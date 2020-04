SAD: Broj umrlih prešao je 45 tisuća, u 7 dana se udvostručio

9.07

Svijet: 'Sami smo si krivi za pandemiju korona virusa'

Potječe li sa šišmiša ili ljuskavca, nije poznato, no jedno je sigurno: Koronavirus, koji je svijet okrenuo naglavce stigao je iz životinjskog svijeta.

Ljudska je aktivnost odgovorna za to što je virus prenesen na ljude, a stručnjaci upozoravaju da će takvih pandemija biti još mnogo i ubuduće ne promijeni li se takva praksa.

Bolesti koje sa životinja prelaze na ljude nazivaju se zoonozama, po grčkim riječima za bolest i životinju. Tuberkuloza, bjesnoća, toksoplazmoza, malarija... samo su neke od njih.

Po podacima UN-ova programa za okoliš (UNEP), 60 posto ljudskih zaraznih bolesti potječe od životinja. U novije doba u to treba uključiti ebolu, HIV, ptičju gripu, virus zike ili SARS.

- Pojava zoonoza često se povezuje s promjenama u okolišu ili ekološkim poremećajima, a one su često rezultat ljudskih aktivnosti poput krčenja šuma ili intenziviranja poljoprivrede - kaže se u izvješću UNEP-a iz 2016.

Direktorica francuskoga javnog istraživačkog instituta INRAE Gwenael Vourc'h za prijelaze bolesti između vrsta krivi i ljude.

- S obzirom na rast populacije i sve intenzivnije korištenje prirodnih resursa te sve češće razaranje ekosustava, multipliciraju se kontakti ljudi i životinja - rekla je.

Ključno je krčenje šuma koje se provodi da bi se stvorio prostor za poljoprivredu i intenzivan uzgoj stoke. Domaće životinje često su idealan most patogenima između divljih životinja i ljudi, a raširena upotreba antibiotika u stočarstvu dovela je do toga da bakterije stvaraju otpornost na najčešće lijekove.

Urbanizacija i fragmentiranje staništa poremetili su ravnotežu između vrsta, a globalno zagrijavanje može prisiliti zaražene životinje na potragu novih staništa.

Nezabilježeno u povijesti

Vjeruje se da se novi koronavirus pojavio na 'mokroj tržnici' u kineskom Wuhanu. Znanstvenici vjeruju da izvorno potječe od šišmiša s kojih je prenesen na ljuskavce, ugroženu vrstu sisavaca čije su meso i ljuske jako cijenjeni u Kini. Vjeruje se da je tako dospio do ljudi, no znanstvenici to još nisu dokazali. Sasvim je jasno da su ljudi pridonijeli tom procesu.

- Proces koji rezultira time da mikrob poput virusa prijeđe s kralježnjaka (šišmiša) na ljude vrlo je složen, ali potiču ga upravo - ljudi - kaže Anne Larigauderie, izvršna tajnica IPBES-a, UN-ova stručnog panela o bioraznolikosti.

- Ljudi svojim postupcima stvaraju prilike da im se mikrobi približe - rekla je.

- Razina promjena u prirodi u zadnjih je 50 godina nezabilježena u ljudskoj povijesti, a najvažniji faktor je promjena u načinu korištenja zemlje - istaknula je.