je iznijela teške optužbe na račun agresivnog Krička. piše Nova.rs. Srpski MUP je, naravno, demantirao te tvrdnje. Kao i inače kad se pojave snimke brutalnog policijskog zlostavljanja, sebe prikazuju kao žrtve i tvrde da rade unutar zakona i u interesu države.

- Nemaju nikakve oznake, nikakve značke... Prepoznatljivi su po tetovažama - kazao je zastupnik stranke NPS Mihajlo Maletić za Danas.

Kričkove agresivne jedinice inače djeluju gotovo pa stalno u civilu. Nasrću na studente iz prikrajka i brutalno ih premlaćuju. Obitelji i prijatelji često i ne znaju gdje su uhićeni odvedeni, tko ih je tamo odveo... Ukratko, JZO radi štogod hoće uz blagoslov Aleksandra Vučića.

Kričak, za kojeg kažu da nije prošao sigurnosnu provjeru i da je pitanje bi li je prošao, na poziciju je došao uredbom srpskog ministra obrane Bratislava Gašića. Upućeni kažu kako je zapravo samo njemu vjeran, da su mu Vučić i ostali daleko ispod njega...

- Oni godinama krše zakon - poručuje novinar Nove.rs Miloš Lazić.

Inače, Kričak je i od prije poznat po brojnim incidentima, zbog kojih bi u normalnoj državi odavno 'odletio' s pozicije... Član opozicije Miroslav Aleksić tvrdio je da se na snimci iz 2023. godine čuje Kričkov glas dok ispituje, naravno uz nasilje i prijetnje, jednog studenta...

Student je na snimci kazao kako ga plaća Dragan Đilas, kojeg Vučić i ekipa često optužuju da radi protiv Srbije, ali kasnije je kazao kako je priznanje iznuđeno uz grubo fizičko maltretiranje.

- Možda nema policijskog iskustva, ali doktorirao je ispitivanje studenata uz gnjusne prijetnje - piše N1 o Kričku.

E da. Vučić je Krička i njegove batinaše odlikovao "Vidovdanskom ordenom". Režimski mediji tad su pisali kako je riječ o profesionalcima koji čuvaju stabilnost i dostojanstvo države...

Što nema baš nikakvog doticaja sa stvarnom situacijom u Srbiji.