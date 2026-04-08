Kekin napala Plenkovića zbog novih 20 mil. eura za Medikol

Zastupnica Možemo Ivana Kekin prozvala je u srijedu premijera Andreja Plenkovića zbog novih 20 milijuna eura koje će od države u ovoj godini dobiti privatna poliklinika Medikol, na što premijer odgovara da će broj PET/CT uređaja u privatnim i javnim bolnicama uskoro biti gotovo izjednačen. ''U 2026. iz državnog proračuna novih 20 milijuna eura ide za pretrage na aparatima koji su mogli biti nabavljeni za javne bolnice. Dok im isplaćujete desetke milijuna eura svake godine, liječenje plaćamo 11 posto skuplje od europskog prosjeka, a mnogi onkološki pacijenti žive od niti 400 eura mjesečno'', poručila je Kekin na aktualnom prijepodnevu u Hrvatskom saboru.

Premijera Andreja Plenkovića pitala je hoće li podržati osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu.

''Privatno ugovorenih PET/CT uređaja u Hrvatskoj trenutno ima pet. Javnih uređaja ima dva, u KBC-u Zagreb i KBC-u Osijek. S KBC-a Zagreb dolazi inicijativa da se nabavi još jedan uređaj, kao i s KBC-a Split. Dakle, u sljedećem razdoblju trebali bi biti na četiri javna i pet privatna uređaja'', istaknuo je Plenković.

Primjeri dobre prakse iz drugih država govore da treba imati jedan do dva uređaja na milijun stanovnika, dodao je premijer te zaključio da Hrvatska tu vrlo dobro stoji.

Zastupnici Kekin spočitnuo je da i Grad Zagreb, gdje je Možemo na vlasti, ima ugovore s Medikolom od milijun eura godišnje za sistematske preglede.

''Grad Zagreb mora prihvatiti najpovoljniju ponudu, a ponuda Medikola je najpovoljnija jer im uplaćujete milijune. Sada ste najavili nabavu novih uređaja pod pritiskom javnosti i to iste one javnosti koja je iskrcala takvu lovu Medikolu, da smo mogli kupiti PET/CT za pola Europske unije'', napomenula je Kekin.

Na pitanje HDZ-ove zastupnice Magdalene Komes o prijedlogu Zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, ministar pravosuđa Damir Habijan kazao je da će on pružiti veću pravnu zaštitu novinarima od neosnovanih ili zlonamjernih tužbi (SLAPP tužbe).

''Ono što je ključno jest pitanje prepoznavanja ove vrste postupaka. Do sada je u javnosti bilo riječi da se radi o 900 do 1000 predmeta protiv novinara koji se podnose. No, naša je analiza pokazala 25 predmeta građanskih tužbi s elementima SLAPP-a'', rekao je Habijan.

Butković: Nastavak modernizacije željezničkog prijevoza

Ministar prometa Davor Butković najavio je nastavak modernizacije putničkog željezničkog prijevoza.

''U 2025.godini potpisali smo ugovor za novih 13 vlakova - pet elektrodizelskih, četiri elektrobaterijska i četiri baterijska. Projekt je vrijedan 118 milijuna eura te će kroz 2027. i 2028.godinu vlakovi biti isporučeni'', kazao je ministar nakon što ga je Tomislav Šuta (HDZ) pitao o budućim planovima.

Osim toga, Končar radi na šest novih elektrodizelskih vlakova koji će prometovati na dionici Zagreb-Split, istaknuo je Butković, a prva isporuka očekuje se u srpnju ove godine.

Zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Mesić istaknuo je potrebu izgradnje druge zagrebačke obilaznice, na što je ministar Butković odgovorio da su Hrvatske autoceste krajem prošle godine potpisale ugovor za izradu studijske dokumentacije za novu obilaznicu, od čvora Samobor do čvora Ivanić-Grad.

''To je novih 95 kilometara nove autoceste. To je veliki zahvat i projekt koji će se sada studijski definirati, nakon toga projektno i onda će se razvijati operativno i graditi vjerojatno fazno'', rekao je Butković.