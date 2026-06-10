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MOTIV NEPOZNAT

Krvava noć kod Johannesburga: Maskirani napadači upali u selo i nasumično pucali, ubili 12 ljudi

Piše HINA,
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Krvava noć kod Johannesburga: Maskirani napadači upali u selo i nasumično pucali, ubili 12 ljudi
Foto: SOUTH AFRICAN POLICE SERVICES/RE

Više od 10 maskiranih napadača upalo je u naselje Cleveland i otvorilo vatru na stanovnike. Policija navodi da je motiv zasad nepoznat i da nema uhićenih.

Više od 10 naoružanih ljudi napalo je sirotinjsku četvrt blizu Johannesburga i u noći na srijedu pobilo 12 ljudi, objavila je južnoafrička policija. Pucnjava se dogodila u utorak nedugo nakon 23:00 sata kada je desetak naoružanih osoba ušlo u to područje i napalo sirotinjsku četvrt, rekla je glasnogovornica policije, pukovnica Dimakatso Nevhuhulwi. "Osumnjičenici su navodno ušli u sirotinjsku četvrt kroz dva ulaza i vozili se tim područjem, pucajući na stanovnike i članove zajednice na nekoliko lokacija prije nego što su pobjegli istim vozilom", rekla je. "Početna istraga upućuje na to da kao posljedicu napada imamo 12 ubijenih. Osam muškaraca i tri žene proglašeni su mrtvima na mjestu događaja", a jedna osoba podlegla je ozljedama u bolnici, rekla je glasnogovornica.

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Napad se dogodio u naselju Cleveland, oko šest kilometara istočno od centra Johannesburga, ekonomske prijestolnice Republike Južne Afrike.

Motiv napada zasad je nepoznat i nitko nije uhićen, rekla je Nevhuhulwi.

Vatreno oružje, legalno i ilegalno, rašireno je u Južnoj Africi, a pucnjave su česte i često motivirane suparništvom među bandama ili neregistriranim tvrtkama.

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U zemlji se u prosjeku dnevno zabilježi više od 60 ubojstava.

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