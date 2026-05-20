Habijan: Razmišljamo o višim kaznama. Doživotni zatvor? Ne znamo, možemo razmisliti...

Ubojstvo 19-godišnjeg maturanta Luke u Drnišu i dalje je glavna tema u Hrvatskoj. Javnost je ljuta jer je sustav zakazao, jer je jedan mladi život ugašen. Lukin ubojica Kristijan Aleksić i ranije je osuđivan zbog ubojstva, osuđen je i zbog napada u zatvoru, našli su mu i ilegalno oružje, ali i dalje je slobodno šetao i sijao strah po Drnišu i okolici...

VIDEO Prazan Drniš danas na posljednjem ispraćaju ubijenog mladića Luke Milovca

Slučaj je ponovno komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan. Aleksić je 2023. pronađeno ilegalno oružje, ali radi toga nije završio na sudu. Zbog toga se na šibenskom sudu sada provodi nadzor.

- Radi se o jednom spisu koji se može brzo pogledati, nalaz očekujem sutra - kazao je Habijan o inspekciji poslanoj u Šibenik za N1.

Danas je u 19 sati u Drnišu najavljen prosvjed. Ministra su upitali koju poruku ima građanima uoči ovog okupljanja...

- Svjestan sam, rekao sam u ponedjeljak - ono što moramo imati u vidu, Ministarstvo i ja kao ministar odgovoran sam za kadrove, infrastrukturu... Alati postoje, postoje visoke kazne, mjere... koji su se trebali upotrijebiti, a nisu... Svatko mora preuzeti odgovornosti, ako nalaz inspekcije pokaže nepravilnosti, inicirat ću stegovni postupak - kazao je Habijan i dodao:

- Rekao sam i u ponedjeljak da je dosta neodgovornosti pojedinih pravosudnih dužnosnika...

Za kraj su ga pitali je li se zločin mogao spriječiti...

- Kazneno pravo dolazi na kraju. Razmišljamo o višim kaznama. Je li to doživotni zatvore? Ne znamo, možemo razmisliti - kazao je Habijan, piše N1.

U anketi smo vas jučer pitali podržavate li uvođenje kazne doživotnog zatvora u Hrvatskoj, čak 99 posto vas podržava ideju...

