<p>V.d. ravnatelja KB Dubrava <strong>Ivica Lukšić</strong> rekao je kako u bolnici trenutno imaju 46 pacijenata na respiratoru te da je sve veći priljev bolesnika. Zasad je u bolnici smješteno 290 bolesnika. </p><p>- Kapaciteta imamo dovoljno, a tu je i šatorsko naselje. Kao mogući problem vidimo osoblje, ljudi su potrebni za zbrinjavanje tako velikog broja bolesnika - rekao je Lukšić i dodao kako se uglavnom radi o srednje teškim i teškim bolesnicima, ali da imaju i manji broj lakših bolesnika. </p><p>Iako bolnica ima 640 kreveta, Lukšić napominje da ako se svi oni popune, bolnica će trebati značajno veći broj medicinskog osoblja. </p><p>- Imamo kontinuirani priljev i rast zadnji dana, spremni smo, nadam se da do toga neće doći. Broj hospitaliziranih proizlazi iz broja novozaraženih, ali tu je kašnjenje zbog razvoja kliničke slike i u idućim danima očekujemo povećani pritisak na bolnički sustav. Činjenica je da smo u sljedeća dva mjeseca u opterećenom sustavu zdravstva prema sadašnjim brojkama i tijeku bolesti. Tako da ćemo iduća dva mjeseca biti u pojačanom pritisku, nadam se da će se nakon toga smanjiti brojke - rekao je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a574177/Ivica-Luksic-Iduca-dva-mjeseca-pojacani-pritisak-na-zdravstveni-sustav.html" target="_blank">N1</a>. </p><p>Što se tiče nestanka struje i provale, Lukšić je rekao da su policijski izvidi još u tijeku te da čine sve kako bi se stanje stabiliziralo i da se ljudi smire. </p><p>- Te ljude moramo razumjeti. Svi rade u teškim uvjetima, iscrpljeni su, daju svoj maksimum, moramo učiniti sve da to jasno komuniciramo, pokažemo razumijevanje i zahvalnost. Dobivamo pomoć iz drugih zagrebačkih bolnica i stvara se pozitivna atmosfera, ozračje zajedništva - rekao je Lukšić.</p><p>Objasnio je da im dolaze timovi iz drugih bolnica i trenutno je u Dubravi 60 liječnika iz drugih bolnica i 50 medicinskih sestara. Smatra da su se tijekom ljetne "pauze" neke stvari mogle napraviti bolje, no ovakvu situaciju s nestankom struje i provalom nitko nije očekivao, napominje.</p><p>Što se tiče stanja pacijenata, rekao je:</p><p>- Najviše pacijenata je na respiracijskom centru, to su srednje teški bolesnici. Jutros ih je oko 220. Najteži su na intenzivnom liječenju, to je organizacijski i medicinski kompleks. U trenutnim kapacitetima imamo 60 mjesta, u formiranju smo nove jedinice s deset mjesta. Još uvijek smo korak ispred i držimo stvari pod kontrolom što se tiče organizacije i mogućnosti liječenja najtežih bolesnika.</p><p>Komentirao je i informaciju da je KB Dubrava dobio CT za male životinje. </p><p>- I do mene je došla ta informacija. Nisam u poziciji komentirati, tek hvatam konce u rukama, ne vjerujem da je instaliran CT koji može štetiti ljudima, ali provjerit ćemo, do te točke nisam došao. Sve je moguće - rekao je. </p><p>Poručio je kako potiče suradnike i okuplja tim ljudi te da se trudi organizirati i napraviti sve kako bi bolnica funkcionirala u "ovim izazovnim uvjetima". </p><p>- Ljudi su zabrinuti za zdravlje, perspektivu, budućnost bolnice, plasirale su se razne informacije, ljudi su zastrašeni. Trudim se unijeti mir - rekao je. </p><p>Komentirao je i odobrenje za održavanje Kolone sjećanja u Vukovaru.</p><p>- Nisam stigao gledati detalje organizacije, ali vjerujem da je napravljeno sve da se poštuju epidemiološke mjere. Moramo razumjeti da postoje i simboli u narodu koji imaju vrijednost iznad svega. S obzirom da je na događaj na otvorenom, a i ja nisam epidemiolog, čini mi se da je to mali rizik i vjerujem da su ga epidemiolozi sveli na minimum. </p>