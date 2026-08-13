Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad i u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?

Nakon što je Uskok proširio istragu protiv bračnog para Šincek i još 11 osoba te pet tvrtki zbog odlaganja opasnog plastičnog i medicinskog otpada u Senju, još u ožujku smo ekskluzivno otkrili fotografije i detalje odlaganja otpada u Senju. Zbog tog otpada je i nezavisnog vijećnika Hrvoja Bezjaka tužila direktorice GKD Senj Snježa Tomljanović. U nastavku pročitajte detalje priče Laure Šiprak.

Pokretanje videa... 01:22 Odlagalište Sveti Juraj na kojeg su Šinceki bacali opasni otpad | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell

Uspjeli smo doći do ugovora između Tipos resursa, tvrtke Josipa Šinceka, i GKD Senj sklopljenog 11. veljače 2020. godine. Prema tom ugovoru, tvrtka Tipos resurs morala je dostaviti na odlagalište u Senju trgač otpada, odvajati sirovine koje njima trebaju za svoj inovativni građevinski materijal od plastike i betona, a ostalo ostavljati na odlagalištu Sveti Juraj. Morali su i od tog materijala sagraditi pregrade. Gradsko komunalno društvo Senj se obvezalo od njih preuzeti četiri tisuće tona inertnog materijala koji se posipa po komunalnom otpadu, sabija, i onda se na to stavlja daljnji komunalni otpad. U slučaju tog odlagališta, tog komunalnog otpada je oko tri tisuće tona godišnje. Međutim, kako 24sata neslužbeno doznaje, Uskok vjeruje da su umjesto zemlje, mljevenog betona i cigle, dostavljali mljevenu plastiku, metal i drugi otpad koji sadrži štetne i opasne tvari.

Foto: Čitatelj 24sata

Da bi im to prošlo, Monika Šincek je navodno krivotvorila dokumentaciju kako bi u papirima taj otpad bio zaveden kao već spomenuta zemlja i mljeveni beton. Da stvar bude gora, na papirologiji je važna stavka i potpis osobe koja zaprima otpad. Navodno su i tu falsificirali potpis jednog od zaposlenika GKD Senj. Bitna stavka ugovora je i da zbog ove razmjene nema novčanog dugovanja, odnosno da ni Tipos resurs ni senjski komunalac ništa ne plaćaju. Sve što su dovezli, obje tvrtke su u roku 30 dana morale unositi u e-ONTO sustav, sustav za praćenje otpada u Hrvatskoj. I to su uspješno i radili jer su papiri bili krivotvoreni pa ništa nije bilo sumnjivo. U ugovoru stoji da i bilo koja strana može bez razloga raskinuti ugovor koji je potpisan na neodređeno.

Foto: Čitatelj 24sata

Ugovor je potpisan za vrijeme gradonačelničkog mandata Sanjina Rukavine, HDZ-ovca koji je u rujnu 2020. godine prešao u Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije kao državni tajnik. Na naše pozive se nije javljao, pa smo mu poslali SMS s pitanjem je li pogodovao Šincekovoj tvrtki ovim ugovorom, no odgovor do zaključenja teksta nismo dobili.

Zagreb: Sabor raspravlja o izmjenama Zakona o državnim maticama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Rukavinu je zamijenio Jurica Tomljanović. Upravo je njega nezavisni vijećnik Hrvoje Bezjak pitao oko tog ugovora.

- Zanimalo me što se s tim događa, da nije taj otpad završio kod nas i evo, bio sam u pravu. Uskok spominje 2640 tona tog otpada, što su vjerojatno dobili iz papira koje su analizirali. Mi vjerujemo da je toga tu puno više jer smo svi gledali te kamione koji dolaze i odlaze. Neki pričaju o desetak tisuća tona i o tome da su kamione tresli i u škrape, ne samo na odlagalište - govori Bezjak.

Foto: Čitatelj 24sata

Na kraju je dobio odgovor od direktorice GKD Senj Snježe Tomljanović, koja je i potpisala sporni ugovor. U njemu piše da je raskinut jednostrano 30. travnja 2021. godine jer se nitko iz Tipos resursa nije javljao povratno na upite GKD Senj, ni usmeno ni pismeno, a nisu ni ispunjavali svoj dio odgovora. Da stvar bude još bolja, Tomljanović je tužila Bezjaka za klevetu.

- Imamo drugo ročište prvog travnja. Tuži me jer sam odlaganje opasnog otpada nazvao ekocid, a bez sumnje da je počinjen. Tuži me i za moje riječi 'zločinačko udruživanje' ,a taj naziv koristi i USKOK i tuži me što sam rekao da se radi o stotinama kamiona koji su dolazili na senjsko odlagalište što je potvrđeno količinama od najmanje 2640 tona - govori Bezjak.

Poslali smo upit gospođi Tomljanović je li to istina i tko joj plaća odvjetnika kako bi tužila Bezjaka. Do zaključka ovog teksta nismo dobili odgovor.

24SATA Sveti Juraj: Odlagalište otpada u sklopu Parka prirode Velebit | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Probali sve zataškati?

Bezjak se dugo borio da ugovor i dobije. Naime, nije javno dostupan, nema ga u registru ugovora na stranicama komunalca, u specifikacijama u planovima rada, nigdje.

- 21. veljače 2025. godine na sjednici Gradskog vijeća tadašnjeg gradonačelnika Juricu Tomljanovića pitao sam da li je GKD Senj imao ugovor s tvrtkom TIPOS RESURS. Gradonačelnikov odgovor je citiram “ S tvrtkom TIPOS RESURS u protekle četiri godine otkako sam ja gradonačelnik i otkad GKD vodi direktorica Snježa Tomljanović nije bilo nikakvog ugovora…” To je bio prvi znak da se nešto skriva, jer je direktorica Tomljanović na funkciji od prosinca 2019., a fotografije koje sam imao su iz srpnja i rujna 2020. godine. Na sjednici Mjesnog odbora u ožujku 2025. nezavisni vijećnici su ju opet pitali o tom ugovoru. Ona je odgovorila da je bio neki ugovor od mjesec, dva i da je raskinut, te da će se sa mnom obračunati kad završi istraga. 29. ožujka je emitiran prilog na Dnevniku HRT-a i direktorica spominje da su imali ugovor koji je trajao 6 mjeseci. Od tada pokušavam dobiti kopiju ugovora kao gradski vijećnik i kao fizička osoba preko prava na pristup informacija, ali bezuspješno. Na kraju sam ih nakon tri mjeseca natezanja tužio povjereniku za informiranje i dobio sam ugovor i odgovore od Snježe Tomljanović iz kojeg se vidi da je ugovor trajao 14 mjeseci - objašnjava Bezjak.

24SATA Sveti Juraj: Odlagalište otpada u sklopu Parka prirode Velebit | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Viđali operativca u Senju

Matija Stevanović, brat Monike Šincek i šogor Josipa Šinceka, priveden je u ponedjeljak, ispitan u riječkom Uskoku i pušten da se brani sa slobode. Time istraga o deponiranju sad već najmanje 37 i pol tisuća tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada u Gospiću, Benkovcu, Varaždinu i Senju zaista postaje istraga 'obiteljskog biznisa'. Naime, kad su uhićeni Šinceki, uhićena je i Matijina djevojka Antonija Bauk, ali i otac Mileta Stevanović.

Zagreb: Bračni par Šincek u istražnom zatvoru zbog utjecaja na svjedoke, ostalih šestero pušteno | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kako neslužbeno doznajemo, policija ga je dočekala na poslu u Varaždinu i potom i privela. Ispitan je u Rijeci pa pušten, jer nije bilo elemenata da se za njega traži istražni zatvor. Uskok ga sumnjiči uz još dvojicu da su imali prste u odlaganju otpada u Gospiću te na senjskom komunalnom deponiju 'Sveti Juraj', u Parku prirode Velebit, od 2020. do 2022. godine. Nazvali smo odvjetnika bračnog para Šincek, Petra Cara.

- Nismo još zaprimili rješenje o proširenju istrage, ali ćemo svakako zatražiti dopunsko iznošenje obrane. Prvookrivljeni, moj klijent, nije imao kontakata sa Senjom te je to sve obavljao Ivica Vajdić bez njegovog znanja - rekao je Car.

Vajdić je uhićen u 'prvom valu' u veljači. O njemu smo ekstenzivno pisali kad smo otkrili da su nestali kamioni i vozila s kojima se deponirao i zakapao otpad u Gospiću. Naime, nema šest kamiona, labudice, utovarivača, miješalice betona, dva skupa Mercedesa, od kojih je jedan bio vlasništvo Monike Šincek, a drugi Ivice Vajdića i BMW-a X5. Nestali su i Trgovački sud u Rijeci je za njima raspisao potragu. O Ivici Vajdiću pričaju i stanovnici Senja.

- Tu je blizu u Senju imao unajmljen stan. Sjeo bi na kavu kod benzinske postaje i dočekivao kamione s punim prikolicama. Potom bi tu prikolicu zakačio na svoj kamion i odvezao je na odlagalište Sveti Juraj. To je ovdje poznata stvar. Onda bi vratio vozaču praznu prikolicu i čekao drugi kamion. I tako par puta dnevno - govori nam jedan od stanovnika Senja koji nam je ustupio i fotografije koje je uslikao na kojima se vidi kamion Tipos resursa i otpad na odlagalištu.

Foto: Čitatelj 24sata

To se slaže s tvrdnjom odvjetnika Cara da Šinceki govore kako je taj dio posla obavljao Vajdić bez njihovog znanja. Međutim, ugovor sklopljen između Tipos resursa i Gradskog komunalnog društva Senj potpisala je Monika Šincek! Tu su i pozivi i poruke koje imaju istražitelji, koje navodno demantiraju tu njihovu obranu pa će se sve raščistiti u sudskom postupku kad optužnica bude podignuta. No to neće biti tako skoro, kako neslužbeno doznaje 24sata. Broj osumnjičenih u ovoj istrazi je skočio na 18: 13 osoba i pet tvrtki. Kako 24sata doznaje od izvora upućenih u situaciju, to nije i neće biti kraj.

Zagreb: Odluka oko istražnog postupka Andriji Mikuliću na Županijskom sudu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Još je u tijeku i istraga oko upletenosti bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, kojeg je sam Josip Šincek teško teretio na Uskoku, kad je rekao da je Mikulić od njega tražio mito u nekoliko navrata. 24sata su ranije doznala da su se sastali barem jednom u gospićkom pubu, da je Mikulić Šincekima radio i peku, a i sam Mikulić je tri dana prije svog uhićenja rekao novinaru 24sata da poznaje Šinceka te da ih je upoznao zlatar Paško Dodić.

Suprug Franciske Dodić koja je također osumnjičena u slučaju s otpadom, ali se od uhićenja brani sa slobode. Ona, kako doznajemo, nije obuhvaćena proširenjem istrage na Senj.

Foto: Čitatelj 24sata

Stevanović koristio karticu tvrtke

Osim na Matiju Stevanovića, kako 24sata neslužbeno doznaje, istraga je proširena i na Franju Ferenčinu iz Novog Marofa te Ivana Mihaljuša iz Čakovca. Ferenčinu, kako neslužbeno doznajemo, sumnjiče za odvažanje otpada iz silosa PPK Velebit na gospićko gradsko odlagalište Rakitovac, te odvoz otpada u Senj. Prema neslužbenim informacijama koje su 24sata prikupila u Gospiću, lokalno stanovništvo je prepoznalo Ferenčinu kao jednog od djelatnika Šincekovih. A prepoznali su i Matiju Stevanovića kao osobu koja je dolazila u silos PPK Velebit, a neki su ga vidjeli i za volanom kamiona s otpadom.

Prema neslužbenim informacijama 24sata, on je bio upleten i u koordinaciju radnika. Da je Matija bio upleten se slaže i s podatkom iz izvješća stečajnog upravitelja tvrtke Plastruktor. Iako je na papiru direktor bio Ivica Vajdić, istražitelji vjeruju da su stvarni upravitelji tvrtke bili Šinceki. Matija Stevanović je na popisu osoba koje koriste kartice te tvrtke po računu u Kent banci.

Mihaljuša pak, prema neslužbenim informacijama, sumnjiče da je 'djelovao' samo u Gospiću. Doznali smo i da su u Varaždinu deponirali i tekući otpad, odnosno da je navodno u jami iskopanoj u krugu bivše tvornice 'Florijan Bobić' istreseno 30-ak tona boje, lakova i mulja. I to se slaže s izjavama svjedoka koji su za 24sata ranije rekli da su vidjeli šlepere koji ispuštaju tekućinu u jamu. Taj otpad je teško razgradiv, ispušta toksine u tlo i pitanje je hoće li se ikada to zemljište moći koristiti za bilo što drugo.

Ostaje još pitanje: otkud medicinski otpad. Naime, po tenderima koje su dobili u Italiji i Sloveniji, nije vidljivo da je otpad iz tih zemalja. Ono što za sad postoji su svjedočanstva stanovnika Gospića da je medicinski otpad dovožen iz hrvatskih bolnica, no to tek treba istražiti.