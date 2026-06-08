HOK: 'Ne povećavajte namete za obrte s do 40.000€ prihoda'

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) Dalibor Kratohvil predložio je u ponedjeljak ministru financija Tomislavu Ćoriću da izostavi od povećanja poreznih davanja obrtnike do 40 tisuća eura prihoda na godinu, a hoće li prijedlog biti prihvaćen znat će se nakon što ga ministarstvo analizira. Ministar Ćorić danas je u Ministarstvu financija primio na sastanak predstavnike HOK-a predvođene predsjednikom, nakon što je ranije najavljeno da će se obrtnicima paušalistima povećati porezna davanja u svim razredima, osim u prva dva najniža, uz obrazloženje da se u okviru paušalne djelatnosti prikriveno zapošljava te da je broj paušalnih obrta od 2017. godine narastao za gotovo četiri puta. Na sastanku u Ministarstvu financija obrtnici su iznijeli svoje prijedloge, za koje vjeruju da će ih ozbiljno razmotriti.

Dolaskom je ministar pokazao da nas uvažava kao instituciju i da nas želi saslušati. Nismo zadovoljni ovim mjerama. Predlažemo da se prva četiri razreda do 40 tisuća eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu od 50 do 60 tisuća eura ide na maksimalno povećanje poreza na 33 posto”, rekao je Kratohvil nakon sastanka.

Dodao je da su obrtnici u razredu do 40 tisuća eura prihoda okosnica obrtništva, ljudi koji su izašli iz sive zone i počeli raditi na legitiman način.

„Što se tiče prikrivenog rada – zašto ubiti kravu zbog jedne šnicle? Svjesni smo toga, imamo instrumente kako možemo to spriječiti i ne treba kažnjavati sve, ako postoje ljudi koji to koriste da prikrivaju rad i varaju državu. Na to smo ukazivali 2019., 2022. i 2023., to nisu svi obrtnici, to su određene djelatnosti i apsolutno bi trebalo ići u tom smjeru”, napomenuo je.

Na pitanje ima li naznaka da će zahtjevi biti prihvaćeni, predsjednik HOK-a izrazio je optimizam da će se pronaći kompromis i rješenje koje će ići u korist obrtnika, no u ovom trenutku nema informacija na koji način.

"Iznimno sam zadovoljan prvenstveno jer sam vidio razumijevanje s druge strane. Nije bilo tvrdo, da se ništa ne prihvaća. Saslušali su, shvatili i vjerujem da ćemo zajednički naći kompromis. Dogovorili smo sljedeći sastanak, naravno da će naši zahtjevi biti ponovno na stolu. Pozitivno ili negativno, to morate pitati ministra", kazao je Dalibor Kratohvil.

Odgovarajući na pitanja novinara, Kratohvil se nije htio izjasniti kakve će poteze HOK poduzeti, ako njegovi prijedlozi ne budu prihvaćeni. Podsjetio je da je HOK redovan dionik i partner u kreiranju propisa koji se tiču obrtnika, te je dodao da stoga i ne može postavljati ultimatume.

„Ja nisam komora, to moramo pitati naše članstvo i naša tijela. Iscrpit ćemo sve alate kojima možemo mijenjati postojeći prijedlog”, rekao je predsjednik HOK-a

Ministar financija Tomislav Ćorić danas se sastaje i s predstavnicima Udruge Glas poduzetnika i s njom povezanih inicijativa, u povodu najave uvođenja novih poreznih davanja za male poduzetnike, male obiteljske iznajmljivače i paušalne obrtnike.