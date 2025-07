Jeste li normalni? 'Genijalci' iz HAC-a htjeli asfaltirati autocestu usred sezone: 'To je glupost!'

Dok se vozači doslovno kuhaju u limenim kutijama na autocesti A1, Hrvatske autoceste odlučile su još malo zakuhati situaciju. Na vrhuncu turističke sezone, kad je prometni pakao na hrvatskim cestama dostigao točku ključanja, HAC je, ni manje ni više, odlučio najaviti radove između čvorova Jastrebarsko i Bosiljevo 2, i to u oba smjera!

Da, dobro ste pročitali. Radovi. Usred srpnja. Na autocesti kojom svakoga dana protutnji tisuće automobila, kamp-prikolica i stranih registracija s turistima koji ionako već polako gube živce. Ova odluka izazvala je val bijesa među građanima, ali i stručnjacima.

Prometni vještak Dean Bekić nije skrivao čuđenje.

- Koliko znam, nije baš to uobičajeno, kad je prometno opterećenje takvo, da se išta izvodi - rekao je Bekić, kojemu je, kao i ostatku nacije, ova odluka izgledala kao čisti prometni harakiri. Naravno, vrlo brzo uslijedilo je povlačenje. Kako su objasnili iz HAC-a, "zbog povećanog prometa" radovi se ipak neće izvoditi jer je, pazite sad, "nemoguće raditi i održavati promet". Je li itko u HAC-u prethodno uopće pogledao kalendar? Ili su jednostavno zaboravili na slike prometnog kaosa na našim cestama.

Da cijela priča bude još apsurdnija, HAC je prvo tvrdio da će se radovi izvoditi isključivo u večernjim i noćnim satima, "kad je promet slabiji". Ipak, nakon što su vjerojatno shvatili da "slabiji promet" na A1 usred srpnja jednostavno ne postoji, i ta ideja pada u vodu.

- Vidjeli su da su napravili, kako se kaže, glupost. To bi izazvalo dodatne zastoje. Ta cesta nije kapacitirana za taj promet i da se služi samo jednim trakom, to bi bilo katastrofa - rekao je Bekić. Građani su, očekivano, pobjesnili. Jedan od čitatelja jasno je poručio: "Nisu normalni. Radovi na dionici gdje su i inače gužve? Pa kaj to nisu napravili u četvrtom, petome mjesecu ili nakon sezone".

A još je teže ne zapitati se tko donosi odluke unutar Hrvatskih autocesta. Jer, kako nam je neslužbeno objašnjeno iz same tvrtke, radovi su ranije planirani, ali tek su nakon analize shvatili da "nema rupa", odnosno da nema više vremena kad je promet smanjen. Ljudi, kažu, više ne putuju samo vikendom, već svaki dan. Dakle, planirali su, ali nisu računali da će ljudi, zamislite, putovati u sezoni.

- Ponedjeljkom se dobiva analiza podataka za cijeli tjedan. Kad se usporedilo kakav je promet s istim tjednom u 2024. godini, shvatili smo da nema rupa. Odlučili smo pomaknuti radove - poručio je izvor iz HAC-a.

Informacija o radovima nestala je sa stranica HAC-a. A da stvar bude bizarnija, radovi su već započeli na drugoj dionici, autocesti A6, između Ravne Gore i Delnica. Tamo se od 15. srpnja odvijaju "manji asfalterski radovi" u smjeru Zagreba, a novi nastavci planirani su od 22. do 24. i od 29. do 31. srpnja. I opet - promet jednim trakom, ograničenje brzine, nervozni vozači...

Očito se u HAC-u vode logikom "ajmo pokušati pa što bude". I onda, kad izbije javni bijes, slijedi brzinsko povlačenje odluka, odnosno objava. Slike kolona koje se protežu kilometrima Hrvatskom kruže brže nego službene objave o regulaciji prometa. Zaboravite "prometne rupe" - ovo je rupa u sustavu.