Kanadski premijer: SAD mora poštovati naš suverenitet

Kanadski premijer Mark Carney, upitan o izvješćima da su se američki dužnosnici sastali sa separatistima koji traže neovisnost pokrajine Alberte, rekao je u četvrtak kako očekuje da američka administracija poštuje kanadski suverenitet.

Financial Times objavio je da su dužnosnici State Departmenta održali tri sastanka s grupom Alberta Prosperity Project (APP), koja se zauzima za referendum o tome treba li se ta zapadna kanadska pokrajina bogata energentima odvojiti od Kanade.

"Očekujemo da američka administracija poštuje kanadski suverenitet. U mojim razgovorima s predsjednikom Trumpom uvijek sam jasan po tom pitanju", rekao je Carney na konferenciji za novinare.

Dodao je kako Trump nikada s njim nije pokrenuo pitanje separatizma u Alberti.

APP, koji tvrdi da politika Ottawe guši pokrajinu, želi idući mjesec održati novi sastanak s dužnosnicima State Departmenta i Ministarstva financija kako bi zatražili kreditnu liniju od 500 milijardi dolara, prenio je Financial Times.

Premijerka Alberte Danielle Smith rekla je da želi ostati dio Kanade, ali je napomenula da ankete pokazuju kako je 30 posto stanovništva dosta, po njihovu mišljenju, pretjeranog miješanja Ottawe.

Alberta nema izlaz na more te Smith inzistira na još jednom naftovodu do obale Pacifika. Taj bi naftovod morao proći kroz susjednu pokrajinu Britansku Kolumbiju, čiji je premijer David Eby to odbio.

Eby, čiji su odnosi sa Smith obično hladni, ranije je novinarima rekao da je "odlazak u stranu zemlju i traženje pomoći u razbijanju Kanade... izdaja".

Američki ministar financija Scott Bessent rekao je prošli tjedan za jednu radijsku postaju: "Mislim da bismo ih trebali pustiti da dođu u SAD."

Na pitanje o mogućem referendumu u Alberti, odgovorio je: "Ljudi žele suverenitet. Žele ono što SAD ima."

Carney i Trump proteklih su tjedana više puta razmijenili oštre riječi. Carney, koji američkog predsjednika naziva vještim pregovaračem, sugerira da bi neki od Trumpovih nedavnih komentara mogli biti povezani s revizijom trgovinskog sporazuma između SAD-a, Meksika i Kanade (USMCA), koja bi trebala započeti kasnije ove godine.