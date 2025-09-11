Dobrić: GUP donosi više reda; HDZ-ov Župan: 'Mogu navesti barem sedam promašaja GUP-a'

Od pristiglih prijedloga čak 70 posto je prihvaćeno, a više od polovice odnosilo se na unaprjeđenje zelenih i društvenih površina, kazala je za Otvoreno na HTV-u Suzana Dobrić (Možemo!) o izmjenama Generalnog urbanističkog plana. Svoja su stajališta iznijeli zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Suzana Dobrić (Možemo!), predsjednik Skupštine Matej Mišić (SDP), zastupnik Mario Župan (HDZ), te nezavisni zastupnik Trpimir Goluža.

Zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Suzana Dobrić (Možemo!) istaknula je kako su donošenjem izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP-a) ostvarena tri ključna cilja: zadovoljavanje javnih potreba, povećanje zelenih površina te uređenje prostornog reda u gradu.



- Smatramo da smo ta tri cilja ovim izmjenama uspjeli uhvatiti - kazala je Dobrić, naglasivši kako je grad dobio 18 hektara novih javnih i društvenih sadržaja, kao i 38 hektara dodatnih zelenih površina.





Dodala je kako su značajno unaprijeđena urbana pravila, zgrade više neće biti zbijene, čestice će imati više prirodnog terena, a u obiteljskim zonama ograničen je broj stanova, čime se onemogućuje gradnja tzv. "urbanih vila" s deset i više stanova.



Dobrić je istaknula i visok stupanj participacije u izradi GUP-a, prvi put u većoj su mjeri sudjelovala vijeća gradskih četvrti, mjesni odbori i struka.



- Od pristiglih prijedloga čak 70 posto je prihvaćeno, a više od polovice odnosilo se na unaprjeđenje zelenih i društvenih površina - dodala je.



Ipak, dan donošenja GUP-a obilježio je i prosvjed mještana Botinca, koji su izrazili nezadovoljstvo trasom nove prometnice koja, prema planu, prolazi preko legalno izgrađene kuće, dvorišta dječjeg vrtića i garaže mjesnog DVD-a.



Dobrić je pojasnila da tijekom tri javne rasprave, koliko ih je GUP prošao, nije zaprimljen nijedan prijedlog iz Botinca vezan uz taj dio plana.





- Da smo imali takve prijave ranije, možda bismo mogli reagirati na vrijeme - rekla je.



Objasnila je kako je u Botincu došlo do promjene urbanog pravila: umjesto dosadašnjeg pravila koje je dopuštalo manje višestambene zgrade, sada je dopuštena gradnja isključivo obiteljskih kuća s najviše tri stana.



- Prometnica koja je planirana, trebala je povezati središnji dio kvarta i bila je logična s obzirom na nižu gustoću prometa u obiteljskim zonama - kazala je Dobrić.



No dodaje kako ta prometnica neće biti uvrštena u programe komunalne gradnje, koji određuju prioritete za realizaciju prometne infrastrukture.



Zbog dugog čekanja suglasnosti Ministarstva, veće izmjene GUP-a nisu bile moguće bez ponovnog odgađanja čitavog procesa.





Međutim, Dobrić najavljuje kako će se kod budućih izmjena GUP-a uzeti u obzir zahtjevi stanovnika Botinca, što može uključivati izmještanje ili ukidanje sporne trase.

Zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Mario Župan (HDZ) oštro je kritizirao donošenje izmjena i dopuna GUP-a, nazvavši cijelu situaciju apsurdnom – osobito u dijelu koji se odnosi na trasiranje prometnice kroz naselje Botinec.



- Gospođa Dobrić kaže da se građani nisu javili u javnoj raspravi. Ali kako stanovnik Botinca može znati da će mu netko kroz kuću ucrtati cestu? Zar je to njegova odgovornost? Onaj tko izrađuje GUP zna da su ondje kuće, vrtić i zgrada DVD-a - poručio je Župan.





Dodao je da prometnice nije bilo u starom GUP-u, a sada se od građana očekuje da prate svaku promjenu kako bi zaštitili vlastitu imovinu.



- Gradonačelnik Tomašević i njegove stručne službe su tu cestu ucrtali. Iako kaže da se ona neće graditi, ona je ucrtana i sada ljudi ne mogu legalno ni rekonstruirati, ni nadograđivati svoje kuće - rekao je Župan.



Također je upozorio na ozbiljne probleme u procesu donošenja GUP-a, istaknuvši da dokument nema riješenu prometnu i komunalnu infrastrukturu, a ne rješava ni stambeno zbrinjavanje mladih.



- Mogu navesti barem sedam ključnih promašaja ovog GUP-a, ako ćemo imati vremena - dodao je, te ih pobrojao.



1. Netransparentan proces donošenja

2. Proceduralni propusti

3. Urbanistički nedostaci

4. Neučinkovita prometna rješenja

5. Pitanje povijesne jezgre, gdje se, kako tvrdi, promovira pješačenje, ali se istovremeno planiraju podzemne garaže u centru

6. Zanemarivanje javnog interesa

7. Nepoštivanje ekoloških standarda

- Zbog svega navedenog, Klub HDZ-a je na početku sjednice zatražio skidanje točke o GUP-u s dnevnog reda - zaključio je Župan.

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Matej Mišić (SDP) istaknuo je kako se donošenje GUP-a nepotrebno kompliciralo te da je Vlada RH namjerno odgađala njegovo usvajanje zbog političkih razloga, sve kako GUP ne bi bio donesen prije lokalnih izbora.



- GUP je postao političko sredstvo kampanje. Samo su lista Možemo! i SDP-a dosljedno inzistirale na donošenju ovog plana. Nakon izbora, GUP je i usvojen - poručio je Mišić, dodavši kako su građani jasno iskazali povjerenje aktualnoj vlasti, a time i GUP-u, dajući im većinu u Gradskoj skupštini.





Mišić naglašava važnost pojednostavljenja teme GUP-a za građane, objašnjavajući osnovne razlike u odnosu na raniji model.



- Do danas je bilo moguće prenamjenjivati zelene površine u građevinska zemljišta. Danas to više nije slučaj. Takve površine mogu se koristiti isključivo za društvenu infrastrukturu. Poput škola, vrtića i domova zdravlja - pojasnio je Mišić.



Upozorio je na godine neplanske gradnje, navodeći primjer naselja između Zapruđa i Jakuševca, gdje je izgrađeno deset zgrada za 2500 ljudi bez ijednog novog vrtića, škole ili doma zdravlja. Istaknuo je i važnost nedavno otvorene škole u Jakuševcu, koja je konačno rasteretila osnovnu školu u Dugavama, jednu od najopterećenijih u gradu.



- U Novom Zagrebu više neće biti moguće graditi desetkatnice u ulicama s obiteljskim kućama, gdje ne postoji infrastruktura koja može podržati takvu gustoću stanovanja. Potrebno je osigurati stanove, ali ne stihijski i bez reda - poručio je Mišić.

Nezavisni zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Trpimir Goluža poručio je kako današnje usvajanje izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP-a) nije povijesni trenutak, već još jedna u nizu korekcija dokumenta starog gotovo dva desetljeća.





- Ne radi se o novom GUP-u, nego o izmjenama dokumenta donesenog još 2007. godine, koji je do sada već 19 puta mijenjan - rekao je Goluža.



Oštro je kritizirao izjave gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je današnji dan nazvao povijesnim.

- Možda je povijesni dan jer je gradonačelnik sebi i zamjenicama povećao plaće. Možda zato da se nagradi za organizaciju koncerta Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu, ili da nagradi g. Korlaeta za 'fantomske zaštitare', a gđu. Dolenec za novu terminologiju - rekao je, aludirajući na upotrebu izraza "osobe koje menstruiraju".



Kao pozitivnu stranu izmjena Goluža je naveo povećanu zaštitu zelenih površina u još neizgrađenim dijelovima grada. No, upozorio je na nedostatak prometnih rješenja, što smatra jednim od ključnih problema koji najviše pogađa građane Zagreba.



- GUP ne donosi odgovore na prometni kaos. Građani koji će živjeti u novim objektima možda će imati bolju kvalitetu stanovanja, ali po većoj cijeni. Procjenjuje se da će kvadrat stana skočiti i do 500 eura - poručio je Goluža.