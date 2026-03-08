Starmer razgovarao s Trumpom o suradnji nakon napetosti

Britanski premijer Keir Starmer razgovarao je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o vojnoj suradnji dviju zemalja uslijed posljednjih prijekora američkog predsjednika zbog izostanka britanske potpore u sukobu s Iranom. Starmerova odluka da ne dopusti korištenje baza za prvi val napada naišla je na niz Trumpovih kritika proteklih dana, uključujući i osobni napad na premijera da "nije Winston Churchill". Premijer je sada dao dopuštenje za "obrambeno" američko djelovanje protiv iranskih raketnih položaja iz britanskih baza. Nakon izvješća da se Velika Britanija priprema poslati nosač zrakoplova na Bliski istok, američki predsjednik u subotu je objavio da Velika Britanija napokon "razmatra" slanje, no Trump je dodao da oni više nisu potrebni.

Dodao je: "No zapamtit ćemo. Ne trebamo ljude koji se pridružuju ratovima nakon što je već postignuta pobjeda."

Glasnogovornica britanske vlade rekla je da su dvojica čelnika razgovarala u nedjelju poslijepodne.

"Čelnici su počeli raspravljati o posljednjoj situaciji na Bliskom istoku i vojnoj suradnji između Velike Britanije i SAD-a korištenjem RAF baza u korist kolektivne samoobrane partnera u regiji."

"Premijer je također podijelio iskrenu sućut s predsjednikom Trumpom i američkim narodom nakon smrti šestorice američkih vojnika."

Starmer je nastojao umanjiti važnost prijepora sa SAD-om rekavši ranije ovaj tjedan da je poseban odnos dviju zemalja i "i dalje na snazi" dok dvije zemlje dijele obavještajne podatke i rade zajedno uslijed sukoba na Bliskom istoku.

Premijer je također branio svoju odluku da ne dopusti korištenje britanskih baza u američkom napadu na Iran, rekavši da je napad nezakonit.

Složio se prije tjedan dana dopustiti SAD-u da obrambeno napadne Iran iz baze RAF Fairford u Gloucestershireu te baze Diego Garcia u Indijskom oceanu.

Ovaj vikend četiri američka bombardera sletjela su u Fairford, a SAD su počele koristiti britanske baze za "posebne obrambene operacije" kako bi spriječile Iran da ispaljuje projektile u regiji.

U međuvremenu, ministarstvo obrane potvrdilo je da su britanske snage uspješno presrele napadački dron lansiran iz Irana prema Iraku, dok zrakoplovi RAF Typhoon i F-35 provode obrambene misije diljem regije.

Trebao bi se pridružiti i helikopter Merlin koji može letjeti do visine od jedne milje i upozoriti na dolazeće dronove ili projektile.

Ministarstvo obrane reklo je da povećava razinu pripreme nosača zrakoplova Prince of Wales te smanjuje vrijeme potrebno za isplovljavanje, no nije donesena odluka o sudjelovanju ratnog broda.

U međuvremenu, treći čarter let da se kući vrate Britanci iz regije trebao bi napustiti Muskat u Omanu u nedjelju, dok bi sljedeći tjedan trebao poletjeti čarter komercijalnog leta iz Dubaija.

Više od 32.000 Britanaca evakuirano je iz regije od 1. ožujka, iz zaljevskih zemalja, kao i iz Izraela i Libanona.