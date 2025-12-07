Jandroković: 'Potrebno pooštriti kazne prema nasilnicima'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u nedjelju je, vezano uz slučaj ubojstva i teškog ranjavanja žena u Međimurju, poručio da će država poduzeti daljnje korake na prevenciji femicida, te istaknuo da bi sudovi trebali pooštriti kazne prema nasilnicima.

- Država, sa svoje strane, treba činiti sve što je moguće na prevenciji. Sudovi trebaju vjerojatno oštrije kažnjavati one koji već u ranijim fazama pokazuju sklonost nasilju i nadam se da će takvih slučajeva biti manje u idućoj godini - izjavio je Jandroković ispred zagrebačke katedrale upitan za komentar slučaja femicida proteklog tjedna u naselju Sitnice na sjeveru Hrvatske.

U tom je mjestu proteklog četvrtka četrdesetogodišnji Josip Oršuš teško ranio svoju nevjenčanu suprugu i usmrtio njezinu trudnu sestru.

Predsjednik Sabora je rekao kako iza svakog takvog ubojstva i nesreće stoji različiti, vjerojatno tragični razlozi.

- Bilo da se radi o disfunkcionalnim obiteljima, različitim vrstama ovisnosti, psihičkim bolestima. Nažalost, takve se situacije događaju i uvijek nas pogode kao ljude. Svatko od nas, sa svoje strane, može pridonijeti tome da se takve stvari događaju što je manje moguće. Teško ih je izbjeći jer i prije je bilo takvih ubojstava, ima ih i danas i vjerojatno će ih biti u budućnosti - rekao je Jandroković te pozvao građane da svatko svojim djelima pridonese da se takve stvari ne događaju.

Poseban je poziv uputio muškarcima, supruzima, očevima, braći, prijateljima i kolegama da vode računa o dostojanstvu žene, da ih poštuju i da svi zajedno djeluju kako bi se takvi događaji smanjili na najmanju moguću mjeru.

Sa 6+6 Mikulić je iskoristio svoje zakonsko pravo

Jandroković je izjavu dao u prigodi donošenje Betlehemskog svjetla mira u Zagreb gdje su ga novinari pitali je li moralno da bivši državni inspektor Andrija Mikulić, uhićen u antikorupcijskoj akciji i pod istragom Uskoka, koristi pravo za naknadu plaće po načelu 6+6, odnosno da idućih šest mjeseci prima punu, a zatim još šest mjeseci pola plaće. Po podacima iz njegove imovinske kartice, Mikulić je kao glavni državni inspektor imao mjesečnu neto plaću od 4257 eura.

- U ovom trenutku mogu reći da je to u skladu sa zakonom i da je gospodin Mikulić iskoristio svoje zakonsko pravo - rekao je predsjednik Sabora.

Na pitanje o moralnim aspektima takvog poteza, odgovorio je: "Ne bih o tome, znači, govorim samo onome što je njegovo zakonsko pravo, on ga je iskoristio i to je jednostavno tako".

Upitan za posjet idućeg tjedna premijera Andreja Plenkovića, ministara i poduzetnika Francuskoj, rekao je kako je posebno bitno da osim političkih razgovora s predsjednikom Vlade idu i gospodarska izaslanstva koja će sigurno produbiti suradnju s francuskim partnerima.

- Jako je važno u nesigurnim vremenima imati snažne partnere, snažne saveznike, prijateljske države i stvoriti politički okvir koji će omogućiti našim poduzetnicima da što kvalitetnije surađuju, povećaju izvoz i da privučemo investicije koje su korisne za Hrvatsku -poručio je predsjednik Sabora.