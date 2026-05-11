Ubojstvo šefa krim policije u Krapini šokiralo Hrvatsku: Ovo su najteži napadi na policajce

Ubojstvo Roberta Grileca (52), voditelja Službe kriminalističke policije PU krapinsko-zagorske, ponovno je potreslo Hrvatsku i otvorilo pitanje koliko su policijski službenici danas sigurni tijekom obavljanja posla, ali i izvan službe. Grilec je ubijen u nedjelju ujutro u kafiću u Krapini. Prema informacijama policije, napadač je nakon pucnjave pucao i u sebe te je helikopterom prevezen u KB Dubrava. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je da je riječ o 'napadu na sigurnost društva', a kriminalističko istraživanje i dalje traje.

Tragedija u Krapini ponovno je podsjetila na niz brutalnih napada na policajce koji su posljednjih godina šokirali javnost.

Rafali na Markovu trgu

Jedan od najtežih napada na hrvatsku policiju dogodio se 12. listopada 2020. na Markovu trgu u Zagrebu. Tada je 22-godišnji Danijel Bezuk iz automatske puške pucao prema policajcima koji su osiguravali zgradu Vlade.

U napadu je teško je ranjen policajac Oskar Fiuri, koji je čuvao ulaz u Banske dvore, a napadač je nakon bijega počinio samoubojstvo. Bezuk je tada ispalio rafal, a policajca su pogodila četiri metka. Tri su prošla kroz njega, a četvrti je ostao u ruci.

- Napad je bio iznenadan, osjetio sam intenzivnu bol, nakon toga je proradio instinkt za preživljavanjem. Ja sam učinio sve da izbjegnem taj napad - opisao je policajac Fiuri kasnije.

Policajca pokušao pregaziti tijekom potjere

U siječnju ove godine zagrebačka policija prijavila je muškarca zbog sumnje na pokušaj teškog ubojstva policajca tijekom potjere u Sesvetama.

Policija je, 25. siječnja oko 2.05 sati, zaprimila dojavu da se iz smjera Dugog Sela prema zapadu kreće osobni automobil marke Audi zagrebačkih registarskih oznaka, čiji vozač krivuda po cesti i najvjerojatnije je pod utjecajem alkohola.

Policijski službenik ubrzo je uočio vozilo koje se dovodi u vezu s dojavom te je krenuo za njim u namjeri da ga zaustavi. Unatoč jasnim svjetlosnim i zvučnim signalima na službenom vozilu, vozač se oglušio na naredbe policije i dao u bijeg. Tijekom potjere u dva je navrata svojom vožnjom doveo u opasnost policijskog službenika u službenom vozilu.

Prema sumnjama istražitelja, vozač je automobilom krenuo prema policajcu koji ga je pokušavao zaustaviti, zbog čega se policijski službenik morao baciti na cestu kako bi izbjegao nalet vozila. Tijekom akcije policija je pucala u gume automobila kako bi zaustavila bjegunca.

Nekoliko sati kasnije, policija je uhitila 33-godišnjeg muškarca koji je automobilom bježao policijskim službenicima te pritom doveo u opasnost njihove živote.

Napad nožem unutar policijske postaje

U Splitu je prošle godine zabilježen i dramatičan incident unutar policijske zgrade.

33-godišnji bivši maneken iz Ljubuškog Marino Milićević pokušao je ubiti policajca (60) kojeg je u ljeto 2025. godine nožem napao u prostoriji za prijem uhićenika u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj. Tijekom kriminalističkog istraživanja policajca koji ga je priveo upitao je može li u toalet, navodno ga je tražio i cigarete, a kada je dobio dozvolu za toalet, ušao je u susjednu prostoriju i među oduzetim stvarima od počinitelja kaznenih djela pronašao džepni preklopni nož.. Vratio se u prostoriju i policajcu zadao više uboda po glavi i gornjem dijelu tijela.

Bio je pod utjecajem tableta i amfetamina, ali nije bio alkoholiziran. Nakon stravičnog napada odjenuo je na sebe policijsku odoru i pokušao je pobjeći iz zgrade, ali na izlazu je naišao na pripadnike interventne policije koji su ga uhitili.

Autom naletio na prometnog policajca

Težak incident dogodio se i na području Splita i Solina. 30. studenog 2022. godine, kada je vozač automobilom udario prometnog policajca koji ga je pokušavao zaustaviti tijekom kontrole prometa.

Split: Nastavljeno suđenje Ivanu Božiću za pokušaj ubojstva policajca

Naime, Ivan Božić (29) se oglušio na zapovijed policijskog vježbenika te se nije zaustavio, nego je, s nakanom da ga usmrti bez smanjivanja brzine prednjim dijelom vozila, naletio na njega, udario i preko vozila odbacio na kolnik.

Nakon udara pobjegao je s mjesta događaja, no policija ga je kasnije pronašla i privela zbog sumnje na pokušaj ubojstva policijskog službenika. Vježbenik je pritom zadobio ranu razderotinu zatiljka, prijelome pet rebara, desne lopatice, trećeg prsnog kralješka, nagnječenje pluća i bubrega.

Policajac ubijen tijekom pljačke banke

Jedan od najtragičnijih slučajeva dogodio se 5. svibnja 2009. godine u Sesvetama tijekom pljačke banke.

Mladi policajac Ivan Grbavac stradao je tijekom intervencije pokušavajući zaustaviti naoružanog pljačkaša Kazimira Dužnovića koji je tijekom bijega otvorio vatru prema policiji. Grbavac je pogođen hicima i preminuo je od teških ozljeda, a njegova smrt izazvala je veliki šok među građanima i kolegama. U trenutku tragedije imao je samo 24 godine i bio je pripadnik zagrebačke policije.

Policija je nakon velike potrage uspjela uhititi Dužnovića, koji je kasnije osuđen na dugotrajnu zatvorsku kaznu od 40 godina. Grbavca su kolege i nadređeni opisivali kao hrabrog i predanog policajca koji je svoj posao obavljao profesionalno i odgovorno. Njegova pogibija ostala je jedan od najtragičnijih slučajeva stradavanja policijskih službenika u modernoj hrvatskoj povijesti.

Srđan Mlađan ubio policajca

Među najpoznatijim slučajevima u Hrvatskoj i dalje je ubojstvo policajca Milenka Vranjekovića, kojeg je 2002. godine ubio 'Sisački monstrum' Srđan Mlađan.

Milenko Vranjeković (39) zvan King, policajac zagrebačke policije, ubijen je dvama hicima u glavu i jednim u vrat dok je na zagrebačkom Borongaju pokušao uhititi 'Sisačkog monstruma', kako su mediji nazivali patološkog ubojicu Srđana Mlađana (21). Mlađan je tada već služio zatvorsku kaznu zbog ranijih ubojstava, no bio je pušten na vikend izlazak iz kaznionice u Lepoglavi. Umjesto povratka u zatvor, naoružao se i krenuo u novi krvavi pohod. Ubijeni Milenko Vranjeković, bio je muž i otac troje djece, a ubijen je obavljajući svoju dužnost.

Nakon pucnjave Mlađan je pobjegao i pritom oteo taoce kako bi si osigurao bijeg pred policijom. Drama je trajala satima, a javnost je s nevjericom pratila informacije o naoružanom bjeguncu. Specijalna policija na kraju ga je uspjela svladati i ponovno uhititi.

Božinović: 'Napad na policajca je napad na sigurnost države'

Nakon ubojstva Roberta Grileca u Krapinu je stigao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

- Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane - rekao je Božinović.

Od tragedije u Krapini opraštaju se i brojni kolege ubijenog policajca, koji je godinama radio u zagorskoj policiji i bio odlikovan za časnu i uzornu službu.

Nakon posljednje tragedije reagirao je i Sindikat policije Hrvatske. - Duboko smo potreseni. Ubijen je naš kolega. Iza svake uniforme stoji čovjek i iza svakog policajca stoji obitelj - poručili su.

Dodali su kako prijetnje i napadi na policijske službenike ne smiju postati nešto što će društvo prihvatiti kao normalno. - Društvo koje se navikne na nasilje prema policajcima, navikava se na rušenje vlastite sigurnosti - upozorili su iz Sindikata policije Hrvatske.

Posljednji slučajevi ponovno su otvorili pitanje treba li dodatno pooštriti kazne za napade na policajce te povećati razinu njihove zaštite tijekom intervencija i izvan službe.