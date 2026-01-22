Obavijesti

ZAMJENIK KOMANDIRA JNA-A

Hrvatski državljanin osumnjičen za ratni zločin protiv hrvatskih civila! 'Znao je za ubojstva...'

Foto: Matija Habljak/PIXSELL/ - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Protiv osumnjičenog 62-godišnjaka koji se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru, podnesena je kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu...

Admiral

Policijska uprava šibensko-kninska je na svojim stranicama objavila kako je završeno istraživanje nad 62-godišnjakom, hrvatskim državljaninom, kojeg se sumnjuči da je počinio više kaznenih djela ratnog zločina protiv hrvatskog civilnog stanovništva...

- Policijski službenici Odjela ratnih zločina, Službe kriminalističke policije, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Šibeniku i Splitu dovršili su kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim hrvatskim državljaninom, zbog sumnje da je u razdoblju od 24. listopada 1991. do 4. kolovoza 1995., u svojstvu zamjenika komandira voda vojne policije pri 2. brigadi TO „JNA“, brigade „PJM“ tzv. „vojske RSK“ i 2. pješačke brigade tzv. „vojske RSK“, počinio više kaznenih djela „Ratni zločin protiv civilnog stanovništva“ iz članka 120. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske na štetu hrvatskog civilnog stanovništva, objavila je policija.

OPASNOST OD BIJEGA ŽDO Rijeka: Muškarac optužen da je 1992. ubio hrvatskog civila
ŽDO Rijeka: Muškarac optužen da je 1992. ubio hrvatskog civila

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je osumnjičeni u navedenom razdoblju bio upoznat s činjenicom da se nakon okupacije sela skradinskog zaleđa (Sonković, Gračac, Vaćane, Kula Peković, Ždrapanj, Rupe, Laškovica, Ićevo, Plastovo) i sela vodičkog zaleđa (Piramatovci, Bilostanovi, Krković, Lađevci, Žažvić, Cicvare, Međare, Čista Velika, Čista Mala, Dragišići) na tom području civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti ubija, muči, protuzakonito zatvara, kao i da mu se imovina pljačka i uništava, pišu iz policije i odmah nastavljaju:

ZLOČIN U BANSKOJ SELNICI Nova optužnica protiv bivšeg šefa SDSS-a u Topuskom. Ćelapa terete da je ubio civila 1992.
Nova optužnica protiv bivšeg šefa SDSS-a u Topuskom. Ćelapa terete da je ubio civila 1992.

- Također, u navedenom periodu minirane su i do temelja srušene katoličke crkve i to: u mjestu Plastovo crkva sv. Nikole, u mjestu Sonković crkva sv. Marka, u mjestu Rupe crkva sv. Ante Padovanskog, u mjestu Čista Velika crkva sv. Ane, u mjestu Piramatovci crkva sv. Bartula, u mjestu Krković crkva Svih Svetih, u mjestu Vaćani crkva sv. Ante i u mjestu Gaćelezi crkva sv. Ante, dok su opljačkane i devastirane sve ostale crkve.

ZLOČINI U ŽEPČU Potvrđena optužnica protiv Mirsada Šestića: Terete ga za ratne zločine nad Hrvatima
Potvrđena optužnica protiv Mirsada Šestića: Terete ga za ratne zločine nad Hrvatima

Policija piše i kako je osumnjičeni 62-godišnjak mogao i bio dužan poduzeti sve potrebne mjere i radnje u cilju otkrivanja kaznenog djela, otkrivanja počinitelja i daljnjeg procesuiranja počinitelja, što je obuhvaćalo podnošenje kaznene prijave i privođenje nadležnom vojnom tužitelju, nije poduzeo nužne i razumne mjere da se takvi zločini spriječe, suzbiju i kazne, time pristajući da njemu podređeni pripadnici vojne policije i pripadnici vojske nastave s takvim postupanjima, ujedno pristajući i na posljedice takvog protupravnog postupanja.

RATNI ZLOČIN ŽDO istražuje troje pripadnika srpske paravojske za ubojstvo civila u ljeto 1991. kod Dvora
ŽDO istražuje troje pripadnika srpske paravojske za ubojstvo civila u ljeto 1991. kod Dvora

- Utvrđeno je kako je osumnjičeni bio upoznat s činjenicom da se na tom području civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti muči, protuzakonito zatvara te da je ubijeno sedamnaest osoba, tada u dobi od 49 do 83 godine - navode iz PU šibensko-kninske.

