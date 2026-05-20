NAKON UBOJSTVA U DRNIŠU

Habijan: Razmišljamo o višim kaznama. Doživotni zatvor? Ne znamo, možemo razmisliti...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Održana 162. sjednica Vlade RH | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Javnost je ljuta jer je sustav zakazao, jer je jedan mladi život ugašen. Lukin ubojica Kristijan Aleksić i ranije je osuđivan zbog ubojstva, osuđen je i zbog napada u zatvoru, našli su mu i ilegalno oružje...

Ubojstvo 19-godišnjeg maturanta Luke u Drnišu i dalje je glavna tema u Hrvatskoj. Javnost je ljuta jer je sustav zakazao, jer je jedan mladi život ugašen. Lukin ubojica Kristijan Aleksić i ranije je osuđivan zbog ubojstva, osuđen je i zbog napada u zatvoru, našli su mu i ilegalno oružje, ali i dalje je slobodno šetao i sijao strah po Drnišu i okolici...

Slučaj je ponovno komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan. Aleksić je 2023. pronađeno ilegalno oružje, ali radi toga nije završio na sudu. Zbog toga se na šibenskom sudu sada provodi nadzor.

- Radi se o jednom spisu koji se može brzo pogledati, nalaz očekujem sutra - kazao je Habijan o inspekciji poslanoj u Šibenik za N1.

Danas je u 19 sati u Drnišu najavljen prosvjed. Ministra su upitali koju poruku ima građanima uoči ovog okupljanja...

- Svjestan sam, rekao sam u ponedjeljak - ono što moramo imati u vidu, Ministarstvo i ja kao ministar odgovoran sam za kadrove, infrastrukturu... Alati postoje, postoje visoke kazne, mjere... koji su se trebali upotrijebiti, a nisu... Svatko mora preuzeti odgovornosti, ako nalaz inspekcije pokaže nepravilnosti, inicirat ću stegovni postupak - kazao je Habijan i dodao:

- Rekao sam i u ponedjeljak da je dosta neodgovornosti pojedinih pravosudnih dužnosnika...

Za kraj su ga pitali je li se zločin mogao spriječiti...

- Kazneno pravo dolazi na kraju. Razmišljamo o višim kaznama. Je li to doživotni zatvore? Ne znamo, možemo razmisliti - kazao je Habijan, piše N1.

U anketi smo vas jučer pitali podržavate li uvođenje kazne doživotnog zatvora u Hrvatskoj, čak 99 posto vas podržava ideju...

