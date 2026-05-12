Obavijesti

News

Komentari 1
MANJAK RADNIKA

Kriza u sestrinstvu: Sindikati traže hitnu intervenciju Vlade

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Kriza u sestrinstvu: Sindikati traže hitnu intervenciju Vlade
Split: Konferencija za novinare u KBC Split o izvođenju zahvata perkutane implantacije trikuspidalnog srčanog zaliska | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Struka upozorava na preopterećenost, loše uvjete rada i odlazak zaposlenih iz sustava te traži donošenje strategije razvoja sestrinstva i hitno poboljšanje radnih uvjeta.

Sindikati i udruge medicinskih sestara i tehničara  od Vlade su u utorak hitno zatražili konkretne mjere, temeljene na prihvaćanju zahtjeva struke, za spas sestrinske profesije koja se godinama suočava s kroničnim nedostatkom kadra i nepovoljnim uvjetima rada. "Sestrinstvo u RH već se niz godina suočava s ozbiljnim i dugotrajno zanemarivanim problemima koji danas ugrožavaju njegovu održivost. Medicinske sestre i medicinski tehničari rade u uvjetima kroničnog nedostatka kadra, povećanog opterećenja i sve većih profesionalnih zahtjeva", naveli su u Proglasu hrvatskog sestrinstva Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS), Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara (HSSMS-MT) i stručne udruge u sestrinstvu.

VEĆINA NIJE PRIJAVLJENA Istraživanje: 75% medicinskih sestara doživjelo nasilje na radu
Istraživanje: 75% medicinskih sestara doživjelo nasilje na radu

Takvi uvjeti, dodali su u povodu Međunarodnog dana sestrinstva, dovode do izraženog profesionalnog izgaranja, sve češćeg napuštanja profesije te dodatnog pogoršanja stanja.

Tako su upozorili da sve veći dio radnog vremena provode u administrativnim poslovima, ali i da ubrzana digitalizacija zdravstvenog sustava bez adekvatne podrške i edukacije dodatno opterećuje rad. Između ostalog, upozorili su kako se profesija i dalje suočava s neadekvatnim uvjetima rada, potplaćenošću, nepriznavanjem razine obrazovanja te da su sestre i tehničari izloženi verbalnom i fizičkom nasilju, bez sustavne i učinkovite zaštite.

BRAVO, VALENTINA Herojski čin medicinske sestre kraj Vrbovca: Ivan (19) se srušio na terenu. Ona nije paničarila...
Herojski čin medicinske sestre kraj Vrbovca: Ivan (19) se srušio na terenu. Ona nije paničarila...

Medicinske sestre i tehničari također su poručili Vladi da su oni temelj zdravstvenog sustava i da bez odlučnih i pravodobnih mjera država više neće moći osigurati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb koju građani očekuju i zaslužuju.

Zbog toga od Vlade i nadležnih institucija zahtijevaju donošenje i provedbu Strategije razvoja sestrinstva u RH, sustavno rješavanje nedostatka kadra i uvođenje mjera za zadržavanje medicinskih sestara u sustavu te priznavanje razine obrazovanja i kompetencija kroz hitne izmjene odgovarajućih propisa.

JAVILO SE JOŠ DJELATNIKA 'Kao medicinska sestra vidjela sam bezbroj ljudi kako umire - svi na samrti govore istu stvar'
'Kao medicinska sestra vidjela sam bezbroj ljudi kako umire - svi na samrti govore istu stvar'

Traže i unaprjeđenje radnih uvjeta i materijalnog statusa zaposlenih u sestrinstvu, smanjenje administrativnog opterećenja kako bi se fokus vratio na izravan rad s pacijentima, osiguravanje sigurnog radnog okruženja i sustavnu zaštitu od sve prisutnijeg nasilja, razvoj sustava kontinuiranog obrazovanja i prilagodbe digitalnim promjenama te uključivanje predstavnika sestrinstva u procese donošenja odluka.

Paralelno s objavom Proglasa, na Trgu bana Jelačića u Zagrebu održana je velika javno-zdravstvena akcija tijekom koje su građanima bile ponuđene brojne preventivne usluge, od mjerenja krvnog tlaka i šećera do edukacija o njezi stome i postupcima reanimacije, čime je još jednom potvrđena važnost sestrinstva u društvu.

ISTRAŽIVANJE Komora: Svaka peta medicinska razmišlja u primarnoj razmišlja o odlasku u inozemstvo...
Komora: Svaka peta medicinska razmišlja u primarnoj razmišlja o odlasku u inozemstvo...

"Današnji odaziv potvrđuje koliko građani cijene naš rad, našu predanost i našu stručnost. Ponosni smo na našu tradiciju, ali istovremeno tražimo bolju budućnost za našu profesiju. Tražimo da se položaj medicinskih sestara i tehničara i uvjeti njihova rada postave kao prioritet zdravstvene politike", izjavio je predsjednik HKMS-a Mario Gazić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SAD uveo nove sankcije Iranu
IZ MINUTE U MINUTU

SAD uveo nove sankcije Iranu

Donald Trump kritizira iranski odgovor kao 'potpuno neprihvatljiv', bez naznaka hoće li Washington nastaviti pregovore. Netanyahu najavio plan za postupno ukidanje američke vojne financijske pomoći i redefiniranje odnosa sa SAD-om.
Najmanje 6 mrtvih u udaru na Libanon, WSJ: SAD-u i Izraelu pridružio se novi saveznik
IZ MINUTE U MINUTU

Najmanje 6 mrtvih u udaru na Libanon, WSJ: SAD-u i Izraelu pridružio se novi saveznik

73. dan rata, sve je izvjesnije da prekid vatre neće dovesti i do konačnog kraja rata. Iran je objavio kako su spremni odgovoriti na nove napade, a Trump sa svojim timom razmatra opcije novih napada na Islamsku Republiku.
Ugasilo se nebo: Nevrijeme pogodilo Zagreb, vjetar nosi limove, u centru srušeno stablo
HRVATSKA NA UDARU

Ugasilo se nebo: Nevrijeme pogodilo Zagreb, vjetar nosi limove, u centru srušeno stablo

Do srijede bi se ovi nepovoljni vremenski uvjeti trebali smiriti, ali temperature će biti niže nego prethodnih dana....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026