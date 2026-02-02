Vojnić osudila prijetnje Pupovcu u Zagrebu: 'Napad na dijalog'

Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) u Srbiji i saborska zastupnica Jasna Vojnić osudila je u ponedjeljak grafit u Zagrebu s prijetnjom smrću čelniku SDSS-a, ocijenivši kako je incident usmjeren prema sprječavanju dijaloga dva naroda i države.

„Snažno osuđujem ispisivanje grafita u Zagrebu s pozivom na ubojstvo Milorada Pupovca. Takvi postupci nisu samo napad na pojedinca, već i na temeljne vrijednosti demokracije, poštovanja i dijaloga“, izjavila je na konferenciji za novinare u Subotici Jasna Vojnić.

Dodala je kako pruža potporu Pupovcu i srpskoj zajednici u Hrvatskoj, kao i „svakom naporu da se takvi incidenti sankcioniraju, jasno i nedvosmisleno osude, te da se spriječi normalizacija bilo kog oblika nasilja ili poticanja na nasilje“.

Jasna Vojnić je priopćila kako nasilje i prijetnje ne smiju natjerati „nijednu instituciju ni građanina da odustanu od dijaloga, prava i zajedničkog životnog prostora“.

Kritika vlastima zbog vrtića na hrvatskom koji još nije dobio suglasnost

Kritički se osvrnula i na postupak gradske vlasti i lokalne predškolske ustanove u Subotici koji mjesecima uskraćuju suglasnost za otvaranje vrtića na hrvatskom jeziku izgrađenog prošle godine novcem sponzora i Vlade iz Hrvatske.

Povod za je bilo prošlotjedno otvorenje vrtića na srpskom i takozvanom bunjevačkom jeziku u istom selu u adaptiranom prostoru lokalne ambulante.

„Još uvijek ne želimo vjerovati da je to plan i strategija da se ne dopusti otvaranje vrtića na hrvatskom jeziku. Pri tome, nazivaju se telefonom pripadnici naše zajednice, koji čekaju na hrvatski vrtić, i predlaže im se odgoj na tzv. bunjevačkom jeziku“, navela je među ostalim Jasna Vojnić.

Dodala je kako je pozvala na intervenciju srbijanskog ministra za ljudska i manjinska prava i izrazila nadu kako se ipak može doći do pozitivnog rješenja.

Mediji na hrvatskom u Vojvodini u ovome kontekstu prenose kako je izaslanik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Milan Bošnjak tijekom boravka u Subotici izjavio da je problem otvaranja hrvatskog vrtića u Tavankutu pri vrhu otvorenih pitanja u odnosima Hrvatske i Srbije.

„Hrvati u Srbiji lojalni su građani Srbije, to treba poštivati, i moraju imati pravo na sve ono što im zakoni omogućavaju. Ne traži se ništa što neke druge manjine nemaju, niti što u drugim državama na postoji. Traži se samo da se prizna ono što tim ljudima i djeci pripada“, naveo je Milan Bošnjak.

Mjesni Hrvati u Tavankutu i vodstvo hrvatske zajednice već godinu dana čekaju da gradska vlast u Subotici i Predškolska ustanova izdaju suglasnost za otvorenje novog vrtića „Anđeli čuvari“ u čiju je izgradnju uloženo 860.000 eura.