Je li SPENS u Novom Sadu bio logor za Hrvate? Branitelji: Da; Srbi: Bio je centar za izbjeglice

Odluka je pala! Nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja, odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U posljednjim danima upoznat sam s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan, objavio je pjevač Tony Cetinski, koji je proteklog vikenda otkazao svoj nastup u Novom Sadu.

Naime, udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata prošli tjedan pozvale su hrvatske glazbenike da otkažu ili izmjeste najavljene koncerte u dvorani SPENS u Novom Sadu. Istaknuli su da je ta dvorana, nakon okupacije Vukovara 1991., služila kao logor za hrvatske branitelje i civile, gdje su bili mučeni, zlostavljani i ponižavani. Cetinski je, nakon toga, odlučio otkazati svoj koncert. Zanimljivo, tamo je već nastupao 2012. godine.

U međuvremenu povela se velika rasprava na društvenim mrežama i među političarima je li dvorana SPENS zaista bila koncentracijski logor.

Niz izpovijesti o spornoj dvorani

Na stranicama Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora navedeno je niz ispovijesti upravo o spornoj dvorani.

- Logor je otvoren padom Vukovara, i to u sportskoj dvorani SPENS, gdje su dovodili sve zatočene iz Vukovara i ostalih mjesta Hrvatske te vršili filtriranje zatočenika koji su više i koji su manje krivi. Veće krivce su odveli na galeriju, gdje su ih odmah vodili na ispitivanja, a sve ostale u veliku dvoranu, gdje su ih obilazili vojnici i civili koji su ih prepoznavali i izdvajali, a potom su odlazili na ispitivanja već pripremljenih ispitivača, od kojih je zavisilo hoće li u neki od logora na dalje obrađivanje ili možda u RH na slobodu. Većina je završila u logorima, bez obzira na to je li bila riječ o ženama, djeci, starcima ili vojno sposobnima. Ovaj logor je bio prolaznog tipa i u njemu su se provodile iste torture kao i u ostalim logorima, izuzev što je on bio vremenski kraći za zatočenike, jer poslije obrade su ih vodili u neke druge logore po Vojvodini i Srbiji.

Ovdje je bilo zatočeno 5000 ljudi, žena i djece, a većina njih nije zadržavana više od nekoliko dana. Nije nam poznato je li netko ovdje ubijen, ali se dio osoba koje su ovdje viđene vode kao nestale. Objekt sportske dvorane bio je čuvan policijom izvana, a unutra su bili policajci u civilu, vojni i u plavoj uniformi, oni su bili na svakom punktu kako u dvorani, tako i oko dvorane, na svim vratima, bez obzira na to gdje ona vodila - stoji na stranicama Društva.

Gradonačelnik: 'Ovo je niz neistina!'

S druge strane, na otkazivanje koncerta reagirao je i Žarko Mićin, gradonačelnik Novoga Sada, koji tvrdi da je izneseno niz neistina o dvorani SPENS.

- Zgrožen i šokiran sramotnim neistinama koje je iznio pjevač Tony Cetinski, a koje bacaju ljagu na Novi Sad, obratilo mi se mnogo Novosađana nudeći nepobitne dokaze da je SPENS bio prihvatni centar za izbjeglice iz Hrvatske, a ne nikakav logor, kako je pjevač naveo u obrazloženju otkazivanja koncerta. Na fotografijama koje su građani dostavili jasno se vide traktori sa srpskim izbjeglicama i djeca koja su privremeni smještaj, nakon bijega iz Hrvatske, pronašla pod krovom SPENS-a - poručio je Mićin.

Potpredsjednik pokrajinske vlade i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov izjavio je za regionalni N1 kako dvorana SPENS u Novom Sadu tijekom ratnih devedesetih “sigurno nije bila koncentracijski logor”. Iz uprave SPENS-a također odbacuju tvrdnje da je ta dvorana bila mjesto zatočenja i zlostavljanja navodeći kako je tijekom ratnih godina primala prognanike iz Hrvatske.