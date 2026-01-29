Obavijesti

News

Komentari 0
NAPETO I S KANADOM

Kanadski premijer: SAD mora poštovati naš suverenitet

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Kanadski premijer: SAD mora poštovati naš suverenitet
Foto: Patrick Doyle

Mark Carney reagirao na izvješća da su se američki dužnosnici sastajali s pokretom koji traži neovisnost Alberte

Admiral

Kanadski premijer Mark Carney, upitan o izvješćima da su se američki dužnosnici sastali sa separatistima koji traže neovisnost pokrajine Alberte, rekao je u četvrtak kako očekuje da američka administracija poštuje kanadski suverenitet.

Financial Times objavio je da su dužnosnici State Departmenta održali tri sastanka s grupom Alberta Prosperity Project (APP), koja se zauzima za referendum o tome treba li se ta zapadna kanadska pokrajina bogata energentima odvojiti od Kanade.

'CARNEY SE PREVRIO' Trump prijeti Kanadi carinama od 100 posto: Kina će vas pojest
Trump prijeti Kanadi carinama od 100 posto: Kina će vas pojest

"Očekujemo da američka administracija poštuje kanadski suverenitet. U mojim razgovorima s predsjednikom Trumpom uvijek sam jasan po tom pitanju", rekao je Carney na konferenciji za novinare.

Dodao je kako Trump nikada s njim nije pokrenuo pitanje separatizma u Alberti.

APP, koji tvrdi da politika Ottawe guši pokrajinu, želi idući mjesec održati novi sastanak s dužnosnicima State Departmenta i Ministarstva financija kako bi zatražili kreditnu liniju od 500 milijardi dolara, prenio je Financial Times.

U ZEMLJI SINKOPE U Davosu je uskrsnula ideja Pokreta nesvrstanih...
U Davosu je uskrsnula ideja Pokreta nesvrstanih...

Premijerka Alberte Danielle Smith rekla je da želi ostati dio Kanade, ali je napomenula da ankete pokazuju kako je 30 posto stanovništva dosta, po njihovu mišljenju, pretjeranog miješanja Ottawe.

Alberta nema izlaz na more te Smith inzistira na još jednom naftovodu do obale Pacifika. Taj bi naftovod morao proći kroz susjednu pokrajinu Britansku Kolumbiju, čiji je premijer David Eby to odbio.

predomislio se Trump je povukao poziv Kanadi da se priključi Odboru za mir
Trump je povukao poziv Kanadi da se priključi Odboru za mir

Eby, čiji su odnosi sa Smith obično hladni, ranije je novinarima rekao da je "odlazak u stranu zemlju i traženje pomoći u razbijanju Kanade... izdaja".

Američki ministar financija Scott Bessent rekao je prošli tjedan za jednu radijsku postaju: "Mislim da bismo ih trebali pustiti da dođu u SAD."

TRUMP JOŠ RAZMIŠLJA Hegseth: Pentagon je spreman na Trumpovu odluku o Iranu
Hegseth: Pentagon je spreman na Trumpovu odluku o Iranu

Na pitanje o mogućem referendumu u Alberti, odgovorio je: "Ljudi žele suverenitet. Žele ono što SAD ima."

Carney i Trump proteklih su tjedana više puta razmijenili oštre riječi. Carney, koji američkog predsjednika naziva vještim pregovaračem, sugerira da bi neki od Trumpovih nedavnih komentara mogli biti povezani s revizijom trgovinskog sporazuma između SAD-a, Meksika i Kanade (USMCA), koja bi trebala započeti kasnije ove godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Prognoza: Stiže novi snijeg!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Prognoza: Stiže novi snijeg!

Danas nas očekuje promjenljivo vrijeme s kišom, snijegom u gorju i promjenom vjetra. Temperature će varirati od 4 do 15 °C, ovisno o regiji.
Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'
ZABRANA ZA THOMPSONA

Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'

Trebamo još interno u timu razgovarati o toj opciji dočeka. No lani je Marko ljudima ispunio želju. Ni kune nismo uzeli. A ne vidim razlog zašto se Marko ne bi opet odazvao, rekli su nam iz Thompsonovog tima
Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...
ZAVRŠILI PREGOVORI

Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...

Nove povišice će se odnosi i na javne službe iako oni zasad ne pristaju na te uvjete. Koštat će državu 300 milijuna eura. Vlada je dogovorila rast osnovice u tri navrata po 1 posto. Izračunali smo što to znači za plaću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026