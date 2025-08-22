Obavijesti

News

Komentari 0
BATINAŠ I NASILNIK KRIČAK

Građane mlati, studentici prijeti silovanjem, Vučić ga odlikovao: 'On vodi policiju unutar policije'

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Građane mlati, studentici prijeti silovanjem, Vučić ga odlikovao: 'On vodi policiju unutar policije'
Foto: A.K./ATAImages

Oni ne uhićuju na legalan način. To što oni rade se samo može nazvati otmicom. Gdje je brutalnost, tu su i oni, pišu o ovoj posebnoj policijskoj jedinici nezavisni srpski mediji...

Oni su policija unutar policije. Rade izvan zakona i izvan propisa. To je pretorijanska garda. Prekoračuju svoje ovlasti, otimaju i uhićuju ljude. Oni ne uhićuju na legalan način. To što oni rade se samo može nazvati otmicom. Gdje je brutalnost, tu su i oni, piše srpski N1 o srpskoj posebnoj policijskoj jedinici JZO (Jedinica za osiguranje određenih osoba i objekata).

Na čelu te jedinice, koja je poznata po svojoj izuzetnoj brutalnosti, je Marko Kričak. Njega je nedavno studentica Nikolina Sinđelić optužila da ju je šamarao, udarao joj glavom o zid, prijetio silovanjem...

NEMIRNO U SUSJEDSTVU FOTO Nastavljaju se prosvjedi u Srbiji. Policija na ulicama, ljudi poručili: Učite kćeri da se tuku!
FOTO Nastavljaju se prosvjedi u Srbiji. Policija na ulicama, ljudi poručili: Učite kćeri da se tuku!

- Govorio je da će me skinuti i silovati pred svima. Da će svi to gledati. Kazao mi je da ga trebam zamoliti da me prestane tući - ispričala je studentica, piše Radio Slobodna Europa.

I ona nije jedina koja je iznijela teške optužbe na račun agresivnog Krička. piše Nova.rs. Srpski MUP je, naravno, demantirao te tvrdnje. Kao i inače kad se pojave snimke brutalnog policijskog zlostavljanja, sebe prikazuju kao žrtve i tvrde da rade unutar zakona i u interesu države.

- Nemaju nikakve oznake, nikakve značke... Prepoznatljivi su po tetovažama - kazao je zastupnik stranke NPS Mihajlo Maletić za Danas.

DRAMA U ČETIRI ČINA Vučić vidi razbijeno staklo. Vučić iz nekog razloga dira razbijeno staklo. Ono pada. Aca posječen
Vučić vidi razbijeno staklo. Vučić iz nekog razloga dira razbijeno staklo. Ono pada. Aca posječen

Kričkove agresivne jedinice inače djeluju gotovo pa stalno u civilu. Nasrću na studente iz prikrajka i brutalno ih premlaćuju. Obitelji i prijatelji često i ne znaju gdje su uhićeni odvedeni, tko ih je tamo odveo... Ukratko, JZO radi štogod hoće uz blagoslov Aleksandra Vučića.

Kričak, za kojeg kažu da nije prošao sigurnosnu provjeru i da je pitanje bi li je prošao, na poziciju je došao uredbom srpskog ministra obrane Bratislava Gašića. Upućeni kažu kako je zapravo samo njemu vjeran, da su mu Vučić i ostali daleko ispod njega...

- Oni godinama krše zakon - poručuje novinar Nove.rs Miloš Lazić.

IDI BRE PA SE LEČI Luda izjava Ane Brnabić: 'Pad nadstrešnice je dio plana za rušenje hrabrog Vučića...'
Luda izjava Ane Brnabić: 'Pad nadstrešnice je dio plana za rušenje hrabrog Vučića...'

Inače, Kričak je i od prije poznat po brojnim incidentima, zbog kojih bi u normalnoj državi odavno 'odletio' s pozicije... Član opozicije Miroslav Aleksić tvrdio je da se na snimci iz 2023. godine čuje Kričkov glas dok ispituje, naravno uz nasilje i prijetnje, jednog studenta...

Student je na snimci kazao kako ga plaća Dragan Đilas, kojeg Vučić i ekipa često optužuju da radi protiv Srbije, ali kasnije je kazao kako je priznanje iznuđeno uz grubo fizičko maltretiranje.

POLICIJSKA BRUTALNOST UZNEMIRUJUĆI VIDEO Policija u Beogradu vuče muškarca koji gubi svijest. Kreću ga udarati...
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Policija u Beogradu vuče muškarca koji gubi svijest. Kreću ga udarati...

- Možda nema policijskog iskustva, ali doktorirao je ispitivanje studenata uz gnjusne prijetnje - piše N1 o Kričku.

E da. Vučić je Krička i njegove batinaše odlikovao "Vidovdanskom ordenom". Režimski mediji tad su pisali kako je riječ o profesionalcima koji čuvaju stabilnost i dostojanstvo države... 

Što nema baš nikakvog doticaja sa stvarnom situacijom u Srbiji.

SRBIJA GORI, A ACA SE BOJI Velika analiza prosvjeda koji haraju Srbijom: 'Vučić će radije u rat nego izaći na nove izbore'
Velika analiza prosvjeda koji haraju Srbijom: 'Vučić će radije u rat nego izaći na nove izbore'
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dio lanaca stao s otkupom boca, provjerili smo o čemu se radi: 'Nije problem samo u Zagrebu'
OPET PROBLEMI

Dio lanaca stao s otkupom boca, provjerili smo o čemu se radi: 'Nije problem samo u Zagrebu'

Trgovci kažu da je riječ o kratkotrajnim prekidima jer ovlašeni sakupljač ne može preuzeti ambalažu. Udruga upozorava na sustavniji problem s povratom
FOTO Pogledajte kaos nakon strašne nesreće na A3 i sudara! Kolone su preko 10 kilometara
SUDAR PET VOZILA

FOTO Pogledajte kaos nakon strašne nesreće na A3 i sudara! Kolone su preko 10 kilometara

A3 BREGANA - LIPOVAC Pet vozila stranih tablica sudarilo se između čvorova Jakuševec i Zagreb. Kolone su ogromne. Kako doznajemo, ozlijeđeno je desetero ljudi, među njima i dvogodišnje dijete
Kolinda pokazala vitku liniju u zelenoj haljini. Otkrila i tajnu dijete. Evo kako se mijenjala
FOTO

Kolinda pokazala vitku liniju u zelenoj haljini. Otkrila i tajnu dijete. Evo kako se mijenjala

Kolinda je objavila fotke iz Budimpešte gdje je predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) Thomas Bach primio Veliki križ mađarskog Reda za zasluge. Mnogi su primijetili njezinu vitku liniju u zelenoj haljini. Bivša predsjednica ranije nam je otkrila tajnu fantastične linije. Kaže kako ne broji kalorije, nego pazi na glikemijski indeks hrane. Ne jede dodane šećere, izbjegava kalorična pića, jede puno povrća, ribu i salate. Izbjegava i kruh

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025