Kriza u sestrinstvu: Sindikati traže hitnu intervenciju Vlade

Sindikati i udruge medicinskih sestara i tehničara od Vlade su u utorak hitno zatražili konkretne mjere, temeljene na prihvaćanju zahtjeva struke, za spas sestrinske profesije koja se godinama suočava s kroničnim nedostatkom kadra i nepovoljnim uvjetima rada. "Sestrinstvo u RH već se niz godina suočava s ozbiljnim i dugotrajno zanemarivanim problemima koji danas ugrožavaju njegovu održivost. Medicinske sestre i medicinski tehničari rade u uvjetima kroničnog nedostatka kadra, povećanog opterećenja i sve većih profesionalnih zahtjeva", naveli su u Proglasu hrvatskog sestrinstva Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS), Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara (HSSMS-MT) i stručne udruge u sestrinstvu.

Takvi uvjeti, dodali su u povodu Međunarodnog dana sestrinstva, dovode do izraženog profesionalnog izgaranja, sve češćeg napuštanja profesije te dodatnog pogoršanja stanja.

Tako su upozorili da sve veći dio radnog vremena provode u administrativnim poslovima, ali i da ubrzana digitalizacija zdravstvenog sustava bez adekvatne podrške i edukacije dodatno opterećuje rad. Između ostalog, upozorili su kako se profesija i dalje suočava s neadekvatnim uvjetima rada, potplaćenošću, nepriznavanjem razine obrazovanja te da su sestre i tehničari izloženi verbalnom i fizičkom nasilju, bez sustavne i učinkovite zaštite.

Medicinske sestre i tehničari također su poručili Vladi da su oni temelj zdravstvenog sustava i da bez odlučnih i pravodobnih mjera država više neće moći osigurati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb koju građani očekuju i zaslužuju.

Zbog toga od Vlade i nadležnih institucija zahtijevaju donošenje i provedbu Strategije razvoja sestrinstva u RH, sustavno rješavanje nedostatka kadra i uvođenje mjera za zadržavanje medicinskih sestara u sustavu te priznavanje razine obrazovanja i kompetencija kroz hitne izmjene odgovarajućih propisa.

Traže i unaprjeđenje radnih uvjeta i materijalnog statusa zaposlenih u sestrinstvu, smanjenje administrativnog opterećenja kako bi se fokus vratio na izravan rad s pacijentima, osiguravanje sigurnog radnog okruženja i sustavnu zaštitu od sve prisutnijeg nasilja, razvoj sustava kontinuiranog obrazovanja i prilagodbe digitalnim promjenama te uključivanje predstavnika sestrinstva u procese donošenja odluka.

Paralelno s objavom Proglasa, na Trgu bana Jelačića u Zagrebu održana je velika javno-zdravstvena akcija tijekom koje su građanima bile ponuđene brojne preventivne usluge, od mjerenja krvnog tlaka i šećera do edukacija o njezi stome i postupcima reanimacije, čime je još jednom potvrđena važnost sestrinstva u društvu.

"Današnji odaziv potvrđuje koliko građani cijene naš rad, našu predanost i našu stručnost. Ponosni smo na našu tradiciju, ali istovremeno tražimo bolju budućnost za našu profesiju. Tražimo da se položaj medicinskih sestara i tehničara i uvjeti njihova rada postave kao prioritet zdravstvene politike", izjavio je predsjednik HKMS-a Mario Gazić.