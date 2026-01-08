Korlaet: 'Radilo se cijeli dan i cijelu noć. Sve je prohodno, a vjerujem i da građani to vide'

Ne očekujemo nove oborine danas, rekao je Ivan Güttler, glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda, gostujući u studiju HRT4. Istaknuo je kako su na zapadu Hrvatske zabilježeni dvoznamenkasti minusi, dok su na obali i u istočnim dijelovima zemlje temperature nešto više, ali i dalje ispod nule.

Meteorolozi prate dolazak nove promjene vremena koja bi trebala donijeti oborinu u petak te u noći na subotu. Ne očekuju se oborine većih iznosa kakve su zabilježene početkom tjedna. Kako je otkrio Güttler, oborina će uglavnom biti kiša na obali i u središnjoj Hrvatskoj, dok će u najsjevernijim krajevima i na istoku zemlje biti na granici između kiše i snijega.

Posebna pozornost posvećuje se mogućnosti pojave kiše koja se ledi u dodiru s tlom, stablima i drugim predmetima. Građanima se savjetuje da u četvrtak i petak prate vremensku situaciju, dok bi subota i nedjelja trebale biti nešto mirnije.

Mario Soldan, direktor sektora za održavanje Hrvatskih autocesta, otkrio je da je snijeg prestao padati na svim dionicama autoceste, te da se promet odvija bez posebnih ograničenja što se tiče zimskih uvjeta i vjetra.

Zagreb: Nastavlja se uklanjanje snijega iz centra grada | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Proteklih dana smo imali dosta aktivnosti, provodili smo sve aktivnosti za održavanje prohodnosti autocesta sukladno pravilniku o održavanju, odnosno izvedbenom programu zimske službe. Sva naša raspoloživa mehanizacija je bila u rad proteklih dana - rekao je te dodao da su službe i dalje na terenu.

Ponovio je da novih oborina danas neće biti, ali su prognozirane niske temperature.

- To od naših ekipa zahtjeva poseban oprez i pravovremeno tretiranje i posipavanje mokrih dijelova kolnika kako bismo spriječili nastanak poledice - dodao je.

Soldan je istaknuo da se na svim dionicama autocesta vrši posipavanje.

- Najviša količina oborina pala je u utorak, 6. siječnja, gdje je u središnjoj Hrvatskoj mjestimice palo između 20 i 30 centimetara snijega, na istoku nešto malo manje. U Lici i Gorskom kotaru palo je oko 50 centimetara, mjestimično i više od toga. Mi smo u te dane kontinuirano radili na posipavanju i čišćenju snijega sa kolnika. Svih naših 195 ekipa, odnosno vozila zimske službe i 700 operativnih radnika, bilo je uključeno u rad - objasnio je.

- Sve je prothodno, radilo se cijeli dan i cijelu noć. Već drugu noć za redom, ne samo Zimska služba, koja je pod Zagrebačkim cestama, nego operativni stožer Zijmske službe koji smo ustrojili, pod kojom su i Čistoća, koja čisti pješačke površine u centru, Zrinjevac koji čisti tramvajske i autobusne stanice i okretišta, zatim Zagreb parking koji miče snijeg s parkirališta i s rampi koje vode u podzemne garaže. Tu su i Tržnice koje brinu o svojim plohama, ZET koji miče snijeg s pruge. Velika, sveobuhvatna, ali super koordinirana akcija - kaže Korlaet koji je pohvalio radnike da su bili "na visini zadatka".

- Vjerujem da građani to i vide - dodao je.

Zagreb ima dvije tisuće kilometara prometnica, kaže Korlaet, čije kolnike čisti Zimska služba i to u nekoliko navrata, minimalno dva puta.

- Negdje su i po četiri puta prošle ralice. Sve ostale površine su pokrile podružnice koje sam spomenuo. Ekipe Zimske službe bilo je 242, a ostalih radnika u svim podružnica više stotina. Posvuda su po gradu, ovisno o prioritetima. Fokusirali smo se na nogostupe koji su dijelom u nadležnosti građana i suvlasnika stambenih zgrada koji bi trebali maknuti snijeg ispred svojih ulaza, ali ostaje problem nogostupa ostalih prostora, npr. velike Avenije, gdje nema zgrada. I tu je ušao Zrinjevac i velika im hvala, promtno, su i ručno, što lopatama, što malim čistilicama, maknuli snijeg s nogostupa - rekao je.

Na upit što je bila kritična točka, Korlaet je istaknuo da su odmah počeli s čišćenjem, iako snijeg nije prestajao padati.

- Moram reći da je to nadstandard jer se obično čeka da snijeg stane pa se onda krene s čišćenjem. Mi smo tijekom cijele noći dok je snijeg padao, a prestao je padati tek oko 4 ujutro, čistili ponovno i ponovno da se promet, koji se odvijao tijekom noći, ipak odvija koliko-toliko normalno. Najveći problem su nam predstavljale ulice u podsljemenskoj zoni koje su strme, uske. Nastojali smo i te ulice s manjim strojevima, ralicama i traktorima počistiti i posoliti - rekao je.